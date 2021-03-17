Забытый классик. Свердловская филармония возвращает наследие Николая Мясковского

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

Юбилейный проект «Мясковский. Диалоги», состоявшийся в Екатеринбурге 9-13 марта, был посвящен 140-летию со дня рождения выдающегося советского композитора и открыл серию концертных программ в честь 85-летия Свердловской филармонии.

Серия концертов проекта «Мясковский. Диалоги» стартовала с выступления Уральского молодежного симфонического оркестра под управлением Александра Рудина и Симфонического хора Свердловской филармонии. В их исполнении 9 марта прозвучали Симфония №17 и кантата-ноктюрн «Кремль ночью» — произведение, сыгравшее самую драматичную роль в судьбе композитора. После премьеры кантаты в 1947 году для Николая Мясковского, на тот момент лауреата четырех Сталинских премий, начались опальные годы. Он был обвинен в формализме, а его музыка в знаменитом постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года названа «…чуждой советскому народу и его художественным вкусам, проповедующей диссонанс и дисгармонию, отображающей тупик музыкального искусства». Созданные им 27 симфоний, 13 квартетов и другие многочисленные произведения вокальной, фортепианной, камерной музыки перестали исполняться, а «Кремль ночью» попал в запрещенные списки — за неподобающее представление образа Сталина. В 1950 году один из выдающихся симфонистов XX века ушел из жизни. Память о нем хранили его знаменитые ученики-композиторы, среди которых Дмитрий Кабалевский, Арам Хачатурян, Вано Мурадели, Леонид Половинкин, Андрей Эшпай и многие другие.

Эти подробности биографии Мясковского, как и его произведения, вряд ли известны большинству екатеринбуржцев. Тем не менее в день первого концерта из серии «Мясковский. Диалоги» зал Свердловской филармонии был заполнен на 75 процентов. Именно столько зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией могут сегодня вмещать концертные залы Екатеринбурга. В тот вечер в зале находилась и специально приглашенная гостья — внучатая племянница композитора Татьяна Федоровская, которая многие годы занимается популяризацией его творчества.

Почему Свердловская филармония в свой юбилейный год решила обратиться к наследию Николая Мясковского, «Культуре» рассказал первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов:

— 2021 год для нас особенный — мы отмечаем 85-летие и Свердловской филармонии, и Уральского академического филармонического оркестра. Выбор музыки Мясковского для первого юбилейного проекта года, конечно же, не случаен. Свердловская филармония всегда пропагандировала творчество советских композиторов. В наших стенах звучали произведения не только классиков, но и новаторов своего времени — вспомним, например, фестивали музыки Софьи Губайдулиной, Авета Тертеряна и многих других. Сегодня мы предлагаем по-новому посмотреть на музыку советской эпохи и способствуем ее возвращению в широкую концертную практику. Кстати, не стоит думать, что это «глубоко советский композитор». Произведения Мясковского до середины 40-х годов прошлого века были популярны не только на родине. Он был очень востребован и за рубежом. На выставке, которую в рамках проекта мы представляем совместно с Российским национальным музеем музыки, представлены афиши концертов из Вены, Бостона, Чикаго, Нью-Йорка, где исполнялись его произведения. В 2014 году шотландский музыкальный критик Грегор Тэсси выпустил монографию, посвященную Николаю Мясковскому. Мы поддерживаем связь с исследователями его творчества в Израиле, где музыковед, профессор Тель-Авивского университета Нелли Кравец готовит новое издание переписки композитора с Сергеем Прокофьевым, с которым они много лет тесно дружили. Мясковский оставил весьма заметный след в музыкальной истории XX века.

В истории Свердловской филармонии тоже есть памятные страницы, связанные с именем композитора, — в советское время в наших стенах существовал квартет имени Мясковского. 9 марта 2021 года мы восстановили прерванную традицию. Ансамблю артистов Уральского филармонического оркестра, Струнному квартету Свердловской филармонии, присвоено имя Мясковского. Что касается музыки, наши коллективы и до нынешнего проекта обращались к его наследию. В 2006 году Шестая и Десятая симфонии Мясковского были записаны Уральским филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса для Warner Classics. А в 2018-м Уральский молодежный симфонический оркестр под руководством главного приглашенного дирижера Александра Рудина записал Первую и Тринадцатую симфонии Мясковского для лейбла классической музыки Naxos.

В проекте «Мясковский. Диалоги», приняли участие симфонические коллективы Свердловской филармонии и известные российские исполнители: виолончелист Александр Рамм, пианист Юрий Фаворин, певица Мария Остроухова. По фрагментам личной переписки Николая Мясковского и Сергея Прокофьева специально к проекту обозревателем «Радио России» Ольгой Русановой была создана музыкально-литературная композиция «Диалог длиною в жизнь. Мясковский vs Прокофьев». Офф-программу дополнили три выставочных проекта: в филармонических залах слушатели познакомились с экспозицией из архивов Музея музыки, посвященной творчеству композитора, были представлены супрематические картины современного екатеринбургского художника Антона Таксиса. Также на сайте доступна виртуальная выставка «Николай Мясковский и музыка советских композиторов в программах Свердловской филармонии».

У Свердловской филармонии большие планы на юбилейный год. По словам первого заместителя директора Свердловской филармонии Рустема Хасанова, прежде всего слушателям будут «возвращены долги» за прошлый пандемийный год. Так, например, с 2 по 4 июля планируется провести международный фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге», объединяющий сотни музыкантов со всего мира. Он ежегодно проводится с 2015 года, но по известным причинам в прошлом году его пришлось отменить. Специально к юбилею готовятся концертные программы, одну из которых Уральский филармонический оркестр представит 8 апреля в московском зале «Зарядье» и 10 апреля в концертном зале Мариинского театра в Петербурге.

Гала-концерт в честь 85-летия Свердловской филармонии состоится в июне, а торжества по случаю круглой даты оркестра намечены на сентябрь. Все события будут транслироваться онлайн, поэтому уральские музыканты надеются, что их праздник разделят слушатели со всех концов света.