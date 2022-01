Культурная элита России. Выбор газеты «Культура»

Валерия АНТОНОВА

Материал опубликован в №10 печатной версии газеты «Культура» от 28 октября 2021 года в рамках темы номера «Культурная элита России: где ее искать?».

Составить для представления отечественной культурной элиты традиционный рейтинг вряд ли возможно — просто потому, что тут нет «числовых» критериев. Поэтому в каждом «сегменте» культуры (кинематограф, музыка, театр, литература, изобразительное искусство) мы выделяем пятерку лучших и объясняем, почему именно они достойны считаться культурной элитой нашей страны.

Как мы определяли культурную элиту

Чтобы отнести деятеля культуры к элите, мы сделали следующее допущение: этот человек должен находиться в «топе» профессии более десяти лет, он должен быть признан на международном уровне (сюда относятся международные премии, международные гастроли, публикации в других странах и т.д.), должен быть лауреатом премий в России, обладать почетными званиями в России или за рубежом, в также входить в соответствующие творческие объединения (например, Российская академия художеств). Таким образом, в нашу подборку попали только те, кто соответствует всем этим критериям.

Кинематограф

Никита Михалков. Начнем с режиссера, которого даже далекие от кинематографа люди называют по имени-отчеству — Никита Сергеевич. Режиссерская карьера Михалкова началась еще в конце 1960-х — начале 1970-х, и даже самые ранние его работы стали классикой советского кинематографа — взять хотя бы его дебют в полном метре «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974). Пожалуй, самым большим творческим успехом Никиты Сергеевича стал фильм «Утомленные солнцем» (1994), завоевавший Гран-при Каннского кинофестиваля и «Оскар» как лучший иностранный фильм. Помимо этих премий, Никита Михалков дважды получал «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и неоднократно становился лауреатом российских кинопремий: «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел». Никита Сергеевич не обделен почетными званиями, среди них числятся: Герой Труда Российской Федерации, народный артист РСФСР, трехкратный лауреат Государственной премии РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он возглавляет Союз кинематографистов России и Московский международный кинофестиваль. В общем, признанный мэтр отечественного кино, причем признанный и за границей, и в самой России.

Андрей Кончаловский дебютировал в полнометражном кино еще раньше своего брата — в 1965 году с фильмом «Первый учитель». Многие фильмы Кончаловского уже признаны классикой — например, «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1988). В 1980-е годы Кончаловский пробовал свои силы в Голливуде, но вернулся в Россию уже в начале 1990-х. Фильмы Кончаловского пользуются успехом и у зрителей, и у кинокритиков как за границей, так и на Родине: режиссер получил Гран-при Каннского кинофестиваля (за фильм «Сибириада»), неоднократно брал призы Венецианского кинофестиваля, становился лауреатом отечественных премий «Ника» и «Золотой орел». Кончаловский — лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, народный артист РСФСР, он также возглавляет киноакадемию «Ника».

Андрей Звягинцев — современный художник русской тоски. Уже первая его режиссерская работа («Возвращение», 2003) была удостоена «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, а также премий «Ника» и «Золотой орел». Его фильмы «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь» брали различные призы в Канне. В 2017 году Звягинцев получил премию GQ в номинации «Режиссер года». Входит в гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ.

Владимир Хотиненко. Его режиссерская карьера началась в середине 1980-х годов — так, высокие оценки получил его фильм «Зеркало для героя» (1987), завоевавший премию Витторио де Сики. В 1995 году фильм Хотиненко «Мусульманин» взял Гран-при Международного кинофестиваля в Монреале. Кроме того, Хотиненко стал лауреатом Всесоюзного кинофестиваля, премий «Киношок», «Ника» и ТЭФИ. Обладает званиями заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ, награжден орденом Почета. Входит в гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ.

Сергей Соловьев начал режиссерскую карьеру в 1970-х годах, и уже одна из первых его кинокартин — трилогия «Сто дней после детства» — получила признание зрителей и критиков, а также была удостоена «Серебряного медведя» за лучшую режиссерскую работу на Берлинском кинофестивале. Соловьев также завоевал призы на Венецианском кинофестивале и МКФ в Сан-Себастьяне, стал лауреатом премии Ленинского комсомола, Государственной премии СССР, премии фестиваля «Кинотавр», получил приз за вклад в мировой кинематограф на ММКФ. Заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ, входит в гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ.

Подборка получилась довольно неоднородной: Михалков, Кончаловский, Хотиненко и Соловьев — режиссеры старой закалки, сделавшие себе имя еще в Советском Союзе. Андрей Звягинцев принадлежит уже к новому поколению российских режиссеров, и несмотря на то, что его фильмы показывают лишь неприглядную сторону российской жизни, они тем не менее хороши с художественной точки зрения: некоторые критики отмечают, что в работах Звягинцева прослеживается эстетика Андрея Тарковского. Работы всех пяти режиссеров удостоены множества как российских, так и зарубежных кинопремий — это свидетельствует о том, что они не отражают мир однобоко, а их идейное содержание все же выше политики.

Безусловно, еще несколько лет назад в этом списке были бы и Эльдар Рязанов, и Владимир Меньшов, и Марлен Хуциев — однако время быстротечно и неумолимо, и лучшие уходят.

Музыка

Валерий Гергиев. Дирижерский дебют Гергиева — опера Сергея Прокофьева «Война и мир» — состоялся в 1978 году. В 1988 году он стал музыкальным руководителем Мариинского театра, а в 1996-м — его директором. Гергиев знаменит и в России, и за рубежом; среди его наград — премия Шведской королевской музыкальной академии Polar Music Prize, премия имени Герберта фон Караяна, театральная премии России «Золотая маска» и многие другие. Носит звания Героя Труда РФ, народного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РСФСР, «Дирижер года» (1994). Лауреат премии ЮНЕСКО, председатель Всероссийского хорового общества.

Владимир Спиваков. В 1970 году Владимир Спиваков стал солистом Московской филармонии, дирижерский дебют с Чикагским симфоническим оркестром состоялся в 1979 году. Лауреат зарубежных музыкальных премий, в том числе первой премии Монреальского международного конкурса исполнителей и премии Всеевропейской Мюнхенской академии «За выдающиеся достижения в области музыкального искусства». Народный артист СССР, лауреат премии ЮНЕСКО, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», почетный член Российской академии художеств.

Денис Мацуев приобрел широкую известность после вручения ему первой премии XI Международного конкурса П.И. Чайковского в 1998 году. Кроме того, он получил Гран-при Международного конкурса пианистов в Йоханнесбурге, выиграл Международный конкурс пианистов в Париже, стал лауреатом International Classical Music Awards (ICMA). Победитель XI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, лауреат премии имени Дмитрия Шостаковича, лауреат Российской национальной музыкальной премии, Государственной премии РФ. Носит звание народного артиста РФ.

Анна Нетребко. Известность Анны Нетребко началась в 1993 году, когда она выиграла конкурс вокалистов им. М.И. Глинки и была приглашена в Мариинский театр. Анну прекрасно знают за границей, где она выиграла премии «Музыкант года» журнала «Музыкальная Америка», Classical BRIT Awards 2008 года в номинации «Лучшая исполнительница», German Media Awards, Polar Music Prize. Венская государственная опера присвоила Нетребко почетный титул каммерзенгерин — это звание дают наиболее достойным исполнителям. Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ. В 2011-м и 2017-м годах возглавила рейтинг российских деятелей искусства по версии журнала Forbes.

Юрий Башмет уже в конце 1970-х годов стал солистом Московской филармонии (как альтист), а дирижерскую деятельность начал в 1985 году. Среди его зарубежных наград — Гран-при конкурса альтистов в Мюнхене, премия Sonnings Musikfond, премия «Грэмми». Носит титул офицера ордена Почетного легиона (Франция). Лауреат Государственной премии СССР и четырех Государственных премий РФ, народный артист СССР, народный артист РСФСР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Башмет вносит серьезный вклад в развитие музыки в России, поддерживает перспективных исполнителей: он является соучредителем Фонда Святослава Рихтера и общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».

Театр

Евгений Миронов с 1990 года начал карьеру в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. С 2006 года возглавляет Государственный театр наций. Лауреат Международной премии К.С. Станиславского, обладатель Гран-при Женевского международного кинофестиваля. Народный артист РФ, лауреат двух Государственных премий РФ. Соучредитель Фонда поддержки деятелей искусства «Артист», художественный руководитель Международного фестиваля-школы «Территория», член Союза кинематографистов России.

Владимир Машков в 1989 году начал актерскую карьеру в МХТ им. Чехова, в 1990-х начал ставить спектакли в качестве режиссера в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. Лауреат Международной премии К.С. Станиславского, народный артист РФ, обладатель ордена Почета. Входит в Союз кинематографистов России и Гильдию американских актеров.

Ксения Раппопорт — пожалуй, самая известная современная российская актриса за рубежом (особенно ее любят в Италии). В 2001 году дебютировала в Санкт-Петербургском Малом драматическом театре. Лауреат премии «Давид ди Донателло» Итальянской академии кинематографии в категории «Лучшая женская роль», премии Станиславского, обладательница специальной премии «Золотой лев» 58-го Международного кинофестиваля в Таормине, народная артистка РФ, входит в Союз кинематографистов России.

Леонид Хейфец — представитель «старой гвардии» российского театра: еще в 1963 году он стал режиссером Центрального театра Советской армии. В последние годы ставит спектакли в Театре им. Вл. Маяковского. Лауреат Международной премии К.С. Станиславского. Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ, обладатель ордена Почета. Член Союза театральных деятелей РФ.

Александр Калягин. Сам артист называет началом своей театральной карьеры роль Поприщина в «Записках сумасшедшего» в постановке Театра имени М.Н. Ермоловой (1967). В 1993 году основал театр Et Cetera, который возглавляет до сих пор. Лауреат двух Государственных премий СССР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, народный артист РСФСР. Возглавляет Союз театральных деятелей РФ.

Изобразительное искусство

Зураб Церетели. Первые крупные работы Церетели как художника-монументалиста датируются концом 1960-х годов. Уже о ранних его работах высоко отзывался Пабло Пикассо, с которым Церетели был лично знаком. Среди международных наград — премия Пабло Пикассо, Приз современного искусства 2000 «Международное признание» — «Золотая рука», Международная премия имени Джузеппе Шиакки, золотая медаль ЮНЕСКО. Кавалер ордена Почетного легиона (Франция). Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Президент Российской академии художеств.

Александр Рукавишников. Ранние работы скульптора (в частности, обелиск на месте гибели Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серегина) датируются серединой 1970-х годов. Дважды получал серебряную медаль международной выставки «Весенний салон» в Гран Пале — в 1977-м и 1983-м. Народный художник РФ, лауреат Государственной премии РФ. Действительный член Российской академии художеств.

Андрей Бобыкин. Первые работы дизайнера Андрея Бобыкина приходятся на 1980–1990-е годы. Лауреат множества премий как в России, так и за рубежом: золотой медали Триеннале декоративно-прикладного искусства в Эрфурте, серебряной медали Международного салона искусств. Обладатель ордена Карла Фаберже с бриллиантами «За особые заслуги в развитии российского искусства, многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую деятельность». Заслуженный художник РФ, заслуженный деятель искусств РФ. Академик Российской академии художеств, вице-президент, член Президиума РАХ.

Эрик Булатов начинал как художник-иллюстратор детских книг, однако для него это было лишь способом заработка денег. Настоящую же известность художнику принесли его работы в стиле соц-арт, которые он начал выставлять в конце 1950-х — начале 1960-х годов. С конца 1980-х годов начал жить и работать за границей. Кавалер Ордена искусств и литературы (Франция). Лауреат премии «Инновация», обладатель ордена Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. В 1988 году стал художником года по версии ЮНЕСКО. Почетный член Российской академии художеств.

Илья Кабаков получил мировую известность в 1980-е годы благодаря своим инсталляциям из мусора, в которых он показывал типичный быт советских коммунальных квартир. В 1989 году переехал в Германию. Лауреат премии Оскара Кокошки, Императорской премии Японии Praemium Imperiale, обладатель ордена Дружбы за большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию русской культуры за рубежом. Зарубежный почетный член Российской академии художеств.

Литература

Татьяна Толстая. Известность пришла к Татьяне Толстой вместе с публикацией ее первых рассказов в периодике в начале 1980-х годов. Так, первое ее произведение было опубликовано в журнале «Аврора» в 1983-м — рассказ «На золотом крыльце сидели...». Произведения Толстой пользовались успехом и у читателей, и у многих литературных критиков, и даже Иосиф Бродский в одном интервью называл ее в числе наиболее талантливых современных ему писателей. Лауреат Международной литературной премии Grinzane Cavour, обладатель приза в номинации «Новая культура новой Европы» XX Международного экономического форума в Польше. Вошла в рейтинг «Сто самых влиятельных женщин России».

Людмила Улицкая начала публиковать первые рассказы в 1980-х годах, а известность получила в начале 1990-х, когда по ее сценариям были сняты фильмы «Сестрички Либерти» и «Женщина для всех». В 1992-м вышел рассказ Улицкой «Сонечка», который двумя годами позже был признан лучшей переводной книгой года во Франции. Неоднократно входила в число главных претендентов на Нобелевскую премию по литературе (в том числе и в этом году). Лауреат множества литературных премий в России и за границей. Книги Улицкой переведены более чем на 30 иностранных языков. Офицер ордена Почетного легиона (Франция). Вошла в рейтинг «Сто самых влиятельных женщин России».

Евгений Водолазкин. В 2005 году вышел роман Водолазкина «Похищение Европы», а в 2012-м — «Лавр», который принес ему международную известность и вошел в топ-10 книг о Боге по версии The Guardian. Лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна», премии Александра Солженицына. Занял самое высокое место среди ныне живущих авторов в рейтинге лучших русских писателей издания Russia Beyond the Headlines (25-е место).

Виктор Пелевин. Известность к писателю-мистификатору пришла в начале 1990-х вместе с публикацией романа «Омон Ра». Пелевин — лауреат Немецкой литературной премии имени Рихарда Шёнфельда, премий European Science Fiction Awards, «Большая книга», «НОС», «Малый Букер», «Национальный бестселлер» и др. В 2013 году стал писателем года по версии GQ.

Саша Соколов. Уже дебютный роман Саши Соколова «Школа для дураков» (1973) привлек к писателю внимание читателей и критиков. Об этом романе лестно отзывался даже Владимир Набоков, назвавший ее «обаятельной, трагической и трогательнейшей книгой». С середины 1970-х годов живет за границей. Лауреат премии Андрея Белого, Пушкинской премии. В 2017 году на Первом канале вышел документальный фильм «Саша Соколов. Последний русский писатель».

Подводим итоги

Итак, мы видим, что в нашей подборке доминируют деятели искусства, которые начали свою карьеру еще в советские годы. В целом это отражает саму концепцию культурной элиты, которая подразумевает накапливание опыта и передачу традиции. Еще раз подчеркнем, что данная подборка достаточно субъективна — что неизбежно при попытке составить подобные рейтинги.

