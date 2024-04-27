От Розановой до Боголюбова. «Культура» о самых интересных выставках мая

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Материал опубликован в №4 печатной версии газеты «Культура» от 25 апреля 2024 года.

Российские музеи и галереи подготовили проекты на любой вкус: поклонников классики порадует выставка Васнецовых, любители русского авангарда смогут увидеть работы Ольги Розановой, а тем, кто интересуется современным искусством, стоит обратить внимание на молодого художника Виталия Тюрлика.

1. «ВРЕМЯ СТЕРЛИГОВА»

Пушкин, Санкт-Петербург, Музей «Царскосельская коллекция». До 19 мая

Выставки, посвященные Владимиру Стерлигову, случаются нечасто, и нынешняя, приуроченная к 120-летию художника, стала заметным явлением. При этом она включает в себя не только работы самого Стерлигова, но и произведения других авторов, деливших с ним одну эпоху. Например, творения Владимира Волкова — испытавшего, как и Стерлигов, влияние идей русского авангарда. Или работы Павла Басманова, для которого Владимир Стерлигов стал своеобразным ментором: в частности, заразил его идеями Казимира Малевича, так что Басманов создал своеобразный «крестьянский цикл». В 1934 году Басманова и Стерлигова арестовали по «делу группы пластического реализма», и если следствие в отношении Басманова было вскоре прекращено, то Стерлигова отправили в печально известный Карагандинский ИТЛ. Оттуда художник, по свидетельству современников, вышел глубоко религиозным человеком. В его творчестве причудливым образом переплелись революционные идеи авангарда и духовные поиски — что нашло отражение в знаменитой «чашно-купольной системе», содержавшей такой элемент, как «прямо-кривая»: прямая разделяла этот мир, а кривая, напротив, соединяла.

2. «СОННЫЙ ПАРАЛИЧ»

Москва, галерея Ruarts. До 12 мая

Виталий Тюрлик — новое имя на российской арт-сцене. Громко заявивший о себе в прошлом году на показе Девятого сезона «Открытых студий Винзавода», он совсем недавно стал одной из звезд большой выставки «Соткано» в Фонде культуры «Екатерина», представляющей художников, работающих с текстилем. Остроумные и необычные коллажи Тюрлика не потерялись на фоне работ более именитых коллег вроде Лидии Мастерковой или Марии Арендт. И вот почти сразу же — сольный проект в галерее Ruarts. Стоит пояснить, что Тюрлик — псевдоним молодого автора, взятый в честь персонажей позднего творчества художника Гелия Коржева и отсылающий к особой фантасмагорической вселенной. Тюрлики Коржева — странные существа в духе Босха — были реакцией художника на крушение Советского Союза, когда постперестроечная реальность вызвала к жизни странные и порой уродливые феномены. Виталий Тюрлик тоже обращается к необычным сторонам нашей реальности. Название выставки «Сонный паралич» отсылает к своеобразному состоянию, возникающему на пороге пробуждения. Коллажи художника, созданные из старых вещей (здесь можно вспомнить модный термин upcycling), погружают зрителя в парадоксальную вселенную, где слон со знаменитой пачки индийского чая («Тот самый чай») окатывает чаем из хобота незадачливого прохожего, а гигантские грибы, кажется, охотятся на людей. И все это сделано в виде искусных импрессионистических коллажей, демонстрирующих мастерство Тюрлика и намекающих, что впереди нас ждет немало интересного.

3. «СНЫ СИБИРИ»

Владивосток, Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. С 18 мая по 6 октября

Как известно, археологические артефакты — особый материал для экспонирования. Многие спорят о том, как оживить для современного зрителя старинные предметы, значения которых забыты или даже навсегда утрачены. Иммерсивная выставка «Сны Сибири», причудливо сочетавшая древние навершия с работами Даши Намдакова и мультимедийными технологиями, показала, как можно решить эту сложную задачу. Экспозиция, проходившая в конце 2022 — начале 2023 года в Историческом музее в Москве, была приурочена к 130-летию Транссибирской магистрали — огромной транспортной артерии, соединившей восток и запад нашей страны. Нынешняя выставка — осуществляющаяся при поддержке Министерства культуры РФ — во многом является продолжением того проекта, но при этом дополняет и развивает его. Все-таки для зрителей центральных регионов Сибирь — почти неизвестное, диковинное место, и рассказ о ней нужно было вести с этой позиции. На выставке во Владивостоке кураторы планируют расставить акценты совсем иначе: ведь для проекта, посвященного древней истории и культуре Приуралья, Сибири и Дальнего Востока, этот смотр фактически станет возвращением домой. Кстати, для дальневосточных зрителей подготовят отдельный сюрприз: в выставку обещают включить экспонаты, которые не видели москвичи.

4. «БРАВО, БОГОЛЮБОВ!»

Саратов, Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. До 15 сентября

Название выставки — организованной к 200-летию со дня рождения художника Алексея Боголюбова — возникло не на пустом месте: это цитата известного французского живописца Франсуа Милле, навестившего русского мастера в его парижской мастерской и восхитившегося произведениями. Боголюбов много жил и работал во Франции, но при этом его творчество было неразрывно связано с родиной. Профессиональный моряк, он со знанием дела писал водную стихию и прослыл прекрасным маринистом: в частности, будучи художником Главного морского штаба, выполнил серию полотен, посвященных морским победам России в ходе Восточной (Крымской) войны и Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Кроме того, из-под его кисти вышел ряд пейзажей волжских городов, а также виды столиц — Москвы и Петербурга. Наконец, одним из его главных достижений стало создание в Саратове первого в России общедоступного музея, названного — несмотря на возражения многих — в честь деда художника, писателя Александра Радищева. И в этом смысле нынешняя выставка, в которой участвуют музеи со всей России, стала для Саратовского художественного музея возможностью отдать дань памяти основателю.

5. «ОЛЬГА РОЗАНОВА (1886–1918). «РЕВОЛЮЦИОНЕР ИСКУССТВА»

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей. С 16 мая по 2 сентября

Как утверждал художник Иван Клюн, Ольга Розанова была на редкость разносторонним автором: она «интересовалась литературой, поэзией, музыкой и скульптурой, пробуя свои силы во всех этих областях. Так, ею был написан ряд статей, посвященных искусству, а также стихотворений. Много она читала по философии, истории литературы и искусству». Можно только предполагать, сколько всего она успела бы создать, если б не ушла слишком рано — в 32 года. Тем не менее Розанова оставила заметный след в истории искусства, причем не только отечественного: ее вклад в развитие беспредметного искусства сложно переоценить. Недаром ее «Зеленая полоса», хранящаяся в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль», считается не менее важным произведением, чем «Черный квадрат» Малевича, — эта картина так же обнуляет все предыдущие концепции изобразительного искусства. Выставка, которая откроется в середине мая в Русском музее, представит около 50 живописных и более 100 графических произведений художницы, в том числе из коллекции ГРМ, и позволит проследить ее творческую эволюцию.

6. «ВЕЧНАЯ КЛАССИКА. ТРАДИЦИИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ»

Санкт-Петербург, Музейно-выставочный центр «Росфото». С 26 апреля по 30 июня

Пейзажный жанр считается одним из наиболее респектабельных — не только в живописи, но и в фотографии. При этом он до сих пор находится под сильным влиянием традиции, что доказывает и нынешняя выставка. Ее участниками стали 20 фотографов из разных стран: в их работах ощущаются отголоски не только пейзажных канонов, но также разных техник, стилей и даже культур. Например, американский фотограф Эверетт Кеннеди Браун, посвятивший свое творчество Японии, снимает с помощью старинной камеры. Его внимание привлекают моменты, вобравшие в себя ощущение вечности, так что неподготовленный зритель может сразу и не догадаться, что перед ним не винтажный отпечаток, а сделанная несколько лет назад фотография. А профессор Новой академии изящных искусств имени Тимура Новикова Станислав Макаров использует технологию гумми-печати, придуманную еще в середине XIX века, — чтобы запечатлеть идеальную красоту, неподвластную времени.

7. «ARS SACRA NOVA. ОТ МИФА К СИМВОЛУ. РУССКАЯ ИСТОРИЯ И ЕВАНГЕЛЬСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ МОДЕРНА РОССИИ И РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 1900–1940-Х ГГ.»

Москва, Дом русского зарубежья имени А. Солженицына. До 15 сентября

Рубеж XIX–XX веков оказался особенным для русской культуры: Серебряный век подарил миру целую плеяду блестящих художников, писателей, поэтов. В то же время многим планам и надеждам было не суждено воплотиться в жизнь: крушение страны заставило одних навсегда покинуть Россию, других — кардинально изменить творческое направление, а третьи, увы, пали жертвой безжалостного нового мира. Нынешняя выставка, исследующая интеллектуальную и духовную атмосферу той эпохи, является продолжением многочастного проекта «Изменившие мир. Влияние русских деятелей культуры рубежа XIX–XX вв. на мировой художественный процесс» (куратор — Любовь Агафонова). Время великого перелома интенсифицировало духовные поиски: некоторые авторы, как Виктор Васнецов или Павел Корин, обратились к прошлому страны. На выставке можно увидеть редкую вещь — подлинный этюд к шедевру Павла Корина «Александр Невский». Представлен здесь и другой мастер эпохи — Михаил Нестеров с его историческими работами. Также показаны ранние опыты Ивана Билибина в области монументальной храмовой росписи. Наконец, есть и менее известный, но крайне интересный живописец — Клавдий Лебедев, изображавший сюжеты из жизни допетровской Руси.

8. «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

Новосибирск, ЦК19. До 12 мая

Фестиваль современной фотографии «Другое измерение», придуманный куратором Андреем Мартыновым еще в 2006 году, проходит в Новосибирске: это единственный подобного рода регулярный смотр в столице Сибири. За годы существования в нем приняли участие фотографы из самых разных стран. Так, итальянец Элио Чиол показывал здесь виды Ассизи еще в 2010 году — за девять лет до сольного проекта в Мультимедиа Арт Музее. В фестивале постоянно участвуют не только европейские гости, но и авторы из Азии — все-таки Сибирь находится на перепутье между Западом и Востоком. Нынешняя выставка «Другое измерение» сосредоточилась на китайской фотографии — как известно, 2024-й и 2025-й объявлены Годами культуры России и Китая. В проекте принимают участие три молодых китайских фотографа — Цзан Ю, Ники Цзай и Зихан Вэй. Есть также авторы из Японии — Такехико Накафудзи, Ясухиро Огава, Норио Кобаяси, а еще — наша соотечественница Полина Савина.

9. «ВСТРЕЧА. НИКОЛАЙ ФЕШИН. СТЕПАН ЭРЬЗЯ»

Казань, Национальная художественная галерея «Хазинэ» в Казанском кремле. До 4 августа

Выставка, сопоставляющая творчество двух художников-современников, недавно с большим успехом прошла в Петербурге, где экспонировалась в Музее Российской академии художеств. Теперь, в несколько измененном виде, она приехала в Казань — ведь именно здесь, в ГМИИ РТ, находится самая большая в мире музейная коллекция работ Николая Фешина. Второй участник выставки, Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, в свою очередь, хранит 215 произведений Степана Эрьзи: на выставку в Татарстан он предоставил полтора десятка работ. В творчестве обоих художников отразились господствовавшие в то время течения — от импрессионизма до экспрессионизма, и все же каждому из них удалось найти особый визуальный язык. На выставке можно увидеть такие шедевры, как «Портрет Вари Адоратской» и «Портрет Н.М. Сапожниковой» Николая Фешина, а также удивительные деревянные скульптуры Степана Эрьзи.

10. «ВАСНЕЦОВЫ. СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ. ИЗ XIX В XXI ВЕК»

Москва, Государственная Третьяковская галерея. С 23 мая по 4 ноября

Выставка посвящена трем художникам из династии Васнецовых: ее основателю Виктору Михайловичу — автору фольклорно-эпических полотен, его младшему брату Аполлинарию Михайловичу, мастеру исторической живописи, а также Андрею Владимировичу (внуку Виктора Михайловича) — одному из основателей «сурового стиля». Экспозиция представит более 200 произведений, которые приедут из музеев со всей России. Зрителям обещают показать живописные картоны, созданные Виктором Васнецовым для росписи собора Святого Владимира в Киеве, картины из серии «Старая Москва» Аполлинария Васнецова, а также полотна Андрея Васнецова, в том числе — поступления последних лет из фондов Третьяковки.

Фотографии: предоставлено А.В. Мартыновым; на анонсе на фото картина Клавдия Лебедева "Пасха в Посольстве" 1890-е./ предоставлено пресс-службой Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.