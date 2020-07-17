Во дворах «Ленфильма» откроется общественное пространство

Мероприятия рассчитаны на ближайшие годы, пишет «Фонтанка».

Если пандемия коронавируса не преподнесет новые печальные сюрпризы, с 16 августа петербуржцы смогут посетить пространство во дворах знаменитой киностудии, где их будет ждать искусственная трава, концерты и детские спектакли. Кроме того, гостям предложат гамбургеры и шаверму, а также дизайнерский мерч с цитатами из советской киноклассики.

Как рассказала журналистам директор киностудии «Ленфильм» Инесса Юрченко, в планах на ближайшие годы – поэтапное оздоровление, оживление, возрождение и развитие киностудии. Большое значение в этом процессе киностудия уделяет участию молодежи.

В 2024-2025 годы планируется проложить от Каменноостровского проспекта до Кронверкской улицы тематическую пешеходную улицу «Пассаж Аквариум». На ней будет оборудовано «умное пространство», каток и образовательные кружки.

В этом году «Ленфильм» откроет на части будущей улицы Kino Corner. На плане нового пространства, которое заработает 26 июля, обозначены сцена с зрительской фан-зоной, три фотозоны и пресс-волл, две «зоны отдыха», фудтраки и инсталляция. Общая площадь «киноугла» составит 1200 квадратных метров, говорится в сообщении.