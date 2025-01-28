Композитор Ярослав Судзиловский: «Будущее славянских культур преодолеет все преграды»

Творческая организация молодых композиторов «МолОт» (Молодежное отделение Союза композиторов Российской Федерации) отметила 15-летие. Об итогах юбилейного года, корнях и традициях «Культуре» рассказал председатель «МолОта» Ярослав Судзиловский.

— Если коротко, в чем смысл вашего объединения?

— Наше объединение — это цех по производству современной академической музыки. И трудятся там молодые авторы. Создают музыку, исполняют ее, расширяют слушательскую аудиторию. «МолОт» им в этом активно помогает.

— Кто у вас считается «молодым»?

— Формальная возрастная граница — до 38 лет. Но, разумеется, есть исключения. Вообще, со временем выяснилось, что «МолОт» приобрел интересную особенность. Оказывается, мы сумели создать такую творческую семью, что наши ребята, становясь членами уже взрослого Союза композиторов и идя дальше своим путем, из «МолОта» не выходят. Продолжают активно участвовать в проектах объединения. Параллельно приходят в «МолОт» совсем молодые авторы, регулярное омоложение кадров остается нашей первоочередной задачей.

За последнее время десять ребят вступили в Петербургское отделение, восемь новых членов появилось в Татарском отделении. Им от 19 до 24 лет, совершенный новый срез авторского поколения. Первым участникам уже за сорок. 20-25 лет разницы. Намечается некий диалог «отцов и детей», что тоже очень интересно. В Калининградском отделении, например, в этом году появился новый председатель — Карина Нестерук. Она ученица Настасьи Хрущевой, под руководством которой 15 лет назад зарождался петербургский «МолОт». Преемственность налицо.

— Каков, на ваш взгляд, главный итог этих 15 лет?

— Думаю, нам удалось создать эффективную систему обучения и поддержки молодых музыкальных кадров. Одним из наших главных достижений считаю систему семинарского образования, наши форумы. Сегодня можно говорить о создании школы «МолОта» в области композиции, и рискну сказать, что ребята, которые прошли через наше объединение, выгодно отличаются уровнем художественного мышления от авторов, даже талантливых, которые не участвовали в нашей команде.

Форумы проводим на базе наших региональных отделений. На сегодняшний день у нас их 54, в том числе и в бывших советских республиках. Очень активно, в частности, работает наше отделение в Белоруссии, где 10 лет назад был проведен первый семинар. Второй была Якутия, потом Петербург, Казань, и далее все развивалось по нарастающей, в том числе форумами в Чехии, Польше, Армении, Молдавии. Сейчас сотрудничаем с китайцами и монголами. Пандемия и осложнение геополитической обстановки приостановили наше продвижение в Европу, но мы знаем, что и там у нас есть верные коллеги-единомышленники.

— Даже сейчас, когда русофобия на этом пространстве стала нормой?

— Ну что значит русофобия, например, в Молдавии? Да, политическое руководство там ведет какой-то свой курс, но его необязательно разделяет творческая интеллигенция, с которой мы встречались. У нее никаких антироссийских настроений. Я бы сказал, что они люди хорошей советской закалки, даже те, которые достаточно молодые. В Молдавии мы, кстати, делали хоровые форумы, ребята учились с хоровой музыкой работать. Молдавская хоровая школа вообще славится, там сохранена традиция уникального хорового пения. То есть в каждом регионе, куда мы приезжаем, можно работать с чем-то своим. Где-то есть оркестр, а где-то есть хор, где-то камерный коллектив.

— Как собираете участников? Конкурс проводите?

— Даем по все регионам информацию. Оттуда приходят заявки — биографию ребята пишут, ноты прилагают, надо же понимать, что автор собой представляет. Важно, что участие в форумах бесплатное. Все оплачивает наша головная организация Российский музыкальный союз и принимающая сторона. Расскажу, как это происходит, на примере вышеупомянутого форума в белорусском Молодечно, где нас поддерживают Белорусский союз композиторов и Музыкальный колледж имени Огинского.

Собираются молодые авторы, и в течение недели-полутора идет мозговой штурм — фактически круглые сутки, с перерывом на ночной сон, ребята под руководством педагогов разбирают партитуры, общаются на творческие темы, слушают лекции, занимаются на мастер-классах. Завершается семинар концертом симфонического оркестра, где звучат наработки участников.

В отличие от стандартного образовательного процесса, у нас профессор и ученик — коллеги. Живут в одном месте, постоянно находятся в контакте. Допустим, приезжает выдающийся перкуссионист Марк Ильич Пекарский, читает лекции по ударным инструментам. Ребята могут в любой момент постучаться к профессору: «Марк Ильич, можно к вам?» Такое творческое общежитие. Это важно — вот так соединить поколения, чтобы молодежь напрямую общалась с людьми, которые создавали историю советской, российской музыки.

— С какими проблемами вы, как педагог, сталкиваетесь?

— Главная, пожалуй, это слабое знание корней, традиции. Помню, приехала одна семинаристка. Говорит: «Я — автор традиционный, тональный». Серьезное заявление. Тональным композитором быть гораздо сложнее, чем авангардным. За 20 веков истории музыки почти вся она тональная. Авангард — лишь небольшой исторический отрезок. Принесла девочка музыку. Ну, каша какая-то. Я спрашиваю: «Вы помните, как подобное сделано в «Лебедином озере» у Чайковского?» Молчит. Говорю: «Вы партитуру изучали?» — Нет. — «А «Щелкунчика» партитуру смотрели? — «Нет. Нам давали только клавиры по музыкальной литературе слушать».

Я подумал тогда, как это возможно. К какой традиции можно принадлежать, если не знаешь классический репертуар в партитурах? Только одна традиция получается — тотальной безграмотности, причем по отношению к известнейшим произведениям. Вот, например, «Танец с саблями». Стал спрашивать. Выяснилось, что из двадцати ребят только один смотрел партитуру Арама Хачатуряна. Тогда мы целую лекцию устроили, чтобы увидели, как там все устроено. Покраснели. «Как это оказывается здорово сделано!» — говорят.

— Вы упомянули о работе ребят с симфоническим оркестром, а это порой недостижимая мечта и взрослых авторов.

— Это проблема, да. Нельзя написать первое симфоническое сочинение на пятом курсе консерватории. Это надо делать на первом. Мы даем такую возможность. Вот история Никифора Яковлева, сейчас он студент пятого курса Московской консерватории. Мы с ним познакомились 10 лет назад на семинаре в Якутске, когда ему было 14 лет и он учился в местной спецшколе-десятилетке. Потом он приехал на семинар в Белоруссию, завершил свой первый фортепианный концерт с оркестром, и здесь его исполнили. Вот так, мне кажется, надо начинать.

— О каком оркестре идет речь?

— Оркестр Колледжа имени Огинского — Заслуженный коллектив Республики Беларусь, 55 лет отметил со дня основания. И он на 10 дней дается в распоряжение наших форумчан. Каждый день проходят репетиции. Авторы пишут — и тут же идут в живой оркестр. С партиями, с дирижером работают. Там замечательный маэстро — Рыгор Семенович Сорока.

— Здесь двойная польза получается — молодые оркестранты учатся играть современную музыку.

— Конечно. Не случайно в наших городах-резиденциях возникают «МолОт-ансамбли». В этом году в Новосибирске, где прошла «МолОт-школа», более 60 молодых музыкантов со всей Сибири создали такой ансамбль. Петербургский «МолОт-ансамбль» уже хорошо известен. Рад, что с прошлого года в Петербурге работает и «МолОт-школа». Вполне вероятно на ее базе создать «МолОт-оркестр», большой, симфонический, заточенный на музыку молодых авторов, в том числе и композиторов нашего объединения. Такого оркестра сейчас нам не хватает.

— Что нового для себя, как композитора, открыли в юбилейном году?

— Творческие впечатления очень интересные, и в каждом городе свои. В Астрахани, например, сильная фольклорная составляющая, а фольклористика очень важна для расширения композиторского сознания. Я, когда учился в Московской консерватории, занимался расшифровкой русских народных песен, и она сильно скорректировала мои ощущения нотного знака, нотозаписи как культуры. И как раз в Астрахани в этом году случился замечательный концерт местного фольклорного ансамбля.

Я оттуда кое-что почерпнул в плане инструментария. Придумал русские кастаньеты, так сказать, «кастаньети ди руссо». Берешь четыре топорка и этими чугунками играешь. Звук фантастический. В фольклористике коса, топор, котелок, другие предметы быта — словом, то, что в хозяйстве есть, идет в музыкальную составляющую. Где-то поскребешь, где-то постучишь. Все это я решил ввести в академическую сферу, зафиксировать в нотной графике.

— Как и где отмечали дату?

— Отмечали в работе. Прошли форумы и концерты в наших региональных организациях. Была очень удачная поездка в Самару с петербургским «МолОт-ансамблем». Выступили на фестивале «Шостакович. Над временем», открыли Самарское отделение «МолОта», 54-е по счету.

В Петербурге усилиями «Молот-ансамбля» исполнили особенно много музыки: от сочинений молотовских ветеранов — моих, Георгия Дорохова, Насти Хрущевой — до произведений совсем молодых ребят. Реакция публики и специалистов была благосклонная. Если по ней судить, то «МолОт» и петербургский «МолОт-ансамбль» — уже бренды, собирают такие залы, как Большой зал Филармонии или «Новая Голландия». Публика ходит на имя, на коллектив. Это успех и объединения, и, конечно, лично председателя нашего Петербургского отделения Артура Зобнина. Он совершенно фанатично взялся в 2012 году за создание «МолОт-ансамбля» и преуспел в этом деле.

В декабре в Екатеринбурге мы провели русско-словацкий онлайн-форум, рекордный по продолжительности среди наших онлайн-мероприятий. Девять часов сидели с молодыми словацкими композиторами, слушали и разбирали их партитуры, общались. Очень интересные авторы в возрастном диапазоне от 20-летних до 40-летних.

— В каких жанрах они работают?

— Пишут совершенно разную музыку в разных жанрах. Было интересно посмотреть, как они мыслят, какие взгляды имеют по поводу современного культурного пространства. Разговор шел на русском языке, словаки его активно изучают. Собственно, а что здесь удивительного? Славянские языки, как и славянские культуры, имеют общие корни. Здесь, в принципе, не должно быть никакой сложной проблематики, а тем более пропасти. Абсолютно убежден, что будущее славянских культур преодолеет все преграды и будет более или менее единым. И неважно, являются ли наши страны католическими или православными. Здесь как раз ведущую роль должна играть культурологическая, языковая, ментальная, историческая близость, и мне очень приятно, что наш юбилейный год завершился русско-словацким форумом.

Фото: предоставлено правообладателем Ярославом Судзиловским