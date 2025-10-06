Как собрать «Коллекцию»: в Москве откроется новый музей

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Фотографии: Илья Иванов/предоставлены пресс-службой музея «Коллекция»

О новом музейно-выставочном центре «Коллекция» до недавних пор было известно не так уж много. Изначально на территории бывшей промзоны ЗИЛ планировалось открыть филиал «Эрмитажа» в Москве. На пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко должно было вырасти футуристическое «здание-куб», концепт которого придумал американский архитектор Хани Рашид. В 2021 году концепт поменяли на разработанный архитектором Сергеем Чобаном из бюро СПИЧ. А в конце прошлого года Эрмитаж объявил, что временно отказывается от планов, касающихся появления в Москве центра-спутника.Так вместо филиала музея появился музейно-выставочный центр «Коллекция», основанный Андреем и Елизаветой Молчановыми. На днях новая институция приняла первых посетителей. Пока что — только журналистов, которым показали здание, спроектированное Сергеем Чобаном. А заодно — поделились планами музея, директором которого стала Ирина Толпина, а художественным руководителем — Александр Боровский.В частности, было объявлено, что музей «Коллекция» откроется 2 декабря. Посетителям покажут сразу три выставки.представит петербургскую скульптуру второй половины ХХ века — работы Михаила Аникушина, Даниила Каминкера, Роберта Лотоша. Их дополнит живопись «шестидесятников» — Эрика Булатова, Юрия Злотникова, Олега Васильева. За архитектуру выставки отвечает Юрий Аввакумов. Второй проект,, обещает поразить масштабом — всего покажут более тысячи предметов. Александр Боровский назвал его своеобразным «мини-музеем африканского искусства». Он же отметил, что архитектурой выставки занимается Евгений Асс. Сами артефакты прежде являли собой известную коллекцию петербургских художников Михаила и Леонида Звягиных, собиравшуюся в течение более 20 лет. Ее малую часть — около 150 предметов — можно было увидеть в 2011 году в Пушкинском музее. Боровский рассказал журналистам, что именно он привел к Звягиным Андрея Молчанова и тот, заинтересовавшись, приобрел африканскую коллекцию. Наконец, третьей выставкой станет инсталляция Гриши Брускина, созданная специально для нового музея. Она продолжит тему, заданную его проектом «Смена декораций» для Венецианской биеннале в 2017 году. За архитектурное решение здесь отвечает Игорь Чиркин.Контуры коллекции Андрея и Елизаветы Молчановых пока лишь угадываются: известно, что она состоит из более 8 тысяч предметов. Конкретные направления и имена будут, видимо, озвучены позже. А пока, в преддверии открытия основное внимание направлено на здание музея. Сергей Чобан на встрече с прессой объяснил, что проект основывался на идее портала или лоджии, то есть постройки, разомкнутой в город. Согласно задумке, площадь перед музеем плавно перетекает во внутреннее пространство, а человек ощущает себя еще не внутри здания, но уже и не снаружи. Сам музей, по словам Чобана, в итоге оказывается раскрыт городу. Это подчеркивается работами стрит-художников, украшающими эскалаторы и лифты — Максима Имы, Алексей Луки, Андрея Бергера и Дмитрия Аске. Последнего, кстати, Чобан охарактеризовал как «наибольшую диву из всех четырех».Идею соединения городского и музейного пространства обыграли и при помощи меди — не самого очевидного материала в архитектуре. Она используется как внутри, так и снаружи здания. Причем, это так называемая неостановленная медь: со временем она покроется патиной, да и сейчас на ней легко остаются следы — например, отпечатки ладоней. По словам Сергея Чобана, подобный материал стареет «спокойно и благородно». Он же отметил, что процессы будут протекать по-разному внутри и снаружи. Пока что здание площадью 13 тысяч квадратных метров выглядит эффектно: стены переливаются разными оттенками меди — от медового до золотого. Но что будет потом и окажется ли старение архитектуры действительно «достойным», покажет время.Кое-что известно и о просветительской программе нового музея. На декабрь анонсированы лекционно–дискуссионный цикл Кирилла Светлякова «История искусства как самопознание», серия лекций с архитекторами «Жизнь по плану: Зиларт изнутри» Юрия Григоряна, а также архитектурные прогулки, созданные совместно с бюро «Меганом».На неизбежный вопрос — во сколько обошлось создание музейно-выставочного центра — Ирина Толпина ответила: «Потратили значительно больше денег, чем планировали». Каким окажется результат этих усилий, зрители узнают совсем скоро. А пока своеобразным тизером выступил готический самосвал бельгийского художника Вима Дельвуа, установленный в конце сентября перед входом в «Коллекцию». Как объяснила Ирина, это пример внедрения самого музея в городское пространство. Позже в пару самосвалу могут поставить еще один объект, но какой именно, пока не сообщается.