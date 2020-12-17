Филипп Перкон, основатель фестиваля Russian Film Week в Великобритании: «Еще совсем недавно в британском прокате выходило всего два российских фильма в год»

Максим ГОРДАНОВ
17.12.2020
«Культура» поговорила с британским продюсером о том, почему он стал пропагандировать продукцию российской киноиндустрии за рубежом и насколько это интересно европейскому зрителю.
— Откуда у вас такая любовь к русской культуре и почему вы решили делать именно кинофестиваль?
— На самом деле это довольно долгая история, если ее рассказывать со всеми подробностями. Я родился в Стокгольме, но папа и мама у меня русские. Переехав в Англию, еще в школе начал организовывать какие-то мероприятия. Первым было состязание по ораторскому искусству. Мне тогда сразу больше понравилась роль продюсера, чем выступающего. Оказавшись в университете, чтобы учиться на банкира-экономиста, я создал до сих пор существующую конференцию Russian Business Week. Тогда все восторгались успехами российской экономики, и мы начали приглашать в этот дискуссионный клуб видных политиков и бизнесменов из России. В процессе общения со многими людьми я почувствовал уверенность в необходимости укрепления связей с исторической родиной. Начал подтягивать язык, который стал уже немного забывать, ездить на родину предков и заболел русской культурой. Смотрел много русских фильмов, к чему меня приучили родители с детства, как и к программе «Городок». По-моему я посмотрел абсолютно все выпуски (смеется). Так что для меня окном в Россию стал именно кинематограф.
Работа банкиром продолжалась недолго и, позже, я стал совмещать деятельность в венчурном фонде с организацией концертов российских артистов в Англии. В частности, на 60-летие Бориса Гребенщикова мы устроили его выступление в Royal Albert Hall. Но это было, скорее, хобби. В 2016-м, ставшим «Годом кино в России» и, одновременно, «Годом литературы и языка Великобритании и России», британский консул вместе с Михаилом Швыдким выступили с инициативой проведения кросс-культурного фестиваля на 5-10 кинопоказов и предложили заняться его организацией мне как человеку с опытом в смежной сфере. Тогда и была разработана концепция «Недели российского кино». После абсолютного аншлага на одном из показов в старейшем английском кинотеатре Regent Street Cinema я понял, что это действительно нужно людям и принял решение двигаться дальше.
— Расскажите об аудитории фестиваля, какие фильмы вызывают наибольший интерес у зрителя и способно ли современное российское кино сформировать объективное представление о стране и разрушить стереотипы?
— В первые годы аудитория фестиваля примерно на 80-90% состояла из русскоговорящих, в том числе, приехавших из стран СНГ и тех, кто изучает язык. И всегда моей задачей было попытаться уравнять проценты, чтобы было интересно не только диаспоре, но и всем остальным. Ведь главное показать, что такое Россия, для заинтересованных людей фильмы тоже могут стать своеобразным мостиком в страну. Можно сказать, что это такая «культурная дипломатия». Кстати, в последние годы соотношение уже 60 на 40, так что прогресс очевиден (улыбается). С самого начала у меня была задумка не ограничиваться определёнными жанрами, а представить всю возможную палитру русского кино, в том числе и для того, чтобы максимально расширить аудиторию. Наших зрителей я разделяю на две категории. Первая это в основном представители диаспоры, которые считывают культурный код фильма, знают режиссёра или актёров. В целом смотрят кино так же, как и вы в России, только с небольшим опозданием.
Вторая состоит из интернациональной публики, которая заполняет залы, толпится в очереди на показ фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и почти полностью игнорирует близкие по стилю картины не только дебютантов, но даже известных режиссёров. По моим подсчётам, в Англии есть всего 4% зрителей, готовых смотреть кино на иностранном языке с субтитрами (необязательно русскими). Все остальные живут в мире англо-американского мейнстрима, где существует один язык и субтитры не признаются в принципе. Именно четырёхпроцентной аудитории нужен какой-то якорь, бренд, чтобы зацепить внимание и выбрать конкретный русский, корейский, чешский или французский фильм. В данном случае Звягинцев как раз и есть бренд. Также огромной популярностью пользуются фильмы про космос, например «Время первых». Вот вам ещё один бренд. Кроме этого, здешнему зрителю всегда интересна непривычная трактовка каких-то исторических событий, которая расходится с тем, что написано в английских учебниках. По части разрушения стереотипов хорошо работает документалистика. Как минимум, в распространении иного мнения.
— Кто занимается отбором фильмов для фестиваля и есть ли у вас возможность вносить свои правки и изменения?
— Когда фестиваль запустился, я сразу понял, что не в силах в одиночку отсматривать такое огромное количество разных лент. Поэтому мы создали экспертный комитет, куда входят европейские деятели из различных областей культуры и искусства, в том числе музыки. В нём я не участвую. Путём голосования формируется программа Russian Film Festival. Я лишь решаю, в каком кинотеатре будут конкретные показы, поскольку знаю специфику каждого места в плане соответствия жанру и выбираю фильмы на открытие и закрытие из списка отобранных лент. Иногда бывают такие истории, что картина по всем параметрам должна «выстрелить» по одной или нескольким причинам: режиссёр, продюсер, тема, успешный показа на другом фестивале, а по факту её приходит посмотреть 30 зрителей. Не буду конкретизировать, чтобы никого не обижать, но, бывает, что в России фильм на слуху и его активно обсуждают, а здесь ни англичане, ни даже представители диаспоры не понимают, зачем на него идти? А вот показ «Матильды» прошёл с фантастическим успехом, билеты в самый большой зал продавались за 5 минут и нам пришлось его неоднократно повторять. Фильм воспринимали больше как «love story» высшего света, а тема королевской семьи здесь традиционно популярна. И, конечно, особым успехом я для себя считаю то, что год назад на открытии фестиваля у нас была мировая премьера «Холопа» Клима Шипенко, который потом «взорвал» российский прокат.
— Возникали ли у вас проблемы с предоставлением картин для показа и в чём вы видите практическую пользу от фестиваля?
— Нам дают большинство российских фильмов, мы отсматриваем порядка 80% всех выпускающихся в год картин. Но это не значит, что все сами всё присылают. Мы в этом смысле не очень заносчивые, ведем тщательный и аккуратный маркетинг, постоянно всех приглашаем, напоминаем о сроках. Основная задача — посмотреть как можно больше и выбрать лучшее, чтобы не было потом обид, что какая-то картина не включена в программу. Мы хотим видеть всё и придерживаемся такой политики с самого начала. Сейчас, когда фестиваль уже себя зарекомендовал и вписался в международный календарь, нам практически все агенты и дистрибьюторы с удовольствием всё присылают. Понимаю почему, ведь показать свой фильм в «Одеоне» на Лестер-сквер где проходят премьеры «Джеймса Бонда» и «Звёздных войн» – совершенно особый опыт, такой возможности никогда раньше не было.
Очевиден эффект и от визуального брендирования, заметного каждому прохожему. И это всё прямым образом влияет на продвижение не только имиджа Russian Film Week, но и конкретной картины на западном рынке. Представьте, что 5 лет назад в английский прокат выпускалось максимум два российских фильма в год. Сейчас 10-15. Это всё благодаря возросшему интересу со стороны и простого зрителя, и дистрибьютеров. Возможно, раньше в успех не очень верили, а сейчас мы на нашем примере убеждаем, что можем заполнять залы, показывая русское кино. Фестиваль, как премьерная площадка, собирает и ведущую профильную прессу, плюс мы сотрудничаем с British Film Institute, на который завязана вся местная киноиндустрия.
— Сейчас фестиваль проходит в онлайн-формате. Что вас заставило на это решиться и как изменился концепт его проведения?
— Конечно, хотелось пятый юбилейный фестиваль провести как-то масштабно, но в этом году такое невозможно. В том, что мы решились на онлайн, важную роль сыграл вот какой фактор. У нас около 30 тысяч подписчиков, которые постоянно интересовались, состоится ли всё и очень надеялись, что мы найдём выход. И в какой-то момент сердце растаяло. Я обратился к нашим партнёрам и встретил большой энтузиазм с их стороны. Мы решили, что построим модель заново. Отказались от отборочного комитета, оставили кураторов, отобравших 8 игровых фильмов, 2 документальных и 17 картин категории «шорт». Из-за нового формата решили попробовать транслировать все программы не только на Великобританию, но и на другие страны Европы. Для этого была построена собственная платформа «At Home At Russian Film Week». К ней присоединили ещё одну канадскую технологию для co-watching ивентов, включая открытие и закрытие, обсуждение фильмов в формате Q&A. Для мастер-классов, которые будут вести в частности Брайан Кокс и Антон Долин, используем Zoom. Это всё собрано воедино на нашем сайте. За просмотр фильмов открытия и закрытия надо заплатить символические 5 фунтов, а всё остальное абсолютно бесплатно. Такую модель я для себя называю «Russian Film Week online-edition» и рассматриваю её, как некий специальный выпуск, ведь не будет конкурса, жюри и призов. Всё перенесём на следующий год и планируем включить в программу фильмы, как 2021-го, так и 2020-го.
— Вот прямо сейчас, когда фестиваль идёт, какие у вас лично ощущения, есть ли первые отклики?
— В данный момент у меня такое ощущение, что в присоединившейся к нашему форуму аудитории очень большой процент не русскоговорящих. По-крайней мере, судя по именам и регионам нахождения зарегистрировавшихся. Разброс стран впечатляет, от Греции до Норвегии. Может быть, в этом году мы уравняем показатели, когда ровно половину зрителей будут составлять носители русского языка, а остальные 50% иностранцы. О том, насколько широкий интерес вызвал фестиваль, можно будет судить по его завершении. На открытие мы показали фильм «Китобой» и получили довольно много откликов, что внушает оптимизм. В прошлом году все наши мероприятия в общей сложости собрали 13000 человек. Эта цифра делает нас самым представительным фестивалем русской культуры и кино за пределами страны. Но это очно. То, что происходит сейчас – чистый эксперимент. У нас даже нет каких-то определенных ожиданий, ведь это все впервые и мы будем рады любому результату. Основная задача — поддержать людей, из-за локдауна лишившихся возможности ходить в кино.
— В привычном формате Russian Film Week всегда завершалась церемонией вручения премии «Золотой единорог». Расскажите в чём её суть и что получают победители?
— Организовывая «Единорога», я взял за основу принцип «Золотого глобуса», основанного на оценке и продвижении кино с точки зрения зарубежного жюри. Таким образом формируется интернациональный взгляд на локальный кинематограф. Ведь в данном случае фильмы оцениваются по иным критериям. У членов жюри меньше информации о режиссере и актерах, они смотрят на качество, на кино, как чистое искусство, ориентируясь на привычные для себя тренды. Если в рамках «Золотого Орла» российская киноидустрия смотрит на российское же кино, то здесь иной подход. Сами премии не выражаются в денежном эквиваленте. Иногда, конечно, бывают какие-то спонсорские призы. У нас главное это признание жюри, красивейшая индивидуальная статуэтка, сделанная чешскими мастерами из хрусталя и 24-каратного золота.
Обычно церемония проходит в центре Лондона в зале на 250 человек, включая всех, кто имеет отношение к индустрии, номинанты, партнёры и потенциальные инвесторы, что немаловажно. Как правило, это очень богатые люди. Я как-то подсчитал, что общий капитал находящихся в помещении превышает 40 миллиардов долларов (смеется). Они приходят не только ради кино, но и чтобы поддержать благотворительные фонды, с которыми мы работаем. То есть такая многофункциональная штука, без которой невозможно обойтись, потому что всегда происходит магия синергии между всеми участниками. Церемония тоже перенесена на следующий год, и мы планируем сделать 12 номинаций.
— Вы неоднократно говорили, что проект этот именно для вас некоммерческий. Но ведь какие то средства необходимы на организацию?
— Я занимаюсь этим не ради денег, тем более их особо и нет (смеется). Легко и приятно делать то, что людям нравится, ответная энергия тебя подпитывает. Мы только два года назад начали платить сотрудникам какую-то зарплату, а изначально это была чисто волонтерская организация и, многое делалось на чистом энтузиазме. Сейчас мы вышли на самоокупаемость, в основном за счёт фандрайзинга и практически все деньги вкладываются в развитие проекта. Больше средств – больше кинопоказов, продвижения, пиара, образовательных программ.
— Спрошу у вас, как, в том числе и у политолога, насколько охлаждение отношений между странами могут повлиять на сотрудничество в сфере культуры?
— Самое важное — разделять культуру и политику. Наш пример показывает, чем хуже политическая ситуация и отношения между Россией и Англией, тем больше приходит зрителей. Люди сразу начинают реагировать примерно так: «ой про Россию пишут такие ужасные вещи, а давайте-ка мы сходим на кинофестиваль, поговорим с этими русскими, посмотрим о чем их фильмы и выясним, такие ли они ужасные, как о них говорят?». Вспомните советское время. Наше кино и тогда сильно интересовало зрителя по ту сторону железного занавеса. Когда нет скандала, нет интереса и обсуждать нечего. Это любой сферы касается. А вот когда отношения «не очень» – люди больше интересуются культурой.
— Можно ли предположить, что любовь Филиппа Перкона к исторической родине заставит его вернуться в Россию насовсем?
— Вы знаете, я всегда мечтал, чтобы моя связь с Россией только укреплялась, поэтому искренне радуюсь, что по мере сил способствую углублению отношений. Недавно я получил российское гражданство, к чему тоже искренне стремился. На самом деле, опыт возвращения уже был. Я переезжал в Москву на полтора года, у меня там была девушка, которую я любил. Но желание тщательнее исследовать Россию меня не покидает. Хотя бы до Новокузнецка доехать, там родились мои бабушка и отец.