«Царь и море»: выставочный проект ГМЗ «Петергоф» дал старт юбилейному Петровскому марафону

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

К 350-летию Петра I в России будут воплощены в жизнь многочисленные и амбициозные проекты, которые затронут все сферы общественной жизни — от культуры до городского благоустройства.

В Центре искусства и музыки петербургской Центральной публичной библиотеки им. В.В. Маяковского начал работу выставочный проект «Царь и море», подготовленный сотрудниками государственного музея-заповедника «Петергоф». Инициатором проекта стало Министерство культуры Российской Федерации, принявшее программу проведения просветительских мероприятий, приуроченных к юбилею первого российского императора, который будет отмечаться 9 июня 2022 года. Интенсивная подготовка к торжеству уже ведется и Минкультом, и подведомственными ему организациями, а также на общефедеральном уровне. Юбилей Петра встретят буквально во всех государственных институциях.

Новая экспозиция на первый взгляд выглядит просто: в качестве экспонатов представлены в основном воспроизведения предметов из фондов Петергофского музея-заповедника, размещенные в стендовом формате. Но, вникнув в замысел создателей, во главе которых стояли директор музея Елена Кальницкая и главный дизайнер выставки Анастасия Буховец, понимаешь, что посетителю предстоит оказаться внутри временной волны, объединившей основные вехи завоевания российским государем морской стихии, что являлось отнюдь не прихотью самодержца, а необходимым условием самого существования России в качестве великой державы. Тема волн, кстати, подчеркнута дизайном экспозиции, который помогает зрителю погрузиться в события более чем трехвековой давности.

Воспроизведения марин и мемориальных предметов из Петергофа — а их на выставке «Царь и море» представлено более сорока — дополнены документальными свидетельствами: цитатами из литературных источников, воспоминаний свидетелей славных дел Петра, а также переписки императора с единомышленниками и соратниками. Наставления Петра Великого касаются всех сфер устройства новой морской державы. Есть и практические наказы, такие как строки из Указа об устройстве Невского флота, первого российского яхт-клуба: «…держать под кровлею судно, дабы не мокло и не драло солнцем, ибо сии суда даны, дабы их употребляли так, как на сухом пути кареты и коляски, а не как навозные телеги». А есть и назидательные рассуждения. Например, вот выдержка из письма к адмиралу Крюйсу о морской службе: «Бояться пульки, не идти в солдаты или кому деньги дороже чести, тот оставь службу».

Среди экспонатов выделяется огромный фолиант, в котором сведена воедино вся история взаимоотношений российского императора и моря, увенчавшихся многочисленными флотскими викториями и основанием Петергофа, — а ведь Петр I был единственным европейским государем, который пожелал и построил резиденцию на море. Елена Кальницкая, представляя новую экспозицию, отметила, что стендовый формат стал особенно востребован в нынешнее непростое время: вывозить собственно экспонаты стало очень непросто, а подобная выставка может быть показана в самых разных местах, в том числе и тех, куда сложно доставить музейные ценности.

Открывшая выставку статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова особо отметила удачную работу сотрудников ГМЗ «Петергоф» по актуализации событий Петровской эпохи, свидетельства о которых представлены в доступной форме, что является очень важным в деле просвещения юного поколения. А позже, в ходе пленарного заседания, которое прошло в Эрмитажном театре, Алла Манилова рассказала о других мероприятиях и планах проведения юбилейных торжеств, приуроченных к 350-летию Петра Великого. Они рассчитаны на два года: нынешний и собственно юбилейный 2022-й.

Главным пунктом юбилейной программы станет проведение очередных Международных Петровских конгрессов, у истоков создания которых стоял Даниил Гранин. Традиционно они проводятся именно в Эрмитажном театре, но были и выездные конгрессы — в 2017 году во Франции и в 2019 году в Германии. Если позволит эпидемиологическая ситуация, то в этом октябре состоится конгресс в Брюсселе, а в 2022 году — в Амстердаме, знаковом городе петровской истории. Разумеется, они не заменят Петровских конгрессов, которые пройдут в Санкт-Петербурге и станут ключевыми событиями торжеств.

Федеральный план по подготовке к юбилею Петра Великого огромен, подчеркнула Алла Манилова: «Это план, охватывающий всю страну, все важнейшие культурные и научные институции России, федеральные министерства и ведомства. Он состоит из 115 мероприятий — это научные, издательские проекты, выставки, просветительские и международные мероприятия».

В этом году Петровский марафон после Петербурга продолжится в Воронеже, Туле, Выборге, Калининграде, Астрахани, Ростове-на-Дону и Таганроге. В следующем году к нему подключатся Архангельск, Белгород, Волгоград, Вологда, Липецк, Омск, Псков, Печоры, Великие Луки, Рязань, Касимов, Смоленск, Тверь, Переславль-Залесский, Коломна, Гатчина. Главные торжества пройдут, конечно, в Санкт-Петербурге. Среди основных организаций, задействованных в праздновании юбилея, — Союз музеев России, Государственный Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф», Российское историческое общество, Российская академия наук, Международный фонд имени Лихачева, Институт Петра Великого.

Запланирована обширная издательская программа: в 2022 году будет представлен цикл из пяти книг, посвященный европейским маршрутам Петра Великого. Свои издания готовятся в Санкт-Петербурге, также Северная столица в будущем году так или иначе посвятит юбилею основные городские праздники. Начата разработка тематического украшения города. В Петербурге разработан бренд-бук юбилея, образец которого был представлен в Эрмитажном театре.

Министерство культуры финансирует подготовку цикла документальных фильмов, посвященных Петровской эпохе. Новые постановки готовятся в Михайловском и Малом театрах, БДТ имени Товстоногова, Театре кукол имени Образцова, Екатеринбургском театре оперы и балета. А Мариинский театр запланировал целый фестиваль «петровских» спектаклей. В семи регионах — Карелии, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской, Калининградской, Астраханской и Воронежской областях — в 2022 году пройдут Большие Петровские игры, включающие в себя исторические реконструкции, фестивали ремесел и регаты.

Алла Манилова отдельно обратила внимание на проект благоустройства малых петровских городов — всего их 35 в 21 субъекте Российской Федерации. «Мы обеспечили их участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье», и они получают гранты, живые прямые инвестиции в благоустройство и приведение в порядок петровских памятных мест. Чрезвычайно важный план, который, к счастью, исполняется, несмотря на все испытания пандемией», — отметила статс-секретарь.

Также в рамках подготовки к юбилею учреждена премия Правительства РФ имени Петра Великого, которая будет вручаться по трем направлениям: за социально-экономическое развитие РФ, за укрепление правового государства и за укрепление международного авторитета России. На рассмотрение уже поступило больше ста заявок, сейчас начинается работа экспертов, которые предложат шорт-лист Межведомственному совету по присуждению премии.

Фото: Евгений Хакназаров