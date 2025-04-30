Книги, фильмы, воспоминания о войне: как прошла «Библионочь-2025»

Татьяна ШЕСТОПАЛОВА

В библиотеках России в минувшие выходные прошла «Библионочь» — масштабная просветительская акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Главной площадкой «Библионочи-2025» стала Российская государственная библиотека — здесь в рамках проекта «Строки Победы» историями о героях, сражавшихся на фронте, с гостями поделились трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и ректор Академии балета имени А. Вагановой Николай Цискаридзе, худрук Государственного музея Сергея Есенина Влад Маленко, телеведущая Мария Ситтель и Игорь Чкалов — правнук знаменитого летчика Валерия Чкалова.

В Российской государственной библиотеке для молодежи для «Библионочи» подготовили программу «80 мгновений весны», соединив наши представления о страшной войне с литературными произведениями и кинофильмами. Писатель-фантаст Михаил Ланцов представил читателям жанр «альтернативной истории». Киносценарист и продюсер Сергей Волков рассказал, как снимаются фильмы на военную тему. А Владислав Миллер, артист Театра имени Табакова, поделился своими впечатлениями от съемок фильма «В списках не значился», который должен выйти на экраны 1 мая. В картине режиссера Сергея Коротаева он сыграл главную роль. В интервью «Культуре» Владислав Миллер рассказал, как происходило погружение в атмосферу эпохи.

— Когда меня утвердили на роль, началась работа по сценарию — период, во время которого мы с режиссером Сергеем Коротаевым и моей партнершей по фильму Аленой Мориловой, исполнительницей роли Мирры, обсуждали каждую фразу в наших сценах. Это совсем не просто, потому что мне надо было осознать многое из того, что далеко от понимания сегодняшнего молодого человека. Мы постоянно сверялись с книгой, ведь сценарий — это адаптация литературного текста, в котором много действия, много мыслей и чувств наших героев. Мы репетировали, обживали образы, искали детали, которыми можно их наполнить. Я, например, не знал, что у каждого военного человека с собой всегда была бархотка — кусок ткани, который он держал в сапоге и полировал свою обувь по мере необходимости.

Для того, чтобы каждый вжился в свой образ, мы уехали в на десять дней в Калужскую область, где в практически настоящем тренировочном военном лагере жили в лесу по уставу 1938 года: умывались водой из ручья, ели те самые пайковые солдатские сухари, которым в книге уделено много внимания. Эти сухари делают из разделенной на части буханки хлеба, пропитанного спиртом. Мы ограничивали себя в еде, ели консервы, пытались вести аскетичный образ жизни, чтобы запомнить свои ощущения и передать их потом через экран. Не знаю, получилось это или нет, но признаюсь честно, было очень тяжело.

Мы выходили часовыми по ночам, каждые два часа; дежурили, охраняли лагерь, учились стрелять из оружия, которое описано в книге и в сценарии, — пистолет ТТ, наган, винтовка Мосина, ППД, ППШ, немецкие автоматы МП-38 и МП-40... Оружие разбирали и собирали, чистили. Узнали, сколько оно весит, какие к нему должны быть патроны. Все это мы изучали. Нам показали, что можно патрон в пистолете зарядить перевернутой пулей, чтобы пробивная сила была больше.

У нас был прекрасный военный консультант — полковник Константин Геннадьевич Горбатиков. Он любит кино, постоянно консультирует на кинопроектах и делает это с удовольствием. Благодаря ему мы десять дней жили жизнью наших дедов и прадедов и все время спрашивали себя, как они пережили четыре года войны. А я думал, как Коля Плужников десять месяцев изможденный бродил по подвалам крепости и продолжал ее защищать...

За десять дней пребывания в лагере мы посмотрели огромное количество военных советских фильмов, прочитали много литературы. В лагере была столовая, где стоял телевизор, и мы приходили туда и обязательно раз в день смотрели военное кино. На примере этих фильмов учились, запоминали, наблюдали.

— Что вы чувствуете, когда в кино и в театре вашим партнером становится ваш босс, худрук Театра имени Табакова Владимир Машков?

— Перед съемкой одной сложной сцены, к которой я долго готовился, Владимир Львович вышел и просто сыграл ее «за меня». А я совсем по-другому ее представлял! Но это было настолько тонко и убедительно, что все согласились, что надо делать именно так. Конечно, я не пытался повторить Владимира Львовича, потому что он показывал не как, а что играть — это большая разница, — но двигался в показанном направлении. Владимир Львович после каждого дубля подходил, одобрительно клал мне руку на плечо. И в течение всего съемочного периода что-то мне подсказывал, когда находился на площадке. И не только мне, всем артистам. Это вообще принцип нашего театра. Я тоже старался старших товарищей «дергать», проверять на них материал. Подобные роли — огромная ответственность, и мне было важно ощутить себя тем самым Плужниковым, который написан у Бориса Васильева.





На фотографиях: Владислав Миллер в фильме «В списках не значился» и (на анонсе) Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» в библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»