В древнем кургане в Сибири нашли глиняную голову человека с черепом барана внутри

Фото: thehistoryblog.com

Возраст находки определили в 2100 лет, сообщает HistoryBlog.

Находка была сделана в ходе раскопок захоронений тагарской культуры в Шестаковском могильнике в Хакасии еще в 1968 году. Однако ограниченные технические возможности не позволили археологам увидеть, что находится внутри головы, под слоем глины.

Археологи решили провести рентгеновское исследование. Как выяснилось, внутри глиняной головы находится череп овцы.

Глиняные головы подобного типа относятся к заключительному этапу Тагарской культуры — Тесинскому этапу (2-1 век до н. э.). В Тесинских склепах, которые археологи считают большими семейными усыпальницами, останки подвергались обработке с мумификацией.

Тела умерших помещали в каменный гроб и хоронили в неглубокой могиле или под грудой камней. Через несколько лет скелет и все уцелевшие мягкие ткани, в основном сухожилия и спинной мозг, оборачивали травой, кожей и корой, делая своего рода куклу с человеческими останками.

Тагары – скифский народ, населявший Юго-Западную Сибирь между 8-м и 2-м веками до нашей эры. Занимались земледелием и выращивали домашний скот, также известны своими искусными бронзовыми металлическими изделиями.