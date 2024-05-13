Русь прекрасная: «Соборяне», Чайковский и «Мирославово Евангелие» на берегах Волги

Светлана НАБОРЩИКОВА, Ярославль

Ликующим звучанием Первого концерта Чайковского завершился XVI Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета. «Культура», побывав на событиях форума и поговорив с его участниками, убедилась, что маэстро и его соратникам удалось сделать Ярославль центром мировой культуры.

Новации и концепция

В день закрытия на сцене Ярославской филармонии выступил Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (за пультом — маэстро Башмет) и инструменталисты высочайшего уровня. Вадим Репин сыграл Концерт № 1 для скрипки с оркестром Прокофьева легким, можно сказать, нежным звуком. В какой-то момент появилось опасение, что оркестр чересчур массивен, но нет, баланс мгновенно восстановился.

— На сцене у нас диалог, — поделился народный артист с «Культурой». — Ребята играют замечательно, просто удовольствие за ними следовать и время от времени давать инициативу.

Пианист Борис Березовский победил на Конкурсе Чайковского в 1990 году и с тех пор произведения композитора — его конек. В, казалось бы, заигранных опусах он неизменно находит что-то свежее. Считает, например, что в Первом концерте множество отсылок к балетной музыке, и подчеркивает это элегантной, без нажима, исполнительской манерой. Действительно, в разработке первой части прямо-таки слышались аллюзии на «Спящую красавицу», даром что балет был написан гораздо позже.

Юрий Башмет поддержал новации солиста, заметив, что они согласуются с концепцией фестиваля. Программа, по его словам, задумывается так, чтобы музыка звучала узнаваемая, но с некой перчинкой в интерпретации — пусть слушатели задумаются.

В честь Дня Победы маэстро чуть изменил привычный концертный облик. Медальон с изображением Георгия Победоносца, который он обычно носит на цепочке, на этот раз украсила георгиевская лента.

— Ярославль для меня особенный город, — поделился музыкант с «Культурой». — Здесь я впервые участвовал в шествии Бессмертного полка, нес портрет своего деда, участника Великой Отечественной. Незабываемые впечатления. Памятник надо поставить тому, кто придумал это шествие.

Увидеть Волгу

Под финал форума в Ярославле шел снег, но множество цветов, которыми публика одарила музыкантов, неотвратимо напоминали о весне. Обычно фестивалю сопутствует хорошая погода, и предыдущие дни не стали исключением. Знаменитое сопрано, «королева барокко» Симона Кермес, блеснувшая на открытии ариями Генделя и Порпоры, смогла-таки осуществить свое давнее желание — увидеть Волгу. Великая русская река предстала перед немецкой певицей в ярком солнечном свете.

— Я и не представляла, насколько она большая, — удивилась гостья.

Предвосхищая вопрос о том, как решилась лететь в Россию, она рассказала «Культуре», что никаких сомнений по этому поводу не испытывала, хотя прямых рейсов нет, а риск быть отстраненной от выступлений в Европе есть. По словам певицы, уже через месяц она собирается выступить в Санкт-Петербурге, потому что в нашей стране у нее друзья и самая благодарная на свете публика.

Кубинский квинтет саксофонов также побывал в Ярославле впервые. Полтора часа их выступления пролетели как один миг. Музыканты радовали энергией и творческим диапазоном. От ча-ча-ча переходили к блюзу, от танго к джазовым стандартам и завершились лирической «Романтикой». Автор музыки и аранжировки Сезар Лопес пояснил, что пьеса была написана под влиянием любви к Чайковскому, а все участники квинтета — выпускники Кубинской консерватории, где у них были русские учителя.

За этническую часть программы отвечал тувинский квартет «Хуун-Хуур-Ту», устроивший в академической филармонии увлекательный сеанс шаманства и медитации. В музыкально-театральном разделе, помимо уже опробованного на фестивалях «Рождения человека» по рассказам Максима Горького (читали Евгений Миронов и Александра Урсуляк), была представлена февральская премьера — «Соборяне» по роману Николая Лескова.

Соль земли

На сцене Театра имени Волкова воздвигли деревянные горки, символизирующие перепады жизненного пути. Самое высокое место досталось «Солистам Москвы» во главе с маэстро Башметом, одетым в длинные холщовые рубахи. Музыканты сопровождали действие музыкой Валерия Воронова, специально для этого случая написанной. Истории о обитателях города Старгорода, точнее о том, что есть истина и ложь, добро и зло, святость и грех, публика внимала с пониманием, а когда дьякон Ахилла (Алексей Вертков) произнес: «Вся эта европейская мордва никогда не поймет русского дьякона!», разразилась аплодисментами.

Режиссера спектакля Полину Агурееву порадовала эта реакция. Роман Лескова, рассказала она «Культуре», звучит на редкость современно, потому что противостояние между людьми либеральными и людьми, которые проповедуют традиционные ценности, как никогда обострено, и на эту тему нужно честно размышлять. Также, по ее словам, творческой команде хотелось показать очень русское явление — людей истовых, страстных, в хорошем смысле одержимых, одним словом — соль земли русской.

— Перед выходом на сцену мы хором проговариваем речевку, где есть слова: «Русь, как ты прекрасна!» — приоткрыла Полина таинства подготовки. — В этой фразе наша позиция. Она совпадает с лесковской.

Слова не разошлись с делом. Спектакль, где сыграли Наталья Егорова, Сергей Шакунов, Максим Литовченко и другие отличные актеры, просто кладезь артистических удач. Венец им — роль попадьи Натальи Николаевны в исполнении самой Полины Агуреевой. Ее героиня одержима любовью, а что может быть прекраснее этой одержимости?

В фойе театра славянская тема продолжилась выставкой «В начале было слово», посвященной «Мирославову Евангелию», написанному на кириллице около 1180 года. Оригинал хранится в Национальном музее Сербии в Белграде, но не экспонируется. В Ярославль привезли точную факсимильную копию сербской реликвии, увидеть ее можно и после окончания фестиваля.

Традиционно форум прошествовал по городам Ярославской области (концерты состоялись в Рыбинске, Ростове, Брейтово и Пречистом) и собирается расширять свое присутствие. Как рассказал «Культуре» директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко, за 16 лет у публики сформировались четкие фестивальные ожидания, это главный стимул для развития.

— Люди год ждут, когда мы сюда вернемся, значит, есть куда расти дальше, — подытожил он.

Уже известно, что в планах организаторов — концерты и спектакли на открытом воздухе, и это верное решение. В небольших городах региона залы небольшие, а формат open-air поможет охватить всех заинтересованных зрителей. Если, конечно, погода позволит.

Фотографии предоставлены XVI Международным музыкальным фестивалем Юрия Башмета.