Еще раз про любовь: в столице Бурятии наградили лауреатов II Дальневосточной кинопремии

Светлана НАБОРЩИКОВА, Улан-Удэ
10.10.2025
II Дальневосточная кинопремия назвала победителей. На церемонии, состоявшейся в Улан-Удэ, лучшим фильмом о Дальнем Востоке и Арктике объявлена «Легенда вечных снегов» якутского режиссера Алексея Романова. «Культура» оценила масштаб события.
Премия, учрежденная Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России) и поддержанная Министерством культуры, вручается за высокие достижения и вклад в развитие киноиндустрии этих регионов. Выбор Улан-Удэ в качестве столицы Премии-2025, по мнению ее директора, режиссера и продюсера Филиппа Абрютина, закономерен. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что у региона громадный потенциал и с точки зрения локаций для съемок — Байкал, степи, горные ландшафты, и с точки зрения логистики, в том числе международной, — рядом Китай и Монголия. Кроме того, киноиндустрия республики успешно развивается. В шорт-лист были включены картины, как произведенные в Бурятии, так и снятые на ее территории. Всего в этом году в конкурсе участвовал 21 проект из восьми регионов — Республики Саха (Якутия), Хабаровского, Камчатского, Забайкальского и Приморского краев, Республики Бурятия, Сахалинской области, Чукотского автономного округа.
Алексей Романов. Фото: Дмитрий Петряков/предоставлено пресс-службой Дальневосточной кинопремии
Победу «Легенды вечных снегов» ветерана якутского кино Алексея Романова можно назвать предсказуемой. Национальный киноэпос о поисках единственной на всю жизнь любви смотрится на одном дыхании и уже удостоен множества призов. «Культура» беседовала
с Алексеем Романовым на прошлогоднем Казанском международном кинофестивале, где фильм получил Гран-при. Тогда его фестивальная история только начиналась, и Романов перебирал в памяти детали съемочного процесса. Рассказывал о ликовании, когда удалось отснять полярное сияние, и об отчаянии, когда съемочное пространство выше чем на два метра засыпало снегом. Сегодня режиссер радуется международному признанию своего детища. В июне вопреки отменам русской культуры «Легенда вечных снегов» победила в номинации «Лучший фильм на языке коренных народов мира» на фестивале «NATIVE Film» (Торонто), в ноябре будет участвовать в конкурсе фестиваля Siffa.site в Лондоне и наверняка без приза не останется. Секрет успеха, по словам Романова, прост. Он следует правилу своего вгиковского мастера Сергея Герасимова, говорившего, что снимать надо на материале хорошо знакомом и пережитом. Если основываться на истории, фольклоре, мифологии, традиции своего народа, то и картины будут хорошие.
«Золото Умальты»
Знание истории и опору на традицию так или иначе продемонстрировали все победители Дальневосточной кинопремии. За лучший сценарий был отмечен фильм «Золото Умальты» режиссера Алексея Богатырева. Умальта — река на территории современного Верхнебуреинского района Хабаровской области. В ее окрестностях весной 1916 года грабители напали на обоз с золотом и похитили 40 пудов драгоценного металла. Сценарист Ольга Погодина-Кузьмина, оттолкнувшись от криминального события, сочинила детективную драму. Подспорьем ей стали архивные материалы и местные легенды. В фильме, снятом по лекалам истерна, множество перестрелок и погонь, но и они не могут отвлечь от красот горного хребта Хехцир, Медвежьего озера и Амурских столбов, задействованных в качестве локаций.
Очевидно, что места съемок сами по себе становятся достопримечательностью картин, и это объединяет фильмы-лауреаты. Суровая природа Камчатского края запечатлена в документальном «Испытании Севером» (режиссер Дмитрий Панов), победившем в номинации «Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом, анимационном фильме или сериале». Ледяные торосы Арктики работают на харизму сериала «Челюскин. Первые» (режиссер Степан Коршунов), получившего спецприз оргкомитета премии. Разнообразен ландшафт фильма «9 секунд» (режиссер Олег Штром, приз за режиссуру), снимавшегося в Агинском районе Бурятии и во Владивостоке.
«9 секунд»
Известие о награде этому фильму зал встретил с особым воодушевлением. Герой картины Алдар Цыденжапов родился и вырос в Бурятии, отсюда же был призван на срочную службу. Предотвратив взрыв на эсминце «Быстрый», 19-летний матрос спас 348 сослуживцев, но сам получил смертельные ожоги. Алдару посмертно присвоено звание Героя России, его именем назван корвет Тихоокеанского флота.
Исполнитель роли Алдара Бато Шойнжонов, актер Бурятского драматического театра имени Хоца Намсараева, рассказал «Культуре», что уже давно живет с этой историей: в 2010 году, когда она произошла, ему было 11 лет.
Бато Шойнжонов. Фото: Дмитрий Петряков/предоставлено пресс-службой Дальневосточной кинопремии
— Нам говорили в школе про подвиг Алдара Цыденжапова. И я был потрясен тем, что человек способен на такое. Уже когда учился в Щукинском театральном институте, решил, что обязательно сыграю Алдара на сцене, и это действительно случилось в 2021 году в спектакле Бурятского театра. Когда узнал о фильме, решил участвовать в кастинге. Приехал в Москву, встретился с режиссером, и меня сразу утвердили. Не было такого: подождите, мы вам перезвоним. Съемки были трудные — много воды, огня. Те девять секунд, за которые Алдар закручивал этот вентиль, мы снимали два дня. Очень рад, что фильм состоялся. Моя жизнь, честно, очень сильно изменилась после его выхода. И мое отношение к жизни тоже сильно поменялось, — признался актер.
Фото: Дмитрий Петряков/предоставлено пресс-службой Дальневосточной кинопремии
Впервые на награды Премии претендовали короткометражные и анимационные фильмы. Объединение их в одну номинацию с неигровым кино выглядит странно — форматы все-таки разные, но не забудем, что Премия находится в процессе становления. Победил якутский короткометражный мультфильм «Мунха» — так в Якутии называют зимнюю подледную рыбалку. По сюжету, в ней участвует вместе с отцом и братом девочка Ньукку, и помогают ей волшебные варежки. Рисованная короткометражка длится десять с половиной минут, но за ними целая история якутской анимации. Начиналась она с дубляжа «Маши и Медведя», четыре года назад пришла к производству собственных фильмов.
Анна Кириллина, исполнительный продюсер НВК «Саха», шеф-редактор детского телеканала «Тооку» и одноименной студии, рассказала «Культуре», что сейчас на студии трудятся 15 художников и пять редакторов перевода и дублирования. Выпущено четыре мультсериала, благодаря которым дети не только учатся таким вещам, как дружба и взаимопомощь, но и знакомятся с жизнью северных народов. Знакомство достаточно продолжительное: сериалы «Тооку» и «Айтал и волшебная сила» состоят из сорока эпизодов, в «Имане» эпизодов пока 20, но снимут еще столько же. В том, что юным зрителям новый сериал понравится, творческая команда уверена. Персонажи фильма отбирала фокус-группа в составе 50-ти детсадовцев от трех до шести лет.
Фотографии: Дмитрий Петряков/предоставлены пресс-службой Дальневосточной кинопремии
Об опыте Якутии, упрочившей репутацию кинематографического региона, не раз упоминалось на мероприятия деловой и образовательной программы Премии. В этой республике кино успешно производят и хорошо смотрят. Как сделать, чтобы кинопроизводство на всем Дальнем Востоке работало бесперебойно, а зритель шел в кинотеатры? Разговор на данную тему шел и на пленарном заседании с участием главы Бурятии Алексея Цыденова, и во время профессиональных дискуссий. В итоге пришли к неизбежному выводу: надо растить собственные кадры, развивать кинологистику, разнообразить форматы продвижения и проката картин. В Якутии, например, кинотеатры оборудуются в домах культуры, на Чукотке возможен вариант с мобильными кинотеатрами, разъезжающими на мотонартах от поселка к поселку. Но главное, что обеспечит расцвет дальневосточного кинематографа, — близкие и понятные людям истории. На этом сошлись все участники. Поэтому в ближайшее время одной из важных задач станет создание в Дальневосточном федеральном округе профессиональной сценарной мастерской. По словам исполнительного директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасана Гасанбалаева, этот вопрос Минвостокразвития и Корпорация будут детально обсуждать с киносообществом и регионами. Сколько времени понадобится на переход от обсуждений к делу, спикер, к сожалению, не уточнил.
Фотографии: Дмитрий Петряков/предоставлены пресс-службой Дальневосточной кинопремии