Старинные раритеты и вечная классика: встречайте новые релизы фирмы «Мелодия»

Главный звукозаписывающий лейбл страны продолжает радовать искушенных меломанов. От музыкальных исторических ретроспекций до бессмертных творений знаменитых композиторов — выбор «Мелодии», как всегда, широк.

Traditerra

«Михаэль Преториус: Терпсихора (1612)»

«Ариадна»

Концерт в Англиканской церкви Св. Андрея 22 сентября 2025 года

Сергей Прокофьев

«Из детских рукописей. «Детская музыка», соч. 65»

Николай Кузнецов, фортепиано

«Бетховен, Брамс, Шуберт»

Несмотря на то, что исполнение старинных сочинений к самым популярным жанрам современной культуры не отнесешь, фирма «Мелодия» всегда отдавала должное этому направлению, учитывая его несомненную историческую ценность. К числу современных аутентистов, исполняющих редкие произведения, относится ансамбль Traditerra, с которым лейбл работал впервые. На выпущенном альбоме представлены пьесы из большого сборника одного из ключевых авторов и собирателей немецкой музыки XVII века Михаэля Преториуса.Выдающийся композитор лютеранин Преториус всю жизнь писал духовные сочинения и внедрял в них важные для единоверцев вещи. Например, создавал произведения на псалмы проповедников, использовал немецкие стихи. В обширном труде «Устройство музыки» он зафиксировал особенности игры и инструментов своего времени. Помимо этого, опубликовал множество сочинений своих современников и предшественников, став настоящим хранителем музыкальных традиций той эпохи.Светские сочинения в наследии Михаэля Преториуса встречаются нечасто. Среди томов его произведений сохранился лишь один сборник танцевальной музыки — инструментальные обработки французских танцев. Их композитор создал по заказу герцога Брауншвейг-Люнебургского, собрав модные среди аристократии той поры мелодии.Из почти 300 сочинений, которые вошли в сборник «Терпсихора, пятая из аонийских муз», музыканты ансамбля Traditerra отобрали 10 номеров — в первую очередь вариации неспешного и грациозного бранля (старинного танца в кругу, по сути хоровода). Для записи программы участники коллектива использовали аутентичные инструменты, которые упоминал Преториус. Среди них — ренессансные волынки, циттерн, четырехрядная гитара, блокфлейты, различные ударные.Traditerra состоит из пяти исполнителей: Владимир Молодцов и Ксения Кудрявцева играют на старинных духовых, Екатерина Лозбенева является мультиинструменталистом, Дмитрий Черевко — специалист по историческим щипковым инструментам, Юрий Посыпанов — барабанщик. Звукорежиссером записи, датируемой прошлым годом, выступил известный исполнитель, исследователь старинной музыки Дмитрий Черевко.В рамках сотрудничества с артистическим агентством Apriori Arts фирма «Мелодия» выпустила альбом серии «Мелодия Априори». Концерт XI фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» прошел 22 сентября 2025 года в Англиканской церкви Св. Андрея. Программа была подготовлена к юбилею создателя, продюсера и руководителя фестиваля Елены Харакидзян. (Главная тема — миф об Ариадне, дочери критского царя Миноса, жившей в лабиринте, в котором был заточен ее единоутробный брат Минотавр.) Со сцены в тот вечер звучали только женские голоса — Ариадны, воспетой в произведениях разных эпох. Одно из них — авторства Руста Позюмского, современного композитора и исполнителя на старинных инструментах. Кантата-реминисценция, сочиняя которую Позюмский вдохновлялся музыкой Клаудио Монтеверди (автора первого из известных нам произведений об Ариадне), исполнена и записана впервые.Чакона одного из крупнейших французских музыкантов эпохи барокко Марена Маре была хитом своего времени. Ее прошлогоднее исполнение в Англиканской церкви (Сергей Полтавский, виола д’амур; Ася Гречищева, теорба — струнный щипковый инструмент, басовая разновидность лютни; Руст Позюмский, виола да гамба) стало в России премьерой. Также впервые на отечественной сцене прозвучала кантата Франческо Манчини в исполнении солистки Башкирского театра оперы и балета, одной из звезд барочной музыки Диляры Идрисовой.Помимо этого, на альбоме звучат: малоизвестная у нас кантата Йозефа Гайдна «Ариадна на Наксосе», исполненная талантливой Кариной Демуровой (меццо-сопрано); «Танец Ариадны» Николая Сидельникова (Юрий Фаворин, фортепиано); фрагменты оперы «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса, где партию ведущей солистки исполнила артистка Большого театра Альбина Латипова.Альбом является цифровым переизданием выпущенной в 1991 году пластинки с детскими сочинениями юного Сергея Прокофьева, а также с написанной уже во взрослом возрасте музыкой композитора для детей. Пьесы звучат в исполнении пианиста, народного артиста РФ, профессора кафедры камерного ансамбля и квартета Московской консерватории Александра Бахчиева.Ранние композиторские опыты Прокофьева представляют собой пять небольших тетрадей фортепианных пьес, созданных в 1902–1906 годах, а также Тарантеллу ре минор (1901). Свои миниатюры юный автор называл «Песенками», хотя среди них есть произведения разных жанров, в том числе марш, менуэт и вальс. Пять серий пьес дают возможность проследить развитие композиторской техники Прокофьева в самом начале творческого пути. Если первые «песенки» — это наивные опыты, в том числе написанные к праздникам и посвященные членам семьи, то к пятому сборнику в пьесах появляются более насыщенная фортепианная фактура и сложные технические приемы...Работа над фортепианным циклом «Детская музыка» относится уже к 1935 году. Прокофьев писал эти пьесы одновременно с балетом «Ромео и Джульетта», воспринимая их как некоторое отдохновение от трагического сюжета. «Я жил тогда в Поленове, в отдельной избушке с балконом на Оку, и по вечерам любовался, как месяц гулял по полянам и лугам. Надобность в детской музыке ощущалась явно», — вспоминал автор. Двенадцать легких миниатюр передают один день из жизни ребенка, в котором есть и «Прогулка», и ребячья игра («Пятнашки»), и наблюдение за природой («Шествие кузнечиков», «Дождь и радуга», «Ходит месяц над лугами»).Пианист Николай Кузнецов — лауреат более двадцати российских и международных конкурсов, которые проходили в Германии, Испании, Словении, Греции, Израиле, Казахстане и других государствах. В 2018 году Кузнецов получил первую премию и все специальные призы XXIII Международного конкурса имени Рикардо Виньеса. Спустя три года одержал победу в Monte Carlo Piano Masters, конкурсе, к участию в котором допускаются только финалисты других международных состязаний, с единственным призовым местом.Первый выпущенный «Мелодией» сольный цифровой альбом Кузнецова был записан в Большом зале Московской консерватории в прошлом году. Вот как комментирует выбор программы сам исполнитель: «Я объединил три личных дневника, написанных звуками. Бетховен, Шуберт и Брамс — три великих немца, композиторы, чья музыка стала откровением об одиночестве. Брамс называл Интермеццо op. 117 «колыбельными своей скорби». Это удивительно точный и пронзительный образ — музыка укачивает боль, прячет ее в тени. Три пьесы Шуберта D. 946 — это сокровенные страницы его дневника. В них нет внешнего блеска, есть только тишина и исповедальность. И, наконец, в «Лунной сонате» Бетховена одиночество достигает апогея, переходя от безысходности первой части к яростному протесту против ударов судьбы в финале».Концерт-презентация альбома, записанного звукорежиссером Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, преподавателем кафедры музыкальной звукорежиссуры РАМ имени Гнесиных Михаилом Спасским, состоялся совсем недавно — в конце апреля 2026 года в Концертном зале Дома-музея Скрябина.