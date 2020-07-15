Проект утвержден госэкспертизой, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Средневековая башня Олафа в Выборге Ленинградской области получит лифт, чтобы поднимать посетителей на смотровую площадку. Это сделает ее доступной и для маломобильных групп населения.

«Oднoвременнo с лифтoм прoведут реставрацию стен башни (внутри и снаружи), а также смoнтируют нoвую лестницу с сoхранением фрагментoв существующих сейчас ступеней. Стены башни и ступени лестницы будут пoдсвечены по принципу wall-washing, что подчеркнет архитектурный образ здания», – говорится в сообщении пресс-службы.

Смотровая площадка башни популярна у туристов, но чтобы подняться на нее, нужно преодолеть 240 ступеней лестницы. Работы по обустройству лифта планируется закончить в 2022 году.

Выборгский замок является единственным в России полностью сохранившимся памятником средневекового военного зодчества Западной Европы. Замок был построен в 1293 году во время третьего шведского крестового похода.