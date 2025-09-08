Режиссер Владислав Гришин: «Для меня главное в кино — искренность»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Главными премьерами 11-го Международного фестиваля «Докер» стали картины «Мои медведи. Гималайцы» и «О людях и китах» Владислава Гришина. Накануне премьеры «Культура» пообщалась с режиссером.

— В кино вас позвала мечта?

— Скорее судьба. Когда мне было лет пять, мы жили в Ленинграде неподалеку от здания, на котором красовалась огромная надпись: «Институт киноинженеров». Как-то проезжая мимо него с отцом на трамвае, я спросил: «Кто такие киноинженеры?» Он ответил, что это люди, которые снимают фильмы — вроде тех, что показывали тогда по телевизору в «Клубе путешественников»... «Как же это здорово!» — подумал я, а в 2001-м окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения и пришел на студию документальных фильмов. Больше десяти лет как монтажер работал с режиссером Юрием Заниным, сделал несколько десятков документальных работ. Принимал участие в создании картин Виктора Косаковского «Ветрянка» и «Акварелла», он познакомил меня с Ириной Журавлевой, ныне — Ириной Шапман.

«Мои Медведи. Гималайцы»

Ира тогда работала над проектом о медведях Камчатки, и ей нужна была помощь с монтажом. Она принесла около двенадцати терабайт материала, снятого за девять месяцев наблюдений за косолапыми в живой природе. Целый месяц мы отсматривали его, было не очень понятно, что с этим делать. Решили отобрать самые красивые и эффектные кадры — получилось около десяти часов, и начали складывать историю, нащупывать линию повествования. На второй год организовали необходимые досъемки, и в следующем, 2018-м, вышел наш первый фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни». На этом проекте я познакомился с оператором Дмитрием Шпиленком. Два года спустя мы сделали картину «Нерка рыба красная», а в 2020-м я в качестве режиссера монтажа участвовал в работе над его фильмом «Огненный лис». Последние три года работал над четырьмя картинами — «О людях и китах», «Ловушка для тигра» — вместе с Игорем Метельским, фотографом дикой природы, «Мои медведи. Гималайцы» и «Лес. Хранитель жизни» — совместно с Ириной Шапман. Премьера последней картины намечена на октябрь.

«Мои Медведи. Гималайцы»

На проект о китах я был приглашен в качестве режиссера продюсером Виктором Скубеем. В 2023 году мы небольшой группой вместе с Александром Михайловичем Бурдиным, руководителем русского проекта по серому киту (RGWP), отправились сначала на Сахалин, а затем на Камчатку, чтобы снять жизнь и работу ученых по наблюдению над серыми китами и рыбоядными косатками. Это потрясающе красивые и атмосферные места! Север Сахалина — как другая планета, окутанная туманами, погода там может измениться за несколько мгновений. Только что было солнце, через три минуты уже ничего не видно за 20 метров. Почти неделю мы просидели в тумане, потом смогли выйти в море и увидеть китов. Затем на Камчатке вместе с руководителем научных экспедиций Дальневосточного проекта по косаткам FEROP Татьяной Ивкович и ее командой наблюдали за косатками.

«О людях и китах»

Я чувствовал себя человеком, пытающимся рассмотреть огромный подводный мир через замочную скважину. Китообразные перемещаются в трех измерениях, мигрируют на огромные расстояния, более двадцати тысяч километров — ходят по всему океану, как мы, люди, по странам и континентам. Осознать этот масштаб очень трудно. Пути миграции и пищевые ниши китообразных более-менее изучены, но их способы коммуникации, язык — мы практически ничего об этом не знаем. Косатки во многом похожи на людей, у них прочные семейные связи, они живут около шестидесяти лет, общаются не только внутри своей группы, но могут взаимодействовать и с другими семьями — это интересный и малоизученный мир.

«О людях и китах»

— В чем главная сложность создания фильмов о природе?

— В совмещении трудно сочетаемых элементов: атмосферы, в которую ты попадаешь и хочешь передать, и интересной информации, которую также хочется донести до зрителя. Найти баланс между этими полюсами трудно, ведь атмосфера созерцания разрушается с появлением закадрового голоса и говорящих в кадре людей...

— Но есть и третий путь — «Огненный лис» оказался документальной сказкой, которую оценили двести тысяч зрителей.

— Собрав более ста миллионов рублей, он стал самым кассовым документальным фильмом в России. Я очень рад за ребят, Дмитрия и Анну Шпилёнков, создавших этот великолепный зрительский, семейный хит. Они многим рисковали, ведь никто заранее не знает, как примут фильм, а продвижение требует огромных временных и финансовых ресурсов. Но когда состоялась премьера, я увидел, что история Огненного лиса очень многих тронула. Я думаю, одна из задач природного кино — обратить внимание жителей мегаполисов на удивительный, прекрасный, во многом почти не изученный мир дикой природы. Часто можно услышать фразу «мы должны беречь природу». Но от кого беречь? От нас самих! Хотя и мы являемся ее частью. Это парадокс. Мы не способны жить автономно — все, что имеем, в конечном счете создано природой. Лес и океан формируют климат планеты, но мы упорно продолжаем уничтожать собственную среду обитания, вырубая старовозрастные леса, без которых не выживем, стимулируя бездумное потребление и перепроизводство, зачастую тратя драгоценные ресурсы на то, что нам в сущности не нужно, собственными руками делаем Землю непригодной для жизни.

Владислав Гришин

— И Россия — не исключение. Мой знакомый решил пройти лесами от Вологды до Архангельска и с удивлением обнаружил, что ловить и стрелять ему не в кого, да и самих лесов почти нет. Из-за хищнической вырубки образовались дебри мелколесья, в котором выживают лишь редкие медведи, остальное зверье жмется к трассам, городам, помойкам...

— К сожалению, в России осталось менее четверти лесов, нетронутых человеком, — так называемые ненарушенные или малонарушенные леса, формировавшиеся более тысячи лет, именно они во многом определяют климат на нашей планете. Эти леса продолжают вырубаться, что недопустимо. Никто не знает, где проходит граница, за которой могут наступить необратимые последствия изменений климата. Конечно, это происходит не только из-за вмешательства человека, но его роль, на мой взгляд, существенна. Есть хозяйственные насаждения, специально высаженные, чтобы обеспечивать нас древесиной. Пользоваться ими нормально и необходимо, но зачем уничтожать лес, который дарит нам жизнь?

«Лес. Хранитель жизни»

— Где проходили съемки вашей лесной картины?

— В основном на территории Печоро-Илычского заповедника. Там, например, еще сохранились пятисотлетние сибирские кедры с кронами, способными выдержать гнездо скопы весом до тонны! Без таких деревьев скопам просто негде будет жить.

— Дарил ли лес ощущение выхода в иной космос?

— Да, в прямом смысле слова, лес — это вселенная, с продуманной системой взаимодействия растений, почвы, рек, животных и насекомых. Это гармоничная, устойчивая и уравновешенная система. Ненарушенные леса, например, почти никогда не горят и не страдают от нашествия короедов.

— А почему?

— Валеж сохраняет необходимую влажность и формирует разнообразный рельеф. Упавшие деревья — совсем не мусор, а в какой-то степени «тело» леса. В живом дереве обитают десятки видов живых существ, а в упавшем — сотни — и грибы, и насекомые, чего там только нет! Причем они остаются почти не изучены. Прямо под нашими ногами — неизведанный мир.

— Слабо изучены грибы!

— Снабжающие деревья не только белками и минеральными веществами, но и влагой... Об их роли рассказывает занимательная книга американской ученой, популяризатора леса Сюзанны Симард «Мудрость леса».

«Лес. Хранитель жизни»

— «Лес. Хранитель жизни» — это фильм-путешествие?

— Скорее «погружение» с некоторым количеством информации, дающей представление о глобальной и очень гармоничной системе устройства леса.

— Не было соблазна сделать из «Гималайцев» что-то вроде «Лиса», рассказать сказку?

— Каждый материал диктует особый характер повествования. У нас был конкретный герой со своей историей. Сергей Колчин — специалист по крупным хищным млекопитающим Дальнего Востока, вернул в дикую природу в общей сложности 25 медвежат-сирот. Но прежде всего он ученый, а это особенные люди, они не очень любят «украшательств». Таким же стал и наш фильм. Важно, чтобы он нашел свою аудиторию. Чем больше разных природных картин — тем лучше.

— А сколько животных сыграли «Огненного лиса»?

— Насколько я знаю, «актер» был один, хотя это собирательный образ, но ничего придуманного с ним не происходит, это реальные приключения лиса.

— Ваши любимые фильмы о природе?

— Я — сапожник без сапог, смотрел совсем немного. Вообще люблю документальное кино, казалось бы, не имеющее отношения к природным фильмам, — «Сансару» и «Кояанискатси» Годфри Реджио, «Бараку» Рона Фрике, «Выход через сувенирную лавку», «В поисках сахарного человека» Малика Бенджеллуля, «Свалку» Люси Уокер, Карен Харли и Жуана Жардима, «Соль земли» Джулиано Рибейру Сальгады и Вима Вендерса... Для меня главное в кино — искренность. Если ты делаешь, что тебя трогает, значит это точно найдет отклик в ком-то еще.

— Работая над фильмами о природе, что поняли о себе и о ней?

— На человека влияет все, но мы — как черный ящик: не знаем, как и во что трансформируются все наши впечатления и переживания, но они формируют наш взгляд на жизнь, это очевидно.

— Поделитесь творческими планами?

— Едва ли... Со мной как-то все само собой происходит, и я особо не вмешиваюсь — есть кто-то, кто знает о них больше меня.

Фотографии предоставлены Владиславом Гришиным