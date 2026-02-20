Приговоренный к славе: вышла биография Майкла Джексона в комиксах

Издательство АСТ выпустило книгу комиксов, посвященную Майклу Джексону. Это был вполне естественный и даже предсказуемый ход книгоиздателей: непритязательный литературный жанр как будто специально заточен под некоронованного короля поп-музыки.







Эти рисованные истории действительно увлекают. Далеко не все важные фрагменты биографии Джексона нашли в книге свое отражение (впрочем, от изданий, выпущенных в подобном «несерьезном» формате, никто не ожидает детализированного жизнеописания и скрупулезного изображения деталей), но все же более-менее целостный портрет одного из главных поп-идолов всех времен вырисовывается. Ранние годы, проведенные в утомительных репетициях под неусыпным надзором тирана-папаши, фрагменты концертных выступлений и съемок клипов, попытки проникнуть в творческую лабораторию артиста и осветить детали его альтруистической деятельности (именно Майкл Джексон является одним из авторов знаменитого хита We Are The World, записанного в благотворительных целях), некоторые аспекты закулисной жизни — все это в обозреваемом альбоме присутствует.



«В комиксах литературная составляющая не является основополагающей, но на первых порах начинающему меломану/книголюбу и этого достаточно. Ознакомившись при помощи рисованных сюжетов с биографиями артистов, молодой человек наверняка захочет узнать о них больше. Что же касается меломанов со стажем, то и для них подобная форма подачи материала — в новинку. Ведь прежде в нашей стране рисованных музыкальных историй практически не издавалось», — говорит Мария Шебаршова, шеф-редактор проекта «Кладезь. Музыка», ответственного за выпуск настоящей книги.



Есть основания предполагать, что книга «Майкл Джексон. Биография в комиксах», вполне справившаяся со своей ознакомительно-развлекательной миссией, роль простого пылесборника на полках личных библиотек выполнять не будет.







Представлять поп- и рок-идолов в виде забавных картинок, сопровождаемых краткими текстами, — тема не новая. С момента появления рок-н-ролла героями комиксов становились многие выдающиеся представители данного музыкального направления. Было бы странно, если бы было иначе: поп-музыка как явление преимущественно развлекательного порядка оказалась изначально «обречена» на подобную художественную интерпретацию.В истории шоу-бизнеса трудно найти персонажа, жизнь и творчество которого подходили бы для комиксового жанра больше, чем история Майкла Джексона. Весь его артистический антураж порождает в воображении калейдоскопические, весьма причудливые ассоциации и сюжеты, которые так и просятся быть зафиксированными на бумаге...Майкл не выбирал свою судьбу. Более того, можно сказать, что он стал звездой даже помимо собственной воли. Отец многочисленного семейства Джозеф Джексон в своем стремлении сделать из детишек идеальный поп-проект (Джексон-старший, несмотря на отчаянные попытки, славы на музыкальном поприще не снискал) был не особо дипломатичен и даже частенько прибегал к физическому воздействию на отпрысков. Однако суровые педагогические методы дали превосходные плоды: семейный подряд The Jackson 5 в конце 1960-х — начале 1970-х пользовался сенсационной популярностью, неизменно бомбардируя национальные хит-парады Америки и собирая бешеные аншлаги на своих выступлениях.Несмотря на примерно равную степень известности каждого из участников вокального бойз-бэнда, почти любому стороннему наблюдателю было ясно, кто в семье подлинная звезда, та самая фигура, в которой заложен поистине феноменальный артистический потенциал. Главной визуальной, а чуть позднее и вокальной «приманкой» коллектива был очаровательный темнокожий Майкл, самый младший из всех.Словно приговоренный к славе с младенческих лет, впоследствии он стал самостоятельным феноменом, что называется, «в отрыве от коллектива». На протяжении десятилетий (с конца 1970-х и до начала 2000-х) не было на американской — да и мировой — сцене поп-артиста более яркого, успешного, многогранного.Если бы дело было только в вокальных данных, то незачем было бы и «огород городить», в нашем случае — комиксы рисовать: стоящий перед микрофонной стойкой певец, каким бы звонкоголосым ни был, интересной визуальной приманкой не является. Но не таков наш герой. Творчество Майкла Джексона представляет собой многослойный поп-продукт экстра-класса, в котором пение — только «верхушка айсберга».Филигранная хореография, где фирменная «лунная походка» — лишь одна из составных частей уникального танцевального перформанса; любопытные тексты, зачастую играющие в песне роль ничуть не меньшую, чем мелодия и ритмическая основа; блистательно срежиссированные зрелищные клипы (один лишь знаменитый Thriller, 14-минутный мини-фильм, часто признаваемый лучшим видеороликом за всю историю существования музыкальной индустрии, чего стоит!); неотделимые от общего имиджа артиста аксессуары одежды (шляпа, белые носки, темные очки, зонтик-тросточка), — все эти вещи вместе и порознь будоражат творческое воображение, представляя собой непаханое поле для художника. Тому остается «всего лишь» запечатлеть песни, танцы, видеосъемки и прочие проявления творческой активности кумира миллионов в виде комиксов.