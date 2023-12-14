Путь самурая: выставка «Япония. Другой мир» в ЦВК Béton

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Как Страна восходящего солнца сто лет назад сделала ставку на экзотичность.

Япония — загадочная страна даже по современным меркам: недаром многие называют ее другой планетой. Можно только представить, какое ошеломляющее впечатление она производила на путешественников рубежа XIX-XX веков, ведь источников информации у них было не так много и приезжали они практически не подготовленными. Одним из главных визуальных источников, безусловно, были раскрашенные фотографии, пользовавшиеся особой популярностью в эпоху Мэйдзи (1868-1912). Как ни странно, фотография пришла в Японию вскоре после изобретения: страна в середине XIX столетия решила открыться миру после двухвековой изоляции и активно заимствовала технические новинки. Чтобы сделать снимки более наглядными, реалистичными и, наконец, привлекательными для иностранцев, фотографии раскрашивали — благо в Японии было хорошо развито искусство гравюры, и художников хватало. Так, на стыке традиции и передовых технологий создавались удивительные работы, сегодня составляющие гордость музейных коллекций. Подобные вещи есть и в собрании ЦВК Béton — культурной институции, открывшейся в Москве весной прошлого года. Ее деятельность посвящена продвижению фотографии и современного искусства, причем, в коллекции имеются настоящие раритеты — вроде первых российских дагерротипов или эксклюзивных портретных снимков Дантеса, запечатленного в возрасте 48 лет. А также — большой подборки фотографий эпохи конструктивизма: с этими и другими вещами публику планируют познакомить на будущих выставках. А пока здесь показывают более 70 раскрашенных снимков японской жизни — лишь часть коллекции, состоящей из сотни подобных фотографий. А также вещи из частных собраний — гравюры укиё-э, статуэтки с изображением самураев и настоящие самурайские доспехи.

Что же увидит зритель на этих снимках? Прежде всего, медитативные японские пейзажи — за последний век практически не изменившиеся — композиционно выстроенные, как гравюры: в то время печатная графика оказывала большое влияние на фотографию. Кроме того, представлено множество живых сценок: стирка белья, сбор чая и ракушек, кормление домашних птиц, продажа галантерейных товаров и деревянной обуви дзори. Вот японский ребенок — вероятно, случайно попавший на групповой снимок — с удивлением смотрит на фотографа: ведь человека с камерой можно было увидеть далеко не каждый день. На другом фото гейша разглядывает себя в зеркале, на третьем — девушки внимательно слушают наставника во время урока чтения. И, наконец, шок-контент: мужчина — по приговору суда — делает себе харакири. К счастью, без излишнего натурализма: сеппуку символизирует красная струйка крови, стекающая по белым одеждам. Впрочем, как рассказал один из кураторов выставки, арт-директор ЦВК Béton Алексей Логинов, этот кадр, скорее всего, постановочный — как и многие, представленные на выставке.

— Когда Япония начала интегрироваться в мировое сообщество, туда хлынули предприниматели и туристы. Им хотелось увезти с собой что-нибудь на память, и японцы начали создавать вещи, с помощью которых особым образом представляли себя иностранцам. Для фотографий выбирали сюжеты, которые пользовались наибольшим спросом: самураи, рикши, гейши. Конечно, реальность была шире и сложнее стереотипов, а на этих снимках не было конфликтов или проблем — только парадная сторона жизни. Репортажная фотография стала популярной позже, в начале XX века, здесь же большая часть кадров — постановочные: за исключением фотографий, сделанных вне павильона. На них мы видим людей, которых, скорее всего, попросили замереть на мгновение: все-таки выдержка была достаточно долгой, и тот, кто не мог сохранить неподвижность, получался в размытом виде.

По словам Алексея Логинова, самые редкие сюжеты связаны с культурой самураев: «Думаю, их раскупали в первую очередь и потом редко с ними расставались». Как же получилось, что нынешняя подборка фотографий — деликатно раскрашенных альбуминовых отпечатков — оказалась на рынке?

— Коллекция продавалась одним лотом, — рассказал «Культуре» Алексей Логинов. — Скорее всего, ее привез из Японии один из российских туристов: он купил то, что ему было интересно. Со временем наследники решили расстаться с коллекцией, и мы приобрели ее в свое собрание. Что касается раскрашивания: в ателье, где работали один-два фотографа, могли трудиться около 50 художников, пришедших из гравюры. И поскольку таких мастеров было много, они вполне удовлетворяли спрос на раскрашенную фотографию.

Яркие гравюры из частной коллекции, включенные в экспозицию, помогают оценить пересечения графики с искусством светописи. При этом для выставки специально подобрали сюжеты, связанные с фотографией: на одной гравюре изображен мальчик, которые делает снимок моря, на другой — девушка с фотоаппаратом в руках. Удивительное сочетание старого и нового в итоге стало отличительным признаком Страны восходящего солнца, где бесконечные небоскребы и передовые технологии соседствуют с традиционным укладом общества. А от самураев остались не только красочные доспехи — редкие экземпляры которых, ранее никогда не выставлявшиеся, можно увидеть в ЦВК Béton — но и сам дух, сохранившийся, несмотря на все изменчивости современной жизни.

Выставка работает до 4 февраля

Фотографии предоставлены пресс-службой ЦВК Béton.