«Пишу письмо в трагическую минуту...»: выставка «(НЕ)известный Горбатов» в «Новом Иерусалиме» напоминает детектив

В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка к 150-летию Константина Горбатова (1876–1945). Этот художник очень любим коллекционерами и сотрудниками «Нового Иерусалима», что легко объяснить: ведь именно в музее на Истре хранится самая большая коллекция работ Горбатова, вывезенных после войны из его берлинской квартиры. Выставка, понятное дело, не первая, но особенная. Зрителю показали почти все собрание и вдобавок посвятили в детективные тонкости работы с коллекцией.

Экспозиция как место трагедии





Очередная, но необычная









Коммерческий успех и крах

Жизнь в эмиграции поначалу складывалась удачно: супруга рядом, профессиональное признание, внимание королевских особ, коллекционеров... Манера переселенца — близкая к импрессионизму, радостная, солнечная — в межвоенной Европе оказалась востребована. Как писал Игорь Грабарь, в конце 1920-х Горбатов был самым коммерчески успешным русским художником за пределами СССР. Его открытки с видами Капри и Венеции печатали в Мюнхене, и они пользовались большим спросом. Почему уехал из России? Согласно одной из версий, дело было в любимой жене Ольге. В Москве на нее напали, ограбив квартиру, и «сотворили с Ольгой бог знает что», — корректно говорят кураторы. После трагического инцидента женщина оказалась на грани безумия. В итоге в 1922 году чета Горбатовых выехала из страны, супруги стали невозвращенцами.





Но пришли нацисты. Художника как советского гражданина лишили права выезда. Ему предписывалось дважды в неделю ставить отметку в полиции. Его радостные, жизнерадостные пейзажи стали никому не нужны. Но и в нищете он продолжал работать. Что удивительно, по памяти писал русскую провинцию. Так изображать Россию в фашистской столице было тихим, почти невозможным бунтом. Константин Горбатов «Дом на берегу» Константин Горбатов «Новая деревня»

Град Китеж и затопленный Ставрополь

Одна из сквозных тем Горбатова — град Китеж, легендарный город, ушедший под воду, но оставшийся живым для праведников. Художник возвращался к этому образу всю жизнь. В призрачных церквях и стенах, вырастающих из воды, он воплотил утраченную родину, которую так и не смог отпустить. Уже после его смерти пророчество мастера сбылось: родной город Горбатова Ставрополь-на-Волге оказался позже затоплен при строительстве Волжской ГЭС.



Ольга и исчезнувшие портреты

Жена для Константина Горбатова, который ее спас от московского кошмара, вывез и принялся всячески оберегать, была всем. Когда художник умер (24 мая 1945 года, в уже освобожденном Берлине), супруга вскоре покончила с собой... Удивительно, что в коллекции музея нет ни одного портрета Ольги, и это — еще одна загадка коллекции. По словам кураторов, несчастная вдова, скорее всего, сама уничтожила свои портреты после смерти мужа.







Тени истории

Выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов» — не очередной показ запасников. Это попытка собрать воедино живопись и документы, как можно подробнее рассказать о художнике, который любил Россию издалека, писал ее по памяти во враждебном государстве и завещал ей свое наследие. А еще — о его жене, которая вычеркнула себя из истории, и о музее, который продолжает искать ответы. Белых пятен много, работа продолжается.

В подписях некоторых полотен на выставке есть слова «предположительно» или «неизвестно». Кое-что не успели даже внести в этикетаж — исследования продолжаются прямо сейчас. Однако для зрителей это шанс увидеть не только солнце Капри, но и тени, которые отбрасывает судьба.





«Мы находимся в берлинском жилище русского художника Константина Горбатова. Только что здесь покончила с собой его жена Ольга...» — какой-нибудь любящий эпатировать репортер, наверное, так и построил бы свой материал. Кураторы оформили пространство в духе детектива: первым делом зритель попадает в ту самую берлинскую квартиру, где жили художник и его супруга, а после их смерти в 1945 году поселился советский офицер-танкист. Он-то и обнаружил картины, письма и завещание мастера: «Пишу письмо в трагическую минуту, когда смерть грозит каждому живущему в Берлине. После войны прошу все мои картины отправить в Академию художеств в Ленинграде, пусть она поступит так, как найдет должным».Так началась долгая история возвращения.Просьбу исполнили частично. В 1946 году коллекцию вывезли в СССР, а спустя годы она поступила в Московский областной краеведческий музей, сегодняшний «Новый Иерусалим».Тогда, в 1940-е, музейщикам предстояло не только вывезти работы, но и отреставрировать их, а еще — дать им названия. Атрибуция — процесс мучительный и до сих пор не завершенный.Рядом с пейзажами в экспозиции-расследовании соседствуют архивные документы, письма и то самое завещание. Кураторы скрупулезно, шаг за шагом посвящают зрителя в процесс воссоздания истории жизни Константина Горбатова.Художник отнюдь не был маргиналом: пенсионер Императорской Академии художеств, дипломированный архитектор и живописец, лауреат международных выставок, профессор... Он дружил с Максимом Горьким, а тот приглашал его на Капри, в русскую художническую колонию. Учился Горбатов у Репина и Куинджи. В дореволюционной России его идиллические пейзажи Пскова, Новгорода, волжских городов пользовались спросом.