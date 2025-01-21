Высочайшее покровительство: новое издание, посвященное Александру II и Александру III

Сергей БАЗАНОВ

Материал опубликован в декабрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

Выход этой коллективной монографии был приурочен к знаменательному юбилею — 300-летию со дня основания императором Петром I Академии художеств и наук. Новое издание подготовлено Отделением архитектуры Российской академии художеств (РАХ) совместно с институтами Российской академии наук (РАН), что является свидетельством плодотворности междисциплинарного подхода к изучению русской культуры.

Книга создана на основе материалов научных конференций, состоявшихся в Санкт-Петербурге и Москве. Основной целью этих мероприятий было исследование отечественного искусства второй половины XIX — начала XX века в свете покровительства высокой национальной культуре двух российских монархов.

Конференция «Император Александр II: личность и эпоха. К 200-летию со дня рождения» проходила 6–7 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге. Она была организована Российской академией художеств, Санкт-Петербургским институтом истории РАН, Домом ученых им. М. Горького РАН, Софийским университетом, Александровским историческим обществом, фондом «Имперское наследие», Болгарским обществом русистов, некоммерческой организацией «Болгарское наследие».

Прошедшая 10 марта 2021 года конференция «Император Александр III и искусство его времени» посвящалась 175-летию со дня рождения государя и 130-летию учреждения им Комиссии по реформированию Императорской академии художеств. Организатором состоявшегося в Москве мероприятия выступили Российская академия художеств и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

«Главной задачей этих конференций, — отметил в предисловии редактор монографии доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.Р. Савельев, — стала в значительной мере история Императорской академии художеств, так как большинство докладов в той или иной степени затрагивало вопросы влияния первых лиц государства на развитие культуры и искусства. Выступления на конференции позволили охарактеризовать высочайшую образованность наследников престола и их окружения, еще раз убедиться в их влиянии на развитие изобразительного искусства, науки и культуры в историческом контексте эпохи, а также осветить творчество мастеров Академии».

Монографию предваряют приветствия президента Российской академии художеств, народного художника СССР и России З.К. Церетели и президента РАН академика Г.Я. Красникова. Книга состоит из двух частей, приложений, именного указателя, сведений об авторах и солидной библиографии, включающей иностранную литературу.

В основу первой части «Император Александр II: личность и эпоха» легли доклады участников петербургской конференции, где была всесторонне рассмотрена многогранная культурно-просветительская деятельность царя-освободителя. Значительная их часть представлена новыми исследованиями по вопросам изобразительного и декоративного (Д.В. Любин, Е.С. Хмельницкая), а также монументального (Т.Н. Георгиева, Ю.Р. Савельев, Е.Е. Слижевская, Н.Д. Корина) искусства, включая творчество академиков Императорской академии художеств, создававших образы Александра II. Личность молодого цесаревича Александра Николаевича рельефно показана в очерке Л.В. Выскочкова. Ряд вопросов внутренней политики той эпохи всесторонне отражен в статьях С.Г. Кащенко, Е.С. Кащенко, В.А. Веременко, О.А. Семеновой, А.М. Семенова, А.Е. Жукова. И.И. Хмельницкая подробно рассмотрела многогранную просветительскую деятельность Императорской академии художеств во второй половине XIX столетия. Итог переломного для России периода царствования Александра II убедительно подвела Ю.В. Кудрина.

Вторую часть монографии «Император Александр III и искусство его времени» составляют работы участников конференции, прошедшей в столице. В них впервые предпринята попытка представить государя как покровителя изящных искусств и наук. Особо отмечается его роль в содействии развитию отечественной культуры, которая во многом определяется понятием «русский стиль». Не случайно годы правления Александра III (1881–1894) историки называют золотым веком русского искусства.

Ряд статей второй части знакомит читателя с тем, как император покровительствовал наукам и искусству (А.В. Громова, Ю.В. Кудрина, Е.О. Графова). Творчество живописцев, архитекторов, скульпторов, ювелиров того периода и их весомый вклад в развитие высокой культуры в России широко представлены в работах Ю.Р. Савельева, Г.В. Аксеновой, Ж.Г. Белик, М.О. Юдина, Ю.Л. Колосова. О большом интересе Александра III к русской литературе и отечественной истории повествует Е.И. Дронов, полностью опровергая советские мифы о якобы некомпетентности императора в этих сферах. В очерке С.А. Володиной раскрыта многогранная деятельность президента Императорской академии художеств, младшего брата Александра III великого князя Владимира Александровича. Ключевую роль императора в основании Русского музея в Санкт-Петербурге раскрывает статья И.А. Панченко. Большой интерес для читателей представляют материалы Ю.Р. Савельева, А.Я. Дегтярева и К.И. Гарапача, рассказывающие об истории создания в начале ХХ века памятников Александру III известными скульпторами и архитекторами и о дальнейшей судьбе этих творений.

Органично дополняют монографию включенные в нее редактором Приложения. Впервые опубликованы «Сведения о состоянии и деятельности Императорской академии художеств с 1 марта 1881 г. по 20 октября 1894 г.» (т.е. за время правления Александра III), хранящиеся в фондах Российского государственного исторического архива (РГИА). Не меньший интерес представляют ставшие библиографической редкостью свидетельства современников — статьи известного архитектора Л.Н. Бенуа «Зодчество в царствование Александра III», историка искусств А.В. Прахова «Император Александр III как деятель русского художественного просвещения», а также материалы по истории сооружения памятников Александру II в Самаре и Казани.

Нельзя не отметить качество оформления книги. Иллюстрирована она великолепно, содержит огромное количество фотографий произведений живописи, скульптуры, архитектуры, документов (одних только цветных иллюстраций больше ста). Столь богатый и разнообразный иллюстративный ряд повышает информативность монографии, позволяет читателю глубже окунуться в атмосферу эпохи царствования Александра II и Александра III.

Редактор коллективной монографии Ю.Р. Савельев сделал ее стержнем описание деятельности Императорской академии художеств под покровительством императоров Александра II и Александра III.

16 сентября 2024 года в Москве состоялась презентация издания. В ней приняли участие представители Российской академии художеств, институтов РАН, авторы книги, студенты МПГУ. Все выступавшие подчеркивали существенный вклад новой книги в изучение истории российской культуры, поздравили авторов статей и редактора монографии с ее выходом.

Этот капитальный труд будет полезен как профессиональным историкам, искусствоведам, сотрудникам музеев и картинных галерей, так и широкому кругу читателей, интересующихся отечественным искусством второй половины XIX — начала XX века.