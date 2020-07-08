Российские кинотеатры откроются после пандемии комедией «Хэппи-энд»

Картина может стать одной из первых премьер после пандемии, сообщает Sony Pictures Productions and Releasing Russia.

Комедия Евгения Шелякина рассказывает о мужчине, который потерял память. Как сообщает прокатная компания Sony Pictures Productions and Releasing Russia, фильм выйдет в широкий российский прокат 1 августа.

Главные роли в картине исполнили Михаил Гомиашвили, Владимир Мишуков, Евгения Дмитриева и другие артисты. Главный герой – безымянный мужчина, который приходит в себя на пляже Таиланда, однако ловко осваивается на новом месте и организует авантюрный бизнес.

Прокат фильма был запланирован на 16 июля, но из-за пандемии был перенесен на неопределенный срок.

Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил ТАСС о том, что кинотеатры Москвы, возможно, смогут постепенно открываться с 1 августа.