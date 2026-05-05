Незабываемое путешествие по городам, временам и стилям: в Москве вручили приз «Душа танца»

В Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко прошли XXXII Торжественная церемония вручения приза «Душа танца» и гала-концерт лауреатов.

Учрежденный в 1994 году Министерством культуры РФ и журналом «Балет» единственный отечественный профессиональный приз «Душа танца» ежегодно вручается мастерам хореографии, педагогам, композиторам, дирижерам etc. — за профессиональные достижения в области танцевального искусства. Награда родилась под счастливой звездой, но вопреки обстоятельствам. В «лихие девяностые» заместителя главного редактора журнала «Советский балет» Валерию Уральскую осенила блестящая мысль о создании премии как знака признания тем, кто предан искусству Терпсихоры, живет им и дышит.

«Полонез». Учащиеся Красноярского хореографического колледжа. Фото: Александр Филькин/предоставлено редакцией журнала «Балет»

Тогда отечественное искусство отнюдь не было перенасыщено наградами, премиями, фестивалями, а «Балет» (такое название журнал получил в середине 90-х, и Валерия Уральская встала во главе его редколлегии) переживал трудные времена — издательство «Известия», под чьим патронатом журнал находился, отпустило его на вольные хлеба. Министерство культуры идею одобрило, поддержало и стало соучредителем. Концепция приза была новаторской: в ней принципиально отсутствовала соревновательность. В зону внимания попадало все танцевальное пространство — без деления на виды и жанры. Наравне с классикой правами не обделяли ни современный, ни характерный, ни народный, ни эстрадный, ни бальный танцы. Не учитывали и место прописки, доказывая, что не только в культурных столицах, но и по всей России кипит активная творческая жизнь.

Распределение наград — одно из ярких впечатлений моей службы в журнале «Балет». В начале осени, после летних отпусков в редакции собирались арбитры — практически все ведущие и выдающиеся мастера российского танца и мэтры российского балета: Ольга Лепешинская, Софья Головкина, Константин Сергеев, Габриэла Комлева, Борис Эйфман... Они не столько обсуждали номинантов, сколько рассказывали о них. Помню жаркие споры о названиях номинаций, их пытались искать в среде сказочно-мифологической, а символическое имя «Душа танца», придуманное Уральской, каждому полюбилось сразу.

Решения не держат в тайне — имена лауреатов публикуют в ближайшем к назначенной дате вручения приза номере. В качестве первой награды — портрет героя, развернутый на страницах журнала. Часто ли вы встречаете очерки о тех, чей труд спрятан за кулисами? О педагогах, руководителях школ, организаторах программ? Статьи о них становятся эксклюзивными.

Фрагмент из балета «Раймонда». Алина Каичева (лауреат приза «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда балета») и Эдгар Егиазарян. Театр «Кремлевский балет». Фото: Александр Филькин/предоставлено редакцией журнала «Балет

«Душе танца» не пришлось пробивать себе дорогу к сердцам номинантов — приз сразу приняли с восторгом и обожанием. Многие звезды, чей послужной список включает в себя внушительную коллекцию наград, часть из них опускают-сокращают, но о «Душе танца» не забывает никто. Напротив, ставят ее в первые строки резюме — с особой гордостью. Прима Музтеатра Станиславского Наталья Ледовская однажды поделилась вот чем: вслед за объявлением, что журнал «Балет» присудил ей приз «Душа танца» в номинации «Звезда», газеты и интернет-ресурсы сообщили о присвоении ей звания народной артистки России. Рассказала о новости дома, в семье, на что ее маленькая дочь воскликнула: «Какая народная артистка? Ты же, мама, звезда! Это — главное!»

Вручение наград традиционно происходит в формате весеннего гала-концерта, ибо журнал старается соблюдать традицию — проводить церемонию «вблизи» Международного дня танца, отмечаемого в предпоследний вечер апреля — в день рождения великого реформатора балета Жана Жоржа Новерра. Так сложилось и на этот раз. Праздник состоялся 30 апреля и имел еще одно посвящение — в 2026-м журналу исполняется 45 лет. И все эти годы на страницах «Балета» внимательно обсуждались темы педагогики и образования.

Первое отделение церемонии посвятили балетным школам, чьи выпускники формируют труппы ведущих театров и ансамблей России. Специальные призы были вручены Красноярскому хореографическому колледжу, Якутской балетной школе (колледжу) имени Аксении и Натальи Посельских, Башкирскому хореографическому колледжу имени Рудольфа Нуреева, Школе-студии (училищу) при ГААНТ имени Игоря Моисеева. Их руководители (многие из них имеют личные номинации «Души танца») получали награду — символическую статуэтку и диплом.

Красноярский хореографический колледж — обладатель специального приза «Душа танца». Фото: Александр Филькин/предоставлено редакцией журнала «Балет»

Ученики средних и старших классов Красноярского колледжа исполнили зажигательный «Полонез» Алябьева в постановке Надежды Вихревой. Звезды Театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Екатерина Булгутова и Юрий Кудрявцев показали лучезарное адажио Авроры и Дезире из балета «Спящая красавица». Учащиеся отделения народного танца лихо разыграли шуточную картинку «На скамейке» — номер из золотого фонда Ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко.

Мария Кузьмина и Валерий Аргунов (лауреат приза «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда балета»). Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. Фото: Александр Филькин/предоставлено редакцией журнала «Балет»

Якутский колледж — единственная профессиональная балетная школа на Северо-Востоке России — одна из самых молодых. Юные гости с земли Олонхо грациозно пролетели легкокрылыми, прекрасными и бесстрашными стерхами (фрагмент из балета «Сказочная долина», хореография Екатерины Тайшиной). Блеском алмазов сверкнуло адажио из балета «Сияющий камень» в исполнении Марии Кузьминой и Сарыала Афанасьева — прима-балерины и премьера Театра оперы и балета Республики Саха имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона.

Хореографическая фантазия на тему эпоса «Урал-Батыр». Учащиеся Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева (Уфа). Фото: Михаил Логвинов/предоставлено редакцией журнала «Балет»

Уфимский колледж балета, что носит имя Рудольфа Нуреева, называют молодым побегом вагановской школы. Ее выпускник Алик Бикчурин стал основателем профессионального хореографического образования в Башкирии, а ленинградские воспитанники — первыми преподавателями. Фантазию на тему эпоса «Урал-Батыр» Рината Абушахманова музыкально и вдумчиво станцевали нынешние старшеклассники, солировали Ангелина Попова и Алан Хазиев. Прекрасная пара Софья Саитова и Рустам Исхаков — украшение башкирской труппы — познакомила с поэтическим адажио из балета «Журавлиная песнь» в хореографии Нины Анисимовой — этот шедевр национальной классики создан по старинным легендам. Друг и последователь великого Игоря Моисеева Файзи Гаскаров сочинил танец «Семь девушек» для Ансамбля народного танца, который сегодня носит его имя.

«Нет школы — нет традиций» — один из афоризмов Игоря Александровича Моисеева. Школа при Моисеевском ансамбле появилась на свет в военном 1943-м. Ее сегодняшние учащиеся безошибочно и с полной отдачей показали фрагмент класс-концерта «Дорога к танцу». На задник проецировалась фотография родного для всех моисеевцев репетиционного зала КЗЧ, и этот образ вызывал ностальгические чувства и переживания — казалось, что вот-вот заглянет сам Хозяин...

Второе отделение открыло вручение наград в номинации «Учитель». За неоценимый вклад в подготовку новых поколений артистов отмечены Елена Ватуля из Московской академии хореографии и педагогический дуэт Василий Башлаков и Наталья Глухарева — руководители Курского Образцового театра танца «VIP-поколение». Всех лауреатов артистично представлял ведущий церемонии Геннадий Янин.

Ученицы МГАХ станцевали нечасто исполняемый фрагмент аллегорического дивертисмента «Часы» из балета «Коппелия» в постановке Александра Горского (редакция Софьи Головкиной). Курские ребята показали презабавный номер «Репейник». Сцена покрылась зарослями репея, чертополоха, бурьяна и прочих сорняков. С завидным игровым темпераментом юные артисты-любители набросились на благовоспитанную девочку с внешностью отличницы, попавшей в их царство. Но она сумела их перехитрить.

«Рыцарем танца» назван Алексей Расторгуев — ведущий солист, хореограф, художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова» (Пермь) — человек, который сберег коллектив и память о его создателе. Солисты театра Павел Васькин и Евгений Лыков представили эффектный мужской дуэт-состязание «Vis-a-vis».

Павел Васькин и Евгений Лыков в хореографической миниатюре «Vis-a-vis». Театр «Балет Евгения Панфилова» (Пермь). Фото: Александр Филькин/предоставлено редакцией журнала «Балет»

В честь Ларисы Барыкиной, получившей приз в номинации «Пресс-лидер», — критика, музыковеда, балетоведа, арт-директора фестиваля «На грани» (Екатеринбург) — панфиловцы Елизавета Чернова и Руслан Ильзигитов исполнили еще один номер Расторгуева. Танец «Мой милый Сердан» под песню Эдит Пиаф пронизан игривым шармом и не лишен сочного юмора.

Алина Каичева — лауреат приза «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда балета», и Эдгар Егиазарян. Фото: Александр Филькин/предоставлено редакцией журнала «Балет»

В номинации «Звезда балета» лауреатами стали Елизавета Кокорева (Большой театр), Рената Шакирова (Мариинский театр), Диана Кустурова (Воронежский театр оперы и балета) и Ксения Овчинникова (Самарский театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича). «Восходящей звездой» признаны Дмитрий Соболев (Театр балета имени Л. Якобсона), Алина Каичева («Кремлевский балет») и Валерий Аргунов (Театр оперы и балета Республики Саха).

Дуэт «Этно». Мария Кузьмина и Валерий Аргунов (лауреат приза «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда балета»). Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. Фото: Александр Филькин/предоставлено редакцией журнала «Балет»

Выразительно и благородно представили сцену из балета «Раймонда» Алина Каичева и Эдгар Егиазарян. Заразительно и открыто провели дуэт Сияющего камня и Богатыря якутские солисты Мария Кузьмина и Валерий Аргунов. В па де де Этуали и Премьера Ксения Овчинникова и Сергей Гаген преподнесли урок французской элегантности и точности в проработке деталей — в дивертисменте «Праздничный вечер» (реконструкция Юрия Бурлаки). Обаятельный Дмитрий Соболев станцевал концертную миниатюру «Вестрис» Леонида Якобсона, в которой «бог танца» новерровской эпохи легко менял маски, образы, настроения. Прелестное умиление перед чудом жизни передала Рената Шакирова в «Мазурке» на музыку Скрябина, поставленной Касьяном Голейзовским для юной Кати Максимовой. Изысканно и нежно выстроили отношения героев Елизавета Кокорева и Денис Захаров в адажио Анжелы и Марко Спада из одноименного балета Пьера Лакотта.

Фрагмент класс-концерта «Дорога к танцу». Учащиеся Школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Фото: Александр Филькин/предоставлено редакцией журнала «Балет»

Призом в номинации «Маг танца» отмечен Феликс Коробов главный дирижер Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Феликс Коробов. Сам о себе он говорит так: «Я «странный» главный дирижер — люблю балет, искусство красивое и изысканное». И мы эту любовь чувствуем на спектаклях маэстро.

Каждый номер завершали долгие овации. Концерт, составленный из незаштампованного репертуара, приглашал на сцену образы разных эпох, танцовщиков разных школ и направлений. В тот вечер зрители совершили незабываемое путешествие по городам, временам, стилям.

Вверху: Хореографическая композиция «Репейник». Театр танца «VIP-Поколение» (Курск). На анонсе: Фрагмент из балета «Сказочная долина». Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских. Фотографии: Михаил Логвинов/предоставлены редакцией журнала «Балет»