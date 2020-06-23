«Большие гастроли-онлайн» представят серию спектаклей для молодежи

Трансляции будут идти с 23 по 28 июня, сообщает пресс-служба проекта.

Новый виртуальный тур собрал спектакли для молодежной аудитории всех возрастов театров Челябинска, Нягани, Северска, Перми, Твери и Кемерово.

С 23 по 28 июня в рамках программы «Навстречу Дню молодежи в России» в проекте «Большие гастроли-онлайн» будут представлены:

23 июня в 19.00 — "Валентинов день" мелодрама по пьесе Ивана Вырыпаева, режиссер Тимур Насиров, Челябинский государственный драматический "Молодежный театр" / 18+ / 1 час 35 минут

24 июня в 19.00 — "Я есть" по пьесам участников драматургической лаборатории "Я есть!", режиссеры Данил Чащин, Сергей Чехов, Няганский Театр юного зрителя (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) / 12+ / 1 час 33 минуты. Спектакль лауреат фестиваля "Маленький сложный человек" в номинации "Лучший спектакль" (г. Санкт-Петербург)

25 июня в 19.00 — "Сотворившая чудо" по пьесе Уильяма Гибсона, режиссер-постановщик Александр Загораев, Северский театр для детей и юношества /12+ / 1 час 55 мин

26 июня 15.00 — мюзикл "Карлик Нос" по мотивам сказки Вильгельма Гауфа, композитор заслуженный деятель искусств РФ Лора Квинт, режиссер Борис Мильграм, музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный работник культуры РФ Татьяна Виноградова, Пермский академический Театр-Театр / 6+ / 1 час 57 минут. Спектакль получил восемь номинаций на премию "Золотая маска"-2019 г.

27 июня 15.00 — "Сказка о царе Салтане" по произведению А.С. Пушкина, режиссер-постановщик Евгений Зимин, Тверской Театр Юного Зрителя / 6+ / 1 час 14 минут

28 июня 15.00 — "Чук и Гек" по одноименному рассказу А.П. Гайдара, Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара / 6+ (8+) / 53 минуты.