Старинные раритеты и вечная классика: встречайте новые релизы фирмы «Мелодия»
Главный звукозаписывающий лейбл страны продолжает радовать искушенных меломанов. От музыкальных исторических ретроспекций до бессмертных творений знаменитых композиторов — выбор «Мелодии», как всегда, широк.
Traditerra
«Михаэль Преториус: Терпсихора (1612)»
Несмотря на то, что исполнение старинных сочинений к самым популярным жанрам современной культуры не отнесешь, фирма «Мелодия» всегда отдавала должное этому направлению, учитывая его несомненную историческую ценность. К числу современных аутентистов, исполняющих редкие произведения, относится ансамбль Traditerra, с которым лейбл работал впервые. На выпущенном альбоме представлены пьесы из большого сборника одного из ключевых авторов и собирателей немецкой музыки XVII века Михаэля Преториуса.
Выдающийся композитор лютеранин Преториус всю жизнь писал духовные сочинения и внедрял в них важные для единоверцев вещи. Например, создавал произведения на псалмы проповедников, использовал немецкие стихи. В обширном труде «Устройство музыки» он зафиксировал особенности игры и инструментов своего времени. Помимо этого, опубликовал множество сочинений своих современников и предшественников, став настоящим хранителем музыкальных традиций той эпохи.
Светские сочинения в наследии Михаэля Преториуса встречаются нечасто. Среди томов его произведений сохранился лишь один сборник танцевальной музыки — инструментальные обработки французских танцев. Их композитор создал по заказу герцога Брауншвейг-Люнебургского, собрав модные среди аристократии той поры мелодии.
Из почти 300 сочинений, которые вошли в сборник «Терпсихора, пятая из аонийских муз», музыканты ансамбля Traditerra отобрали 10 номеров — в первую очередь вариации неспешного и грациозного бранля (старинного танца в кругу, по сути хоровода). Для записи программы участники коллектива использовали аутентичные инструменты, которые упоминал Преториус. Среди них — ренессансные волынки, циттерн, четырехрядная гитара, блокфлейты, различные ударные.
Traditerra состоит из пяти исполнителей: Владимир Молодцов и Ксения Кудрявцева играют на старинных духовых, Екатерина Лозбенева является мультиинструменталистом, Дмитрий Черевко — специалист по историческим щипковым инструментам, Юрий Посыпанов — барабанщик. Звукорежиссером записи, датируемой прошлым годом, выступил известный исполнитель, исследователь старинной музыки Дмитрий Черевко.
«Ариадна»
Концерт в Англиканской церкви Св. Андрея 22 сентября 2025 года
В рамках сотрудничества с артистическим агентством Apriori Arts фирма «Мелодия» выпустила альбом серии «Мелодия Априори». Концерт XI фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» прошел 22 сентября 2025 года в Англиканской церкви Св. Андрея. Программа была подготовлена к юбилею создателя, продюсера и руководителя фестиваля Елены Харакидзян. (Главная тема — миф об Ариадне, дочери критского царя Миноса, жившей в лабиринте, в котором был заточен ее единоутробный брат Минотавр.) Со сцены в тот вечер звучали только женские голоса — Ариадны, воспетой в произведениях разных эпох. Одно из них — авторства Руста Позюмского, современного композитора и исполнителя на старинных инструментах. Кантата-реминисценция, сочиняя которую Позюмский вдохновлялся музыкой Клаудио Монтеверди (автора первого из известных нам произведений об Ариадне), исполнена и записана впервые.
Чакона одного из крупнейших французских музыкантов эпохи барокко Марена Маре была хитом своего времени. Ее прошлогоднее исполнение в Англиканской церкви (Сергей Полтавский, виола д’амур; Ася Гречищева, теорба — струнный щипковый инструмент, басовая разновидность лютни; Руст Позюмский, виола да гамба) стало в России премьерой. Также впервые на отечественной сцене прозвучала кантата Франческо Манчини в исполнении солистки Башкирского театра оперы и балета, одной из звезд барочной музыки Диляры Идрисовой.
Помимо этого, на альбоме звучат: малоизвестная у нас кантата Йозефа Гайдна «Ариадна на Наксосе», исполненная талантливой Кариной Демуровой (меццо-сопрано); «Танец Ариадны» Николая Сидельникова (Юрий Фаворин, фортепиано); фрагменты оперы «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса, где партию ведущей солистки исполнила артистка Большого театра Альбина Латипова.
Сергей Прокофьев
«Из детских рукописей. «Детская музыка», соч. 65»
Альбом является цифровым переизданием выпущенной в 1991 году пластинки с детскими сочинениями юного Сергея Прокофьева, а также с написанной уже во взрослом возрасте музыкой композитора для детей. Пьесы звучат в исполнении пианиста, народного артиста РФ, профессора кафедры камерного ансамбля и квартета Московской консерватории Александра Бахчиева.
Ранние композиторские опыты Прокофьева представляют собой пять небольших тетрадей фортепианных пьес, созданных в 1902–1906 годах, а также Тарантеллу ре минор (1901). Свои миниатюры юный автор называл «Песенками», хотя среди них есть произведения разных жанров, в том числе марш, менуэт и вальс. Пять серий пьес дают возможность проследить развитие композиторской техники Прокофьева в самом начале творческого пути. Если первые «песенки» — это наивные опыты, в том числе написанные к праздникам и посвященные членам семьи, то к пятому сборнику в пьесах появляются более насыщенная фортепианная фактура и сложные технические приемы...
Работа над фортепианным циклом «Детская музыка» относится уже к 1935 году. Прокофьев писал эти пьесы одновременно с балетом «Ромео и Джульетта», воспринимая их как некоторое отдохновение от трагического сюжета. «Я жил тогда в Поленове, в отдельной избушке с балконом на Оку, и по вечерам любовался, как месяц гулял по полянам и лугам. Надобность в детской музыке ощущалась явно», — вспоминал автор. Двенадцать легких миниатюр передают один день из жизни ребенка, в котором есть и «Прогулка», и ребячья игра («Пятнашки»), и наблюдение за природой («Шествие кузнечиков», «Дождь и радуга», «Ходит месяц над лугами»).
Николай Кузнецов, фортепиано
«Бетховен, Брамс, Шуберт»
Пианист Николай Кузнецов — лауреат более двадцати российских и международных конкурсов, которые проходили в Германии, Испании, Словении, Греции, Израиле, Казахстане и других государствах. В 2018 году Кузнецов получил первую премию и все специальные призы XXIII Международного конкурса имени Рикардо Виньеса. Спустя три года одержал победу в Monte Carlo Piano Masters, конкурсе, к участию в котором допускаются только финалисты других международных состязаний, с единственным призовым местом.
Первый выпущенный «Мелодией» сольный цифровой альбом Кузнецова был записан в Большом зале Московской консерватории в прошлом году. Вот как комментирует выбор программы сам исполнитель: «Я объединил три личных дневника, написанных звуками. Бетховен, Шуберт и Брамс — три великих немца, композиторы, чья музыка стала откровением об одиночестве. Брамс называл Интермеццо op. 117 «колыбельными своей скорби». Это удивительно точный и пронзительный образ — музыка укачивает боль, прячет ее в тени. Три пьесы Шуберта D. 946 — это сокровенные страницы его дневника. В них нет внешнего блеска, есть только тишина и исповедальность. И, наконец, в «Лунной сонате» Бетховена одиночество достигает апогея, переходя от безысходности первой части к яростному протесту против ударов судьбы в финале».
Концерт-презентация альбома, записанного звукорежиссером Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, преподавателем кафедры музыкальной звукорежиссуры РАМ имени Гнесиных Михаилом Спасским, состоялся совсем недавно — в конце апреля 2026 года в Концертном зале Дома-музея Скрябина.