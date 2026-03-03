«Не будем бедными уточками»: новый фильм по книге «К себе нежно» автор бестселлера Ольга Примаченко находит удачным
С 5 марта в нашем прокате — лента Ивана Китаева «К себе нежно», экранная версия нон-фикшн-бестселлера Ольги Примаченко, вот уже три года возглавляющего рейтинги продаж в сети. «Культура» пообщалась с автором книжного хита.
— Ольга, как, на ваш взгляд, кинематографисты справились с задачей экранизации книги по популярной психологии? Все-таки у вас повествование ведется от первого лица, в кино же есть главная героиня Надя (сорокалетняя врач-отоларинголог в разводе и поисках счастья)...
Ольга Примаченко. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
— Фильм я уже видела. Как зритель смотрела с удовольствием и большим интересом. Важно понимать, что это — не кино про мою жизнь, не автобиография. Это — попытка переложить ключевые идеи книги на язык кинематографа, воплотить ценности и смыслы бестселлера через не связанные со мной как автором сюжеты — «не по букве, но по духу». На мой взгляд, у сценариста Дарьи Грацевич, режиссера Ивана Китаева и оператора Максима Смирнова сложилось отличное творческое трио «кинодемиургов». Фильм получился теплым, живым, понятным и с большим цитатным потенциалом — отличное кино, чтобы пересматривать раз в год в компании подружек или с любимым человеком. Да и в одиночестве, чтобы напоминать себе, что со временем все будет хорошо и что с нами всякое может случиться. И оттого беречь себя, когда мир нас не бережет, — наша прямая обязанность и забота.
Кастинг фантастический: Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Людмила Артемьева, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Леонид Бичевин, Алиса Конашенкова и другие. Охватили все поколения, чтобы передать идею: нежность к себе не зависит от возраста, актуальна для любого пола. А еще одну из главных ролей в фильме играет мопс...
— В какой мере Надя персонифицирует вашу автофикциональную героиню?
— Почему наши женщины к себе «не нежны»?
— Потому что «если не ты, то кто?». Хороший человек — не профессия, нужно пахать, зарабатывать, платить за свет и растить детей. Часто — одной. Мир вокруг без конца трясет, не то, так другое. Напряжение и тревога становятся привычными состояниями ума и тела, и оттого нежность к себе воспринимается как слом парадигмы — нечто радикальное, что еще неизвестно к чему приведет. Мы не умеем выбирать спокойную золотую середину, нам привычнее контрасты и крайности. Хотя для качественных изменений в жизни гораздо важнее регулярные и постоянные маленькие действия, чем один большой рывок и подвиг. Требуются усилия без насилия и по четко расставленным приоритетам.
— Расскажите о создании книги. Что вас подтолкнуло к ее написанию, только ли личные проблемы (развод, переезд к маме) и внезапные на этом фоне достижения, например, популярная авторская колонка в белорусском проекте для женщин? Ожидали ли такого успеха (книга возглавляет рейтинги продаж вот уже года три или больше)?..
— Книга родилась из бесплатного марафона «К себе нежно» в соцсети, который я придумала провести, чтобы взбодриться и сделать что-то классное для других. Марафон заметили в издательстве и пришли ко мне с предложением написать книгу. Ставки на ее успех никто не делал, а вон как оно вышло. Тема — не новая. Новой, видимо, была авторская интонация в нонфике — без морализаторства, назидания и призыва «делай как я, потому что я знаю, как для тебя лучше». Я никого не учу жить и в то же время предлагаю много инструментов, с помощью которых можно о себе позаботиться, не причиняя вреда другим, но и не обслуживая исключительно чужие интересы.
— В чем разница между быть нужной и «быть удобной»? От этого удобства людям постоянно предостерегают психологи.
— Отвечу так: ты остаешься нужной, даже когда неудобная. А вот если, причинив неудобство, ты резко становишься для кого-то сложной и нежелательной, то это — красный флаг. Скорее всего, вы нужны только в определенной роли (жилетки, донора ресурсов, группы поддержки), при выходе за рамки которой от вас при первой же возможности откажутся.
— Вы пишете, что для некоторых вещей самое подходящее время не сегодня, не завтра, а «никогда». Есть классические случаи, указывающие на то, чего никогда не нужно делать?
— Это — всегда индивидуальная история. Не походив в девятнадцать лет в колготках по морозу, не научишься утеплять поясницу в сорок. Пока не все шишки и грабли собраны, «никогда» ситуативно. Только с возрастом и опытом отливаешь это «никогда» в бетоне: не встречаться с идиотами, не работать с дураками, не ждать у моря погоды, а вдохновенно творить со своей жизнью что-то прекрасное здесь и сейчас.
— Что значит «любить себя»? Как это осуществляется на практике и нет ли тут риска у ваших последовательниц стать эгоистками, которые просто никому не нужны...
— Если кратко, то нежность к себе — это самоуважение, опора на чувство собственного достоинства и активный поиск того, как сделать свою жизнь максимально комфортной, никому не причиняя вреда. Человек — не слепец, чтобы не видеть последствия своих выборов.
Есть такая бородатая шутка: эгоист — это тот, кто думает больше о себе, чем обо мне. И здесь мы опять возвращаемся к тому, о чем я говорила ранее. Нас постоянно тянет в крайности: уволиться, бросить, сломать, разрушить... Зачем, если есть множество других инструментов, которые стоит попробовать, прежде чем рубить с плеча: проговорить недовольство, мягко выставить границы, обозначить неприемлемое?
Предложу такую туристическую метафору. Погрешность в пять градусов дает отклонение на сто метров на каждый километр пути. То есть начав делать что-то минимально по-другому, чем обычно, на большой дистанции мы придем к результату, качественно иному, отличному от того, к чему пришли бы, продолжай мы использовать старые нерабочие схемы. Так слова «спасибо, что ты есть, я люблю тебя», которые начинают произноситься вслух, спасают от развода. Отказ работать по выходным помогает от выгорания, а теплое пальто и сапоги выручают от очередных соплей и кашля. Нам нужно учиться больше доверять себе, верить в свою нормальность, свою «достаточность», в свое право желать лучшей жизни. Надо выходить из позиции бедной уточки, которая вечно ноет: «Коне-е-ечно, тебе легко говорить...» — но при этом отметает любой конструктив, выбирая привычное болото.