«Не будем бедными уточками»: новый фильм по книге «К себе нежно» автор бестселлера Ольга Примаченко находит удачным

С 5 марта в нашем прокате — лента Ивана Китаева «К себе нежно», экранная версия нон-фикшн-бестселлера Ольги Примаченко, вот уже три года возглавляющего рейтинги продаж в сети. «Культура» пообщалась с автором книжного хита.

— Ольга, как, на ваш взгляд, кинематографисты справились с задачей экранизации книги по популярной психологии? Все-таки у вас повествование ведется от первого лица, в кино же есть главная героиня Надя (сорокалетняя врач-отоларинголог в разводе и поисках счастья)...



— Фильм я уже видела. Как зритель смотрела с удовольствием и большим интересом. Важно понимать, что это — не кино про мою жизнь, не автобиография. Это — попытка переложить ключевые идеи книги на язык кинематографа, воплотить ценности и смыслы бестселлера через не связанные со мной как автором сюжеты — «не по букве, но по духу». На мой взгляд, у сценариста Дарьи Грацевич, режиссера Ивана Китаева и оператора Максима Смирнова сложилось отличное творческое трио «кинодемиургов». Фильм получился теплым, живым, понятным и с большим цитатным потенциалом — отличное кино, чтобы пересматривать раз в год в компании подружек или с любимым человеком. Да и в одиночестве, чтобы напоминать себе, что со временем все будет хорошо и что с нами всякое может случиться. И оттого беречь себя, когда мир нас не бережет, — наша прямая обязанность и забота.

Кастинг фантастический: Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Людмила Артемьева, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Леонид Бичевин, Алиса Конашенкова и другие. Охватили все поколения, чтобы передать идею: нежность к себе не зависит от возраста, актуальна для любого пола. А еще одну из главных ролей в фильме играет мопс...







— В какой мере Надя персонифицирует вашу автофикциональную героиню?

— Надя — это собирательный образ, в котором многие узнают себя: уверенный профессионал, не привыкший отдыхать, зато — всегда в броне, на коне и с шашкой наперевес в борьбе за близких. Она даже о бывшем муже печется больше, чем его нынешняя подруга. Идеи нежности к себе воспринимает как ересь из инфоцыганской методички, — фыркая и закатывая глаза. В ее картине мира единственно верный ответ на возникающие трудности — это «упал, отжался», то есть внутренний наказ еще больше собраться, еще больше напрячься и напрячь всех остальных: только эффективность и продуктивность, а отдохнем на том свете (или никогда)! На самом деле подобный подход к себе и жизни работает из рук вон плохо. Мужу рядом с ней перестает хватать воздуха, дочь умалчивает о проблемах в школе, подруга и по совместительству начальница на работе отправляет героиню в отпуск, потому что работа хирурга не прощает ошибок, а Надя уже порядочно себя загнала. Она боится отдыха, паузы, остановки, ее до дрожи пугает мысль о том, что можно отпустить контроль. В ее вселенной мир тогда просто рухнет...





— Почему наши женщины к себе «не нежны»?

— Потому что «если не ты, то кто?». Хороший человек — не профессия, нужно пахать, зарабатывать, платить за свет и растить детей. Часто — одной. Мир вокруг без конца трясет, не то, так другое. Напряжение и тревога становятся привычными состояниями ума и тела, и оттого нежность к себе воспринимается как слом парадигмы — нечто радикальное, что еще неизвестно к чему приведет. Мы не умеем выбирать спокойную золотую середину, нам привычнее контрасты и крайности. Хотя для качественных изменений в жизни гораздо важнее регулярные и постоянные маленькие действия, чем один большой рывок и подвиг. Требуются усилия без насилия и по четко расставленным приоритетам.





— Расскажите о создании книги. Что вас подтолкнуло к ее написанию, только ли личные проблемы (развод, переезд к маме) и внезапные на этом фоне достижения, например, популярная авторская колонка в белорусском проекте для женщин? Ожидали ли такого успеха (книга возглавляет рейтинги продаж вот уже года три или больше)?..

— Книга родилась из бесплатного марафона «К себе нежно» в соцсети, который я придумала провести, чтобы взбодриться и сделать что-то классное для других. Марафон заметили в издательстве и пришли ко мне с предложением написать книгу. Ставки на ее успех никто не делал, а вон как оно вышло. Тема — не новая. Новой, видимо, была авторская интонация в нонфике — без морализаторства, назидания и призыва «делай как я, потому что я знаю, как для тебя лучше». Я никого не учу жить и в то же время предлагаю много инструментов, с помощью которых можно о себе позаботиться, не причиняя вреда другим, но и не обслуживая исключительно чужие интересы.




