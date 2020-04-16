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Успешное освоение учреждениями цифрового формата в условиях самоизоляции подытожили на официальном сайте Минкультуры РФ.

В связи с переходом деятельности культурных учреждений в виртуальную реальность федеральные театры расширяют свои онлайн-возможности, отмечается в сообщении. В числе новых форм вещания – записи премьер и творческих встреч, чтений популярных актеров, записи репетиций, которые публикуются на сайтах, YouTube-каналах и страницах в соцсетях.

Трансляции собирают большое количество просмотров, отмечается в сообщении. По количеству лидером стал Мариинский театр, онлайн-трансляции спектаклей которого посмотрели уже более 20 миллионов человек.

«Мы явнo прoхoдим дoстатoчнo слoжный периoд в свoей нoвейшей истoрии, нo в каждoм труднoм, незнакoмoм прoцессе oткрываются нoвые вoзмoжнoсти. Я рад, чтo мы мoжем oсуществить пoказ интересных и значительных рабoт, сoзданных руками мастерoв мнoгих стoлетий: кoмпoзитoрoв, режиссерoв, хoреoграфoв, худoжникoв и, кoнечнo, испoлнителей», – сказал худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

Онлайн-трансляции Большого театра набрали более 6,5 миллиона просмотров зрителей из 134 стран. Проект Центрального театра кукол имени С.В. Образцова собрал более 100 тысяч просмотров. Трансляции «Сатирикона» посмотрели более 860 тысяч зрителей, Российского академического Молодежного театра – 33 тысячи, Малого театра – порядка 50 тысяч.