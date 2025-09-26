Роман Рябинцев, РГО: «Большая часть наших карт Новороссии впервые вводится в научный оборот»

Анастасия КОЛЕНСКАЯ, Керчь — Санкт-Петербург

«Культура» пообщалась с директором Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге Романом Рябинцевым, представившим на керченском кинофестивале «Человек, познающий мир» просветительский проект «100 достоверных фактов о Новороссии для поколения Z», реализуемый за счет средств Фонда президентских грантов.

— В чем суть вашего проекта?

— Мы оцифровали более 28 тысяч листов уникальных исторических и географических материалов, в основном — географических карт Новороссии, и разместили их в свободном доступе в созданных разделах на сайте Электронной библиотеки РГО и на Геопортале РГО. Большая их часть нигде не использовалась, не распространялась и впервые вводится в научный оборот.

На основе фондовых материалов РГО этим летом мы открыли более двадцати уличных мультимедийных выставок в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках, в Республике Крым — по три в каждом регионе, а также в Санкт-Петербурге, Курске и Костроме. Еще весной в петербургской Штаб-квартире РГО прошла выставка «Крым «Жемчужина в короне Российской империи». История на карте», которую посетило свыше четырех тысяч человек. В настоящее время она экспонируется в Центральном музее железнодорожного транспорта, в постоянной экспозиции, посвященной Крымскому мосту.

С помощью уникальных карт РГО и при содействии ведущих культурных и научных учреждений страны (Эрмитажа, Института истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербургского горного университета, Ботанического института РАН) была подготовлена уличная выставка «Крым. География исследований», которая с успехом экспонировалась в парках и скверах и в культурных пространствах нашего города. По предварительным данным, выставку смогли увидеть свыше полумиллиона гостей и жителей города, а всего же с нашими проектами о Новороссии и Крыме познакомилось не менее миллиона человек.

Используя наши фонды, мы сняли пять исторических роликов про Новороссию и Крым. Среди них: «Крым в обмен на Русскую губернию — 31 греческий остров», «Восьмое чудо света — Индоевропейская телеграфная линия через Новороссию и Тавриду», «Чудо инженерной мысли — самая южная в России Шуховская башня», «Тайна появления мифа о Потемкинских деревнях» и «Самый древнерусский город на территории Новороссии». Они опубликованы на нашем сайте, распространяются по учебным и культурным учреждениям страны, а в дальнейшем они будут переданы Министерству просвещения РФ для проведения уроков «Разговоры о важном».

— Планируете ли экранизировать все сто фактов истории Новороссии?

— Они уже отражены на наших стендах, презентациях и лекциях, которые мы организовали в рамках данного просветительского проекта. Надеюсь, ролики привлекут к ним внимание аудитории. Некоторое время мы планировали сделать энциклопедию этих фактов, но столкнулись с трудностью их ранжирования по значимости. Сейчас подаем заявку на новый Президентский грант, в рамках которого перечислим все значимые факты. Также планируем продолжить издание книг по истории Новороссии и создание фильма о ней. В настоящий момент мы подготовили объединенное издание нескольких редких книг 1914–1915 годов о заповеднике Аскания-Нова, возникшем в конце XIX века и объединившем целинную степь, вольный зоологический и шикарный ботанический парки с искусно созданными прудами и солнечными полянами, насчитывающий более тысячи видов деревьев и кустарников.

В его создании и сохранении приняли активное участие члены РГО Фридрих Фальц-Фейн и Петр Козлов. Более шестидесяти редких видов млекопитающих и около полутора сотен видов птиц со всего мира, всего свыше двух тысяч животных — ни один европеец о таком природном парке и помыслить не мог! В степях Аскании-Нова свободно обитают зебры, косули, сайгаки, буйволы, бизоны, антилопы гну, верблюды и лошадь Пржевальского, недавно запрошенная монголами для возрождения ее популяции, а были еще и кенгуру! В 1914 году эти удивительные места удостоил посещением Николай II. Он высоко оценил заповедную территорию и был немало удивлен большим разнообразием обитавших на ней животных, назвав это место «Ноевым ковчегом». Про эти места мы хотим выпустить книгу и сделать увлекательный документальный фильм.

— Возможно ли замерить не только охват аудитории, а качественное влияние ваших проектов?

— Тут нужна многолетняя программа, объединяющая разные сферы и разных людей, рассказывающая о том, почему и чем нам близки территории Новороссии. Сейчас наша главная задача — собрать все материалы и представить их публике, донести информацию разными способами, включая ознакомительные ролики и выставки, лекции и презентации. Конечно, этого недостаточно — считается, что для того, чтобы сформировать отношение к явлению или персоне, нужно минимум семь раз коснуться каждого человека. И мы, отрабатывая программы, наблюдаем, делаем выводы, готовим новые направления популяризации нашей общей истории.

— Чем еще занимается Штаб-квартира Русского географического общества в Санкт-Петербурге?

— Не так давно — 18 августа — РГО исполнилось 180 лет, мы — единственная российская общественная научно-исследовательская организация, которая никогда не закрывалась. В 2010-м исполнительная дирекция РГО переехала в Москву, но наш департамент сохранился со всем историческим наследием — вплоть до неизменного адреса, интерьеров, раритетных фондов. У нас самая большая библиотека в Евразии — около полумиллиона книг по географии, этнографии и статистике, самая ранняя — 1511 года, это изданные в Венеции «Записки о галльской войне» Цезаря. У нас есть 45 тысяч атласов и карт, путевые дневники, записки и личные вещи наших первооткрывателей и великих ученых географов. Все это составляет огромный объем уникальной исторической информации и сейчас мы должны его целиком изучить, оцифровать и ввести в научный оборот. Кроме того, действуют два просторных зала, где ежедневно проводятся лекции и другие культурно-просветительские мероприятия.

— Каков ваш штат?

— Тридцать человек. Совсем немного, нам всегда требуются научные сотрудники и хранители фондов. А всего во всех отделениях РГО по стране около тридцати тысяч членов, бескорыстно занимающихся изучением и сохранением культурно-исторического и природного наследия нашей страны.

— Сколько посетителей ежегодно проходит через Штаб-квартиру?

— Более тридцати тысяч. Но аудитория наших выставок, лекций и других мероприятий гораздо шире.

— Сколько экспедиций организует РГО?

— Крупных федеральных экспедиций — от десяти до двадцати ежегодно, а все отделения РГО — несколько сотен. Мы активно и регулярно изучаем регионы Севера и Дальнего Востока. Лично мне довелось поучаствовать в трех крупных экспедициях на Чукотку и Камчатку. Изучал Ал-Сиб — воздушную трассу ленд-лиза Аляска — Сибирь, по которой во время войны перегнали более 8 тысяч самолетов. Эта воздушная трасса была освоена всего за восемь месяцев в невероятно трудных условиях вечной мерзлоты, киркой и лопатой были созданы тридцать взлетно-посадочных полос. Удивительно, но некоторые из этих аэродромов работают до сих пор! Наша экспедиция искала потерпевшие крушения самолеты и останки летчиков, ставила памятные знаки на этом месте, вела архив всех погибших, а также сняла 24-минутный фильм. А на Камчатке мы искали американские истребители, во время войны бомбившие японские базы на Курильских островах. Именно отсюда в 1941 году японская эскадра отправилась на Перл-Харбор.

Большое расстояние от мест сражений до военных баз, нехватка топлива и тяжелые метеоусловия зачастую становились причинами катастроф или аварийных посадок американских самолетов на территории советского Дальнего Востока. По данным американцев, ВВС потеряли здесь не менее трех десятков бомбардировщиков с 1943 по 1945 год и судьба летчиков оставалась неизвестна. Несколько лет назад американцы обратились к Минобороны России с просьбой уточнить информацию о судьбе военных самолетов США, пропавших в районе Камчатки. Так появилась идея экспедиции. Совместно с Минобороны России РГО обследовало фрагменты самолетов, идентифицировало их и вывезло артефакты для дальнейшего использования в экспозициях.

— Главный пункт повестки ваших нынешних творческих планов...

— Сейчас мы занимаемся реставрацией и изучением легендарной карты 1698 года тобольского архитектора, картографа, иконописца и историка Семена Ремезова. Это уникальное полотно три с половиной на два с половиной метра — единственная сохранившаяся карта допетровского периода нашей картографической школы. На будущий год намечена выставка раритета, где мы также приставим его оцифрованную версию, позволяющую исследовать и совершать виртуальные путешествия по древним путям, городам, крепостям, землям и племенам.

Карта Ремезова хранит много загадок, она написана на полотне техниками и красками, использовавшимися в иконописи. Причем изображение «перевернуто»: север располагается внизу, юг — вверху. С одной стороны ее фоном служат нарисованные лиственные растения, с другой — хвойные. Подробно обозначены даже дороги, очень много интересных надписей. Например, возле современного Охотска стоит пометка: «До сего места Александр Македонский доходил, ружья спрятал, колокол оставил»... Что за чудеса? Какие ружья, какой колокол? До маршрутов походов Македонского три тысячи километров. У нас есть предположения, что это может значить, но они требуют проверки. Но совершенно пока непонятна пометка «Озеро покинутых телег», которые тут же зачем-то изображены...

— Очевидно, не шутки ради.

— Да, тем более, что сегодня это озеро уже исчезло с современных карт, его требуется еще разыскать и исследовать... В ремезовской детализации нет ничего случайного или произвольного. Большие города, например, изображены темными пятнами. Но мы наводим мощный микроскоп и обнаруживаем следы серебра и золота, а под ними — нарисованные улицы, дома и даже двери и окна! И нам до конца непонятна эта техника изображения.

— Поразительно, что все эти тайны открываются ученым только сейчас!

— Во времена империи карта висела у Петра I, потом в Екатерингофском дворце. Незадолго до того, как он сгорел в двадцатых годах прошлого века, карту передали в Географическое общество. В блокаду ее сложили и хранили в таком состоянии, затем передали в Государственный Эрмитаж, где она экспонировалась более шестидесяти лет. В результате потрясений карта сильно выцвела и, как считают специалисты, на 80 процентов утратила яркость красок.

— Когда планируется ее воссоздать?

— Отреставрированную и законсервированную в специальной витрине карту Ремезова мы представим в нашей Штаб-квартире РГО весной следующего года. Вторую, виртуальную, будем показывать в музеях страны. Тем временем начнем привлекать реставраторов и специалистов к работе над воссозданной копией.

— Трудно ли вступить в Географическое общество?

— Нет. Достаточно заполнить форму заявления в соответствующем разделе нашего сайта и пройти отбор. Кроме того, все желающие в качестве волонтеров могут пройти конкурс на участие в экспедициях и природоохранных проектах РГО. Мы принимаем любого, кто готов физически и морально, а также может принести пользу.

— А возможно ли построить карьеру с нуля?

— Как видите... Любовь к истории и географии привил мне отец — он не читал сказки на ночь, а рассказывал про разные страны и путешествия. В два года я уже неплохо знал карту мира, в четыре нарисовал свою первую военную карту по мотивам главных сражений Великой Отечественной войны. В десять лет поступил в Клуб юных моряков и начал ходить в дальние походы, затем — экспедиции, «заболел» морем.

Рос в Костроме, но мечтал стать военным моряком, первооткрывателем. Затем поступил на исторический факультет нашего университета, занимался археологией, социологией и этнографией, научно-исследовательской работой. В 2010-м проявил инициативу и организовал костромское отделение РГО, которым руководил до 2023 года. Организовывал экспедиции, сотрудничал с Минобороны. В 2018-м мы заняли пятое место по эффективности деятельности среди всех регионов, затем несколько лет входили в тройку лучших. За это достижение я был награжден серебряной медалью Географического общества и мне предложили возглавить нашу Штаб-квартиру РГО в Санкт-Петербурге, где ныне я занимаюсь исследовательской и просветительской работой.

Фотографии предоставлены Романом Рябинцевым