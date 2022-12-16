Фестиваль «Ветер перемен» в Казани: татарская песня устремлена в будущее

Александр МАТУСЕВИЧ, Казань

На сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в седьмой раз состоялся грандиозный праздник татарской песни «Узгэреш жиле» («Ветер перемен»). Его цель — представить «национальную эстраду в новом звучании» и популяризировать современное национальное искусство.

Год за годом с момента создания фестиваля, его программа представляет широкую палитру песенного наследия татарской культуры, включающую и народные песни, и сочинения композиторов XX века, и произведения современных авторов. При этом композиции преподносятся в обновленном, переосмысленном, европейском звучании.

Главная задача, миссия фестиваля «Ветер перемен» – это поиск и определение путей эволюции жанра татарской эстрадной песни. Будет ли она двигаться в сторону подражания примитивным поп-образцам и слепого следования вкусам массовой публики, или есть шанс вписать национальное искусство в мировой контекст – привнося новые элементы, не теряя основ самобытности, опираясь на уникальное звучание татарского мелоса, бережно соблюдая баланс нового и традиционного?

В сентябре 2022 года концерт фестиваля «Ветер перемен» прошел в Московском зале «Зарядье». И вновь, как и на знаковом концерте проекта в нью-йоркском зале «Карнеги-холл» в 2020 году, собрались зрители разных национальностей, тепло принявшие артистов: очевидно, что татарская песня может найти свое полноценное место в пространстве российского и мирового шоу-бизнеса, быть конкурентоспособной и интересной публике.

Старт проекту «Узгэреш жиле» был дан в 2016 году по инициативе президента республики Татарстан Рустама Минниханова. Генеральным продюсером фестиваля стал опытнейший в республике театральный менеджер — многолетний директор Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. Он привлек известных специалистов в области эстрадного искусства. Музыкальным руководителем проекта сделали музыканта, бэнд-лидера Вадима Эйленкрига. Педагогом по вокалу проекта с самых первых дней стала солистка Театра имени Джалиля, народная артистка России Венера Ганеева. Она поделилась с «Культурой» впечатлениями о работе с этим проектом:

«Из года в год мы совершенствуемся, не теряя самобытности. У нас оркестр европейского уровня, но при этом в нем звучат баян, курай, кубыз, каждая песня – с национальным колоритом. Песни будто заново рождаются, начинают играть новыми красками. У нас огромное количество забытых песен. Это настоящие сокровища, которые, увы, сейчас совсем не звучат. У меня дома огромный архив татарской песни – пластинки, нотные сборники. На мне лежит задача по выбору произведений для проекта. И я понимаю, что этот выбор – неисчерпаем. В каждом сезоны мы представляем и народные песни, и пласт ретро-песен XX века, и сочинения современных композиторов. Наш проект занимается популяризацией татарской культуры, наследия, которое не должно быть утеряно. Работа над проектом длится целый год. У нас много проб, экспериментов, порой мы выбираем смелые решения, но никогда от этого не страдает красота самой песни. С уверенностью могу сказать, что ничего подобного этому фестивалю в татарской культуре еще не создавалось».

В нынешнем сезоне публике представили 31 песню в разных жанрах. Концерт открыла песня «Эссаламагалейкум» в исполнении Айдара Сулейманова и победителей фестиваля «Сэйлен» детского канала «ШАЯН ТВ» Ильназ Харисов и Амина Муртазина. Одним из самых запоминающихся исполнителей стал Ильгиз Шайхразиев, который покорил зрителей лирической песней «Яратыгыз!» («Любите!») и заводной «Бию пэрие» («Демон танца»). Во время исполнения «Яратыгыз!» в зрительном зале начался флешмоб – люди поднимали телефоны с включенными фонариками. В программе концерта было много песен современных композиторов – Резеды Ахировой, Эльмира Низамова, Миляуши Хайруллиной, Луизы Батыр-Булгари и других. Песня «Синсез яшерге» («Жить без тебя») в исполнении Эльзы Исламовой стала одним из самых ярких впечатлений концерта (муз. М.Хайруллиной, сл. Г.Батталовой). Популярная группа Jukebox trio представила две татарские народные песни в новом прочтении, а также рассказала о том, что в скором времени выпустит целый альбом татарских песен.

Современные композиторы Татарстана охотно принимают участие в фестивале. «Культура» задала несколько вопросов Резеде Ахияровой и Эльмиру Низамову – известным авторам, чьи произведения с успехом идут на театральных и концертных сценах республики.

— Песня — самый массовый и доступный жанр музыки. Какую роль занимает песенный жанр в вашем творчестве?

Резеда Ахиярова: В моем багаже – очень большое количество песен. Некоторые из них написаны 30-40 лет назад и до сих пор ждут своего исполнителя. У меня есть желание, наконец, найти время и систематизировать свой песенный архив. В молодости песня для меня была своего рода дневником, в котором я «фиксировала» свои переживания, ощущения, мысли. Сейчас я отношусь к этому жанру иначе. Песня доступна, но через эту крошечную форму можно многое донести, погрузить слушателя в свой внутренний мир. Я воспринимаю песню как способ поднятия национального духа, воспитания интеллекта и души слушателя. Песня – это то, чем я могу воздействовать на общество.

Эльмир Низамов: Песня для меня имеет особое значение, и я стараюсь себя реализовывать в песенном жанре так же, как в симфоническом, театральном и других. Песня – малая форма, но требует от автора высочайшего профессионализма. Писать просто – самое сложное, что может быть. Песня – душа народа. Если ты хочешь «считать» код народа, открыть его сердце – стоит обратиться к его песням, и многое станет понятно.

— Татарская профессиональная (композиторская) песня появилась в начале XX века. Кто из творцов, писавших в этом жанре, является ориентиром, кумиром для вас?

Э.Н.: Татарская профессиональная музыка за столетие прошла огромный путь. Сегодня в ней представлены все жанры – и симфонический, и хоровой, и камерный, и эстрадный. У нас богатейшее песенное композиторское наследие – классика, ретро; появился и татарский андеграунд, и рок, и рэп. Увы, зачастую те процессы, которые идут прямо сейчас, или не замечаются, или, напротив, — подвергаются критике: так делать нельзя, так не принято. Но давайте взглянем на историю развития татарской песни – это же путь постоянного реформирования! Салих Сайдашев, который в начале XX века впервые гармонизовал национальный мелос; Сара Садыкова, которая не боялась вносить в татарскую песню новые краски – ритмы танго, фокстрота; Рустем Яхин с его неповторимой романтизированной мелодией; Луиза Батыр-Булгари и Резеда Ахиярова, осваивавшие в 80-е годы новые стили. Их творчество когда-то было абсолютно новой страницей, а сегодня они воспринимаются как неотъемлемая часть песенно-музыкальной культуры татар. Возможно то, что сегодня создается, уже завтра станет золотым фондом и классикой.

Что касается кумиров, то их много. Среди татарских композиторов, не названных выше, еще хочу отметить творчество Алмаза Монасыпова – создателя уникальных, на мой взгляд, песен. Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Александра Пахмутова – великие мастера, умевшие найти что-то особенное в самых простых формах. Я люблю джазовую музыку, соул, этнические, восточные мотивы. И всё это рано или поздно вплетается в мои сочинения. Мне важно, чтобы песня была понятна любому слушателю, независимо от языка.

— Проект «Ветер перемен» как раз был задуман, чтобы изменить ситуацию в татарской эстраде. Какую роль фестиваль занимает сегодня в культуре нашей республики?

Р.А.: Когда формировался первый фестиваль, было много раздумий, в каком ключе сделать проект. Работа была поручена директору оперного театра Рауфалю Сабировичу Мухаметзянову, который обладает хорошим вкусом и большими организаторскими способностями. Тогда был избран путь синтеза татарской эстрадной песни с джазовой музыкой, и это направление оказалось актуальным и, главное, достаточно органичным для национальной мелодики. Само слово «узгереш» означает «изменение». Путь фестиваля – это путь изменений: переосмысливается и народная песня, и композиторские опусы. Хорошо, что в каждой программе поднимается пласт народных песен – это наш кладезь, основа, фундамент, именно там неожиданно находятся такие вещи, которые и сейчас звучат суперактуально.

Фотографии: Ильнар Тухбатов. Предоставлены организаторами фестиваля.