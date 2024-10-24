Худрук Нижегородской оперы Алексей Трифонов: «Наша задача — создать свои кадры во всех сферах театрального дела»

Светлана НАБОРЩИКОВА, Нижний Новгород

В свой 90-й сезон Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина вступил в фазу бурного развития. О том, как обновиться в рекордно короткие сроки и сделать это максимально качественно, «Культуре» рассказал художественный руководитель театра Алексей Трифонов.

— В наступившем сезоне исполняется три года с момента, как вы приступили к художественному руководству Нижегородским театром. Что считаете главным достижением за это время?

— Главное, что удалось сделать, — полностью собрать всю художественную команду. С нуля был сформирован новый коллектив La Voce Strumentale, который в кратчайшие сроки стал одним из лучших российских оперно-симфонических оркестров. Очень хорошо удалось реформировать оперную труппу. Много новых прекрасных артистов появилось в балетной.

— Реформировать — это обновить и расширить?

— Привлечь новых людей, выдающихся мастеров. Надежда Павлова, Венера Гимадиева, Наталия Ляскова, Яна Дьякова, Диляра Идрисова, Мария Калинина, Сергей Кузьмин, Константин Сучков, Александр Миминошвили, Сергей Годин, Семен Антаков — вот далеко не полный перечень превосходных солистов, которые теперь служат в нашем театре. Сейчас планируем довольно серьезные реформы в хоре. Пришел новый главный хормейстер — Арина Мирсаетова. У нее богатый опыт работы с коллективом MusicAeterna.

То, что касается обновления творческой части театра, мы сделали, я считаю, в рекордно короткие сроки и максимально качественно. Удалось создать множество новых интересных постановок — и оперных, и балетных. Только в прошлом сезоне — семь премьер. Удалось сформировать внятную концертную программу и программу спектаклей в нашем новом зале — Пакгаузах на Стрелке.

Кроме того, мы выстроили хорошие партнерские взаимоотношения с важными для нас институциями — Московской филармонией, залом «Зарядье», Большим театром. Плюс, несмотря на все политические перипетии, удалось организовать международные гастроли сначала в Южной Корее, затем в Берлинской филармонии.

— Впечатляет. А что не удалось?

— Нам предстоит серьезно реконструировать художественно-постановочную часть. Там есть объективные сложности.

— Бессрочные контракты, нет возможности обновить состав?

— Нет, вопрос не в контрактах. К сожалению, у нас не готовят в достаточном объеме качественных специалистов этого профиля, начиная от костюмеров, гримеров, постижеров, световиков и заканчивая помощниками режиссера, понимающих в музыкальном театре и умеющих читать партитуру. А нам таких специалистов надо много.

— Быстро закрыть эти пробелы вряд ли получится…

— Я реалист, представляю, в каком, так сказать, временном промежутке это всё может происходить. Понятно, что без постоянной подпитки местными кадрами осуществить такой рывок невозможно. Речь не только о технических сотрудниках. Мы очень благодарны музыкантам и специалистам — всем, кто к нам приехал со всей России и из-за границы, а это более 200 человек. Тем не менее, я понимаю, что без регулярного пополнения художественного состава театр не сможет нормально функционировать. Вот почему наша задача — создать свои кадры, причем во всех сферах театрального дела.

Будем реализовывать разнообразные образовательные программы, выстраивать сотрудничество с местными вузами. Уже подписан большой договор о взаимодействии с Высшей школой искусств и дизайна ННГУ им. Н.И. Лобачевского и далее планируем постепенно расширять образовательную историю.

— Пакгауз на Стрелке, где состоялись ваши последние оперные и балетные премьеры, строился как концертный зал. О необходимости иметь новый театр вы заявили два года назад. На каком этапе сейчас находится строительство?

— Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин дал зеленый свет. Выбрали проектную организацию. Это «Спич», архитектурное бюро, проектировавшее Пакгаузы на Стрелке. Идет активная работа по созданию эскизного проекта. Потом начнется стадия проектной документации.

Возведение нового театрального здания можно назвать самой главной нашей задачей. Старое, кстати, не строилось как театр. Это был Народный дом, его в 1935 году перестроили под театр. Для того времени всё было очень неплохо сделано, но современным условиям уже не удовлетворяет никак. Ни с точки зрения механики сцены, ни с точки зрения комфорта зрителей и артистов. Спектакли тем не менее идут.

— Пакгаузы стали архитектурным украшением нижегородской Стрелки. Новый театр будет в том же конструктивистском стиле?

— Нет, архитекторами предложены очень интересные, но иные эстетические решения. И здание будет с другой стороны, там, где Гребной канал. Большая сцена и органный концертный зал.

— Вы упомянули губернатора Глеба Никитина. В каком алгоритме вы работаете с ним и его командой?

— В алгоритме хорошего взаимопонимания. Это тот случай, когда руководство области в лице и губернатора, и вице-губернатора искренне интересуется не только искусством вообще, но именно высоким искусством, главным драйвером развития культуры.

Для руководства Нижегородской области Театр оперы и балета является одним из главных приоритетов. Чувствуем активную поддержку. Выполняем свои обязательства, которые взяли, когда договаривались о проведении масштабной театральной реформы. Честно скажу, когда мы все это обсуждали в 2021 году, сегодняшний результат планировался в более растянутом временном отрезке.

— Идете с опережением плана?

— Я всегда предпочитаю давать более осторожные прогнозы. Лучше перевыполнить, чем иметь некий растерянный вид. Конечно, были объективные моменты, ряд проектов нам не удалось осуществить. Обнулились, например, договоренности с европейскими режиссерами. Зато последние два года у нас успешно работают интересные молодые российские режиссеры, композиторы и хореографы. В общем, я считаю, сегодняшняя ситуация — отличное окно возможностей, которым мы должны пользоваться.

— Событием прошлого сезона стала премьера балета «Пиковая дама» по одноименной пушкинской повести. Театр заказал его композитору Юрию Красавину. Оперные заказы тоже планируете?

— Исходя из понимания, что нижегородская публика может воспринять лучше, а что хуже, я все-таки предпочитаю работать с современными композиторами в сфере балета. Интересно посмотреть, что получается из совмещения усилий композиторов и хореографов. Сейчас мы заказали композитору Алексею Сюмаку балет «Иван Царевич» по неоконченной пьесе Александра Николаевича Островского и еще с рядом авторов ведем переговоры.

Что касается оперы, то здесь хотелось бы пополнить репертуар классическими названиями. В Нижнем Новгороде пока нет «Богемы», «Риголетто», «Тоски», «Иоланты»... Если говорить про экспериментальные истории с современной оперой, то это, скорее, будут концертные исполнения. Ставить все-таки собираемся вещи из репертуара XVII-XX века, в том числе редко идущие. Как, например, уже вошедшие в нашу афишу «Похищение из сераля» Моцарта и «Триумф Времени» Генделя. В этом сезоне планируем постановки «Золушки» Россини, «Золотого Петушка» Римского-Корсакова, «Сказками Гофмана» Жака Оффенбаха.

— В фойе Пакгауза развернута выставка, посвященная фестивалям современной музыки, которыми в советское время славился Нижний Новгород, тогда Горький. Хотите возродить эту традицию и привязать ее к театру?

— Именно так. В прошедшем августе мы провели наш первый фестиваль «Современная музыка. Шостакович, Мейрхольд, Шнитке». В следующем году планируем провести такой же фестиваль, сделать ежегодным, но чуть-чуть сместить. Думаю, что будет правильно начинать его 25 сентября, в день рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В принципе, я считаю, для оперного театра иметь три фестиваля в течение сезона — это правильно. У нас в июне фестиваль «Стрелка». Сентябрь, начало октября — «Современная музыка». Середина октября и ноябрь — «Болдинская осень».

— Учитывая ваш опыт работы в Пермском театре оперы и балета, есть ощущение, что нижегородский проект выстраивается по уральскому варианту: приглашенные солисты, фестивали, известный дирижер, оркестр с именем, который с успехом работает и вне театра.

— Сходство относительное. Все-таки в Нижнем ситуация по сравнению с Пермью иная. Там театром до прихода нас с Теодором Курентзисом активно занимались десятилетиями. Борис Афанасьев, Георгий Исаакян многие годы активно приучали аудиторию к высокому искусству в самых разных формах. Пермская публика привыкла ходить как на традиционные, так и на экспериментальные постановки. В Перми, например, состоялись премьеры «Лолиты» Родиона Щедрина, «Пены дней» Эдисона Денисова и вообще много всего интересного происходило.

Сейчас Нижегородский театр в основном рассчитывает на постоянных солистов и постоянный состав оркестра. Приглашенные, конечно, есть, но их очень немного. Так, 26 октября в партии Татьяны в «Евгении Онегине» дебютирует всемирно известная певица Василиса Бержанская, приезжающая к нам между выступлениями в «Метрополитен опера» и «Ла Скала».

— В Пакгаузе на вашей недавней оперной премьере были самые разные зрители и, как выяснилось, многие ходят в оперу регулярно. Проблема с публикой решена?

— Нам удалось привлечь публику, до того не ходившую ни в оперный театр, ни в Филармонию. Она интересовалась так или иначе классической музыкой, но в другом формате. Кто-то слушал записи, кто-то ездил в Москву и Петербург, кому средства позволяли — в «Ла Скала» и «Ковент-Гарден». Сейчас эти люди приходят на наши спектакли, концерты и говорят, что получают не меньшее удовольствие, чем в топовых мировых театрах.

Тем не менее работа предстоит огромнейшая. Повторюсь, по сравнению с Пермью публика совершенно другая. Подходы, которые были в Перми, я частично реализовываю, но они опять же отличаются. Там мы могли выпускать одну большую постановку в сезон. В Нижнем мы выпускаем по шесть-семь постановок, потому что необходимо кардинальное обновление репертуара.

— Будете замещать и кассовые «Корсар», «Дон Кихот»?

— Все постепенно. Может быть, если говорить о репертуарных балетных спектаклях, будем подправлять чисто хореографические вещи. Хочется видеть на сцене стилистически чистые постановки, а не на «доение» десятков разных редакций. Где-то хороши эксперименты, что-то предпочтительнее показывать в стилистике максимально классической, но важна ясность и чистота любого стиля. Хотелось бы дать нашей аудитории возможность выбора. Чтобы она могла прийти и на балет, который будет оммажем Петипа, и на совершенно другой спектакль с современной хореографией и музыкой, на которую раньше балеты не ставились.

— Иными словами, в одном пространстве вы совместите несколько театров?

— Это нормально, когда представлены разные концепции и разные подходы. Невозможно навязать зрителям одну какую-то эстетику. Для меня важно качество. Оно не должно страдать ни в коем случае. Это принципиальный момент. Далее дело за выбором: один режиссер предпочитает более современный подход к постановкам, другой — более традиционный. Если предложенное убедительно, не противоречит музыке и раскрывает возможности труппы театра, я готов это реализовывать.

Фотографии: Алексей Филиппов/РИА Новости (на анонсе) и Валерий Шарифулин/ТАСС.