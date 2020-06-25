KGallery представит выставку «Ленинградская оттепель. Группа Одиннадцать»

Об этом сообщила пресс-служба галереи.

Экспозиция искусства второй половины XX века организована галереей совместно с Каргопольский историко-архитектурным музеем в рамках второго летнего фестиваля «Дорогами Ломоносова. От Ладоги до Онеги» в городе Каргополь. В экспозицию войдут более 30 работ из собрания галереи.

Группа «Одиннадцать» – объединение ленинградских художников, противопоставивших своё индивидуальное видение официальному искусству соцреализма. В группу вошло 10 живописцев - Евгения Антипова, Завен Аршакуни, Валерий Ватенин, Герман Егошин, Ярослав Крестовский, Валентина Рахина, Виктор Тетерин, Леонид Ткаченко, Виталий Тюленев, Борис Шаманов и скульптор Константин Симун.

На выставке будут представлены такие известные работы из собрания KGallery, как «Портрет В. Маяковского» Г. Егошина, «Железо и Мрамор» В. Ватенина, «Голубой мир» В. Тюленева, «Белая ночь. Крюков канал» Я. Крестовского, «Мои друзья и черная собака» З. Аршакуни и многие другие.

Участники Фестиваля «Дорогами Ломоносова. От Ладоги до Онеги» за 2 недели смогут пересечь 4 региона, увидеть уникальные богатства культуры Русского Севера, а также насладиться природными красотами национальных парков. Завершится фестиваль торжественным открытием выставки «Ленинградская оттепель. Группа Одиннадцать» в Каргопольском историко-архитектурном музее, которое войдет в программу наряду с другими социокультурными и арт-событиями фестиваля.

Выставка продлится до конца сентября 2020. В случае, если санитарные ограничения по проведению массовых мероприятий в связи с covid19 не будут отменены, выставка будет перенесена.