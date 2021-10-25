Актер Денис Хорошко: путь от Саратова до съемок в фильме о Джеймсе Бонде

Елена ПРОХОРОВА

Получив навыки актерской игры в родном Саратове, Денис осуществил свою детскую мечту в Великобритании.

Актеру Денису Хорошко удалось поучаствовать в таких известных проектах, как «Бэтмен — темный рыцарь» (2008), «Шпион, выйди вон!» (2011), «Стать Джоном Ленноном» (2009), а также в фильме Дастина Хофмана «Квартет» (2013), сериале «Корона» (2016) и голливудском боевике «Не время умирать» (2021), где он сыграл агента специального назначения.

— Расскажите немного о себе. Как вы переехали Великобританию и как она вас встретила?

— Уезжал я из Саратова, а до того еще жил в Белоруссии и Молдавии. В 2005 году по студенческой визе приехал в Лондон, со временем начал работать и обустраивать быт. Поначалу имелись некоторые сложности, ведь нужно было в чужой стране организовать свою жизнь практически с нуля, да и мой английский был не так хорош, как, скажем, теперь. Но в дальнейшем благодаря упорству и желанию все наладилось.

— Как вы начали свой путь в кино?

— Все начиналось с театральной студии, в которой я занимался в школьном возрасте, мне было лет 14. И мне очень нравилась атмосфера театра. Я мечтал, что буду сниматься в кино. А мечтам суждено сбываться. Свой путь в кино я начал с поиска киноагента — в Америке часто себе ищут менеджера, а в Англии это агент по киноработам. Как правило, у него есть контакты режиссеров, и он представляет ваши интересы в кинокомпаниях и в других проектах. Что важно отметить, агент никогда не берет деньги заранее, поэтому если вам предложат платить сразу, то с таким агентом лучше не иметь дела.

— Какое у вас амплуа? Кого нравится играть больше всего?

— В основном меня берут на роли русских и русскоговорящих героев. Я ничего не имею против, ведь у меня русские корни, я даже пользуюсь этим и занимаю определенную нишу. В Англии не так много русскоязычных актеров, поэтому шансов играть русского у меня гораздо больше. А сам я люблю играть комедийные роли, шпионов, как, например, агента Спектра в новом Джеймсе Бонде «Не время умирать», который только вышел на экраны, и, конечно, выбираю типажные роли, которые запомнятся и зрителям, и мне самому.

— Как проходил кастинг актеров на фильм «Не время умирать»?

— Говоря конкретно об этом проекте, новой части боевика про Джеймса Бонда, агента 007, то кастинг был очень длительный. Много было повторных кастингов, для начала нужно было выслать самопробы на роль, потом вторично приглашали актеров для встречи с режиссером или на кастинг. Там прослушивали, давали текст, но не раскрывали роли и сюжета. Нужно прочитать текст на камеру, а партнер — человек за кадром. И всё. Потом самых лучших выбирают и приглашают уже на съемки. Надеюсь, что я оказался лучшим на эту роль…

— Сколько времени вы были заняты в съемках, как проходит самый трудный съемочный день?

— День начинается в пять утра, за тобой приезжает машина, отвозит тебя на студию, там тебя встречает ассистент, который помогает разместиться в вагончике. Соответственно, в шесть часов — большой английский завтрак, затем грим и прическа. Например, в один день мы снимали кровавые сцены, и я был таком в гриме, в котором сложно что-либо делать, даже просто поужинать. Заканчиваются съемки в семь-восемь вечера, такой насыщенный график длится примерно дней пять, но это не так долго, можно и потерпеть.

— Каково это — работать с режиссерами и съемочной командой мирового уровня? Отличается ли работа на площадке там и здесь, в России или Белоруссии?

— Мне посчастливилось работать с очень интересными режиссерами, такими как Дастин Хоффман в фильме «Квартет», это необыкновенный опыт! Это мечта любого актера — поработать с ним. Профессионализм на высшем уровне и замечательный человек. Я работал с Мартином Скорсезе в одном фильме. В проекте «Не время умирать» был режиссер Кэри Фукунага, он американский режиссер, еще молодой, ему всего сорок четыре года, но он уже большой профессионал, и экшен получился замечательный в этом фильме. А сам процесс работы у них практически ничем не отличается от нашего, принцип съемок тот же, по мировым стандартам. Чем лучше фильм, тем больше дублей. Много камер одновременно, чтобы разные точки и с разных ракурсов снять и не упустить ничего важного.

— Как русскоговорящему актеру построить карьеру за рубежом?

— Это достаточно сложно. Начиная с рабочей визы в Великобританию или в США — ее не так легко получить. Чтобы попасть по рабочей визе сразу в кино, нужно быть уже известным актером с большим багажом киноработ. Когда я общался с голливудскими агентами, они сказали, что нужно жить в США и очень хорошо знать язык, без знания языка здесь нечего делать.

— С кем бы вы хотели сыграть сейчас, на какие проекты нацелены?

— Каждый месяц здесь проходят новые интересные кастинги, я недавно проходил кастинг на проект, где участвует Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Пока не получил точного ответа, но очень бы хотел поработать с таким режиссером, как Спилберг. Также мне бы хотелось поработать и в России. Да и в Белоруссии, Казахстане, на Украине и в других странах, где снимают на русском языке. В будущем я бы хотел сыграть в российских проектах, на своем родном языке.

— Какие у вас дальнейшие планы и увидим ли мы вас в ближайшее время на экране?

— Скоро будет премьера фильма «King’s Man: Начало» — это продолжение фильма «King’s Man» с участием Рэйфа Файнса, Харриса Дикинсона, Стэнли Тучxи, я там тоже играю. Очень интересный фильм, снимали мы его в Италии, и он выйдет на экраны в декабре 2021 года, там затронута тема России, времена царя Николая Второго. Очень необычный сюжет, который вы вскоре увидите. Также я написал сценарий сериала с участием канадского соавтора под названием «План 2030», мы будем искать спонсора для съемок этого десятисерийного материала, там у меня есть роль и меня можно будет увидеть в новом амплуа.

— Есть желание переехать в США, в центр мирового кинематографа, или Англия вас устраивает?

— В Англии очень много голливудских проектов, которые снимаются именно здесь, а не в США. Переезжать я пока не планирую, но я бы с удовольствием там снялся, на время окунулся в атмосферу того кино.

— Что бы вы пожелали студенту театрального вуза, который хочет играть в кино и однажды получить «Оскар»?

— В первую очередь я желаю удачи. Мечты материальны, они обязательно сбываются. Надо желать это и проецировать эту мысль. И конечно же, работать, то есть обязательно вкладывать силы в свое развитие, понять стратегию, как туда добраться. «Оскар» дают не всегда за то, что вы хотите играть. Здесь нужно прислушиваться к мнению режиссеров и команды, ведь иногда со стороны виднее. Поэтому учите язык, совершенствуйте свое мастерство и удачи вам в достижении поставленных целей!

Фотографии: www.starnow.co.uk; www.lumiere-mag.ru.