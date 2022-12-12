Юлия Субботина, РФК: «Мы не только даем писателю премию, но и печатаем книгу»

Ольга ВЛАСОВА

«Культура» поговорила с куратором литературного проекта Российского фонда культуры «Сегодня — дети, завтра — народ» о Международном литературном конкурсе имени Сергея Михалкова.

— Юлия Валерьевна, как начинался конкурс, с какой идеи?

— У Российского фонда культуры (РФК) появилась идея поздравить Сергея Владимировича Михалкова, тогда занимавшего пост председателя исполкома Международного сообщества писательских союзов, с 95-летием, подарив ему такой конкурс. Эту идею подхватил Совет по детской книге России, созданный Михалковым в 1968 году. Конкурс состоялся, и Сергей Владимирович даже вручал премии первым лауреатам! Председателем жюри тогда была писательница Ирина Токмакова. И вообще у нас председателями жюри были: Ирина Токмакова, Генрих Боровик, Виктор Чижиков, Сергей Шаргунов. Сейчас мы обратились к ректору Литинститута Алексею Варламову. Жюри состоит из профессионалов: издателей, писателей, журналистов, библиотекарей — из людей, которые пишут для детей и в теме. Но нужно сказать, что все равно у всех вкусы разные: кто-то любит фэнтези, кто-то военные стихи, кто-то рассказы о природе. Спектр мнений собирается, и определяются люди, которые наиболее интересно пишут для подростков, потому что подростки — аудитория самая неохваченная. История продолжается уже 15 лет. Рукописей приходит довольно много, от трехсот до шестисот, в разные годы по-разному.

— Двенадцать плюс?

— Скорее с 10 до 18. А еще для того, чтобы подтвердить свое мнение относительно пришедших рукописей, появилась идея создать подростковое жюри. Несколько раз нам помогал главный редактор «Пионерской правды» — собирали детей, которые пишут в газету, активно участвуют в жизни газеты, они читали рукописи на конечном этапе, и их мнение учитывалось. Также помогала гуманитарная гимназия при педагогическом университете, участвовали студенты первого курса Литинститута, ребята, которые любят литературу и сами немного пишут. Кстати, члены жюри слушают, спорят с ними, очень интересно смотреть, когда встречаются детское и взрослое жюри, где совпадает, где не совпадает... Бывают очень забавные суждения. Не всегда члены жюри выбирают то, что заявлено детьми. Конкурс проводится уже восьмой раз, конкурсу 15 лет, за это время много людей через него прошло, появились имена, достаточно известные в писательской среде, такие как Пономаревы — семейная пара, Эдуард Веркин, Тамара Михеева… Первый раз они печатались у нас, пришли в литературу через наш конкурс.

— Выпускает эти книги «Детская литература»?

— У нас были разные эксперименты по поиску издательства, в котором печатать. С «Детской литературой» хорошо получается. Важно же книжку не только выбрать, но и напечатать, перед следующим конкурсом завершить эту историю. Они это все успевают, большое им за это спасибо. Они печатают наших лауреатов как отдельную серию, со своим особым дизайном. Вышло уже более шестидесяти книг в едином стиле, это украшение любой библиотеки, я считаю.

— Они же не только печатают, но и продают, что немаловажно?

— Они продают, это коммерческое издательство, но это уже их история. Нам дают немного книг, которые мы сами передаем в дар библиотекам.

— В чем главная задача премии?

— Сергей Владимирович очень любил помогать молодым авторам и никогда не ленился это делать. Поэтому для нас как организаторов конкурса главная задача — облегчить путь автора к читателям. Мы печатаем книгу! Да, даем хорошую денежную премию, первая премия — миллион рублей, вторая — восемьсот тысяч, третья — пятьсот. А самое главное — автор получает в руки изданную книгу, с которой уже поработали редакторы, иллюстраторы, издательство в нее много вложило. То есть он получает конечный продукт, то, ради чего он и писал.

— Да, мне кажется, это уникальная в этом смысле премия.

— Более того, «Детская литература» попросила расширить список печатаемых авторов — то есть не трех авторов, а издавать шорт-лист из тринадцати авторов. Мы такую цифру выбрали, потому что Сергей Владимирович любил цифру тринадцать — он родился 13 марта. Мы составляем шорт-лист из тринадцати произведений, все печатаем. И хотя десять авторов не получают денежную премию, но они получают книжку!

— Какой тираж?

— Три тысячи, иногда до пяти. Интерес к этой серии есть, и «Детская литература», надо отдать должное, пропагандирует ее, она востребована. На нее обратили внимание школьные библиотеки, планируют ее использовать для внеклассного чтения, даже такая методичка готовится. Школы заинтересованы — появились новые авторы, которые пишут для подростков и о подростках.

— Вы сказали, цель — поддерживать авторов, живую детскую литературу. У нас в стране в категории 10+, если брать не классиков, а современных авторов, 70% — это переводные книги, а в Великобритании, например, всего 3%. Там понимают, что это очень важно для формирования личности. Это очень хорошо, что вы позволяете нашим современным литераторам присутствовать на рынке.

— Мы следуем заветам Сергея Владимировича, он очень любил поддерживать писателей, очень любил национальные литературы, ездил в республики, находил талантливых людей, хороших переводчиков и старался помочь им в публикации. Мы стараемся делать то же самое.

— Вы следите за аудиторией потенциальной, что она собой представляет? Какими вы видите современных детей, что им интересно читать?

— У нас мало сил, и это не наша задача. Мне кажется, если будут хорошие книги, читатели на них найдутся точно. Главное — чтобы были хорошие книги, и они были доступны.

— Я имею в виду, когда жюри работает, оценивает книжки, не идут таким путем — вот фэнтези, модное направление, давайте дадим премию...

— У каждого члена жюри свой вкус. Да, иногда получается, что мы с нашим конкурсом, так сказать, в парадигме импортозамещения движемся...

— Явно, что чтение сегодня не так важно для формирования личности наших молодых сограждан, как в советское время. Но, все равно, почему надо продолжать читать?

— Потому что книги открывают мир человеку. Когда ты читаешь, происходит большая работа ума, это совсем другое, чем если тебе все разжевывают. Не говоря уже про особое удовольствие, когда открываешь книгу, чувствуешь запах бумаги, типографской краски свежей...

— Говорят, книга стимулирует воображение, современные дети просто смотрят: у них картинка есть, а собственной визуализации нет.

— Чтение книги — это большая нагрузка, нежели готовое изображение. Поэтому, я считаю, нужно читать книгу, а потом смотреть экранизацию, потому что экранизация — это чье-то мнение, преломление, которое тебе подано, и довольно редко оно совпадает с твоим личным мнением, бывают, безусловно, очень удачные экранизации, но...

— Можно ли сегодня как-то поднять статус писателя? А то ведь и писателей уже нет, одни блогеры…

— Блогер, в моем представлении, — понятие неопределенное. А статус писателя и отношение к нему читателей очень зависит от самого писателя... Писатель должен вызывать уважение и тем, что он пишет, и как себя ведет и что говорит. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

— У газеты «Культура» есть своя концепция, может немножко мрачная: все развивается циклически, и мы сейчас живем в некие «темные времена», когда потребность в интеллекте и той самой духовности упала. Важно в эти времена сохранить для культуры настоящее, традицию, чтобы потом снова это можно было использовать… Мне кажется, ваш конкурс как раз тоже работает на сохранение и поддержание этой традиции.

— Информация поступает к человеку из разных источников, и мы не можем думать, что все начнут читать умные толстые книжки. Нужно быть реалистами. Но поживем — увидим…

— Но все-таки важен процент читающих такие книжки. Если 1% читает, это одна ситуация, если 10% — то совсем другая.

— Да, в этом смысле я согласна — времена сегодня не из лучших, и надо обязательно с этим что-то делать. Наш конкурс — вклад в продолжение той литературной традиции, на которой мы сами выросли.

Фотография предоставлена РФК