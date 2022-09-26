МАМТ рассказал о планах: «Щелкунчик», «Норма» и эксперименты на пространстве современного танца

Елена ФЕДОРЕНКО
26.09.2022
На сборе труппы в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко рассказали о предстоящем 104-м сезоне.
Сбор труппы в Театре на Большой Дмитровке провели руководители: генеральный директор театра Андрей Борисов, возглавляющий коллектив неполные два года, и художественные руководители трупп: Александр Титель, стоящий у руля оперы Театра Станиславского более трех десятилетий, и 25-летний Максим Севагин, «подхвативший» балет, оставшийся без худрука, в конце прошлого сезона. Главный дирижер Феликс Коробов — неизменный участник собраний Музтеатра — не присутствовал: маэстро готовится к выпуску балета в «Ла Скала».
Открыл встречу коллектива его гендиректор отчетом о достижениях предшествующего сезона — зрители увидели 210 показов спектаклей, то есть «театр вернулся к допандемийному уровню». Андрей Борисов напомнил собравшимся, что фактически сезон уже начался, еще до сбора труппы. На своей Основной сцене 20 и 22 сентября оперный коллектив представил капитальное возобновление оперы Джузеппе Верди «Аида» в постановке Петера Штайна, оркестр повел маэстро Тимур Зангиев.
Десятью днями раньше балетная труппа выступила на Международном фестивале музыки и танца в Таиланде — «Лебединое озеро» Владимира Бурмейстера» прошло с огромным успехом в Бангкоке. Такие многочисленные по количеству участников гастроли за рубежом —редчайший пример в новой реальности. В рамках фестиваля «Золотая маска» 17 и 18 сентября Музтеатр показал свой прекрасный вечер современной хореографии («KAASH» хореографа Акрама Хана, «Маленькая смерть» хореографа Иржи Килиана и «Autodance» хореографа Шарон Эяль) в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Так что рабочий сезон у артистов уже начался,отдых остался позади.
Гендиректор подчеркнул, что театр сочетает в «своей концепции традиции и новаторство». Это сочетание действительно присутствует, но показалось, что объявленные планы предлагают две разные стратегии и составлены двумя разными театрами, решающими несхожие творческие задачи. За традиции отвечает опера, с новаторством разбирается балет.
Александр Титель поделился оперными задумками. «Норма» Винченцио Беллини с неподражаемой Хиблой Герзмава в заглавной партии украсит сцену в начале марта 2023 года. Поставят спектакль опытные и известные приглашенные мастера: режиссер Адольф Шапиро и дирижер Владимир Спиваков. «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова пожалует и тоже на Основную сцену «на закате» сезона — в июне 2023 года. Имя дирижера пока не определено, а режиссером спектакля станет 33-летний Дмитрий Белянушкин, который поставил немало спектаклей на просторах России и четыре оперы в Большом театре. Сценограф — главный художник Музтеатра Александр Арефьев.
Выступление балетного худрука стало самой интригующей частью собрания, его ждали в интересом особым: что придумала балетная юность в лице Максима Севагина для знаменитых подмостков почтенных лет? Первым, уже в ноябре, родится новая версия «Щелкунчика», договоренность с востребованным хореографом Юрием Посоховым (десятки спектаклей во всем мире, шесть — в Большом, среди них — «Герой нашего времени» и «Чайка») была достигнута еще при прежнем руководстве. Из иностранной постановочной команды, анонсируемой в прошлом сезоне, в работе примет участие лишь художник по костюмам, американский театральный дизайнер Сандра Вудалл. Остальных заменили российские профессионалы: дирижер — молодой дебютант, победитель конкурса имени Рахманинова Иван Никифорчин, художник — Полина Бахтина, участник и лауреат российских и зарубежных выставок сценографии.
Остальные балетные планы, продвигающие современные формы танца, составлены Максимом Севагиным самостоятельно. В апреле на Малой сцене появится любознательная Алиса из Зазеркалья — иммерсивный спектакль адресован подросткам. Музыку пишет композитор-электронщик Василий Пешков. Балет сочиняет талантливый артист Музтеатра Константин Семенов, давно пробующий свои силы как хореограф. Сценографию и костюмы придумывает Мария Трегубова — художник с неисчерпаемой и яркой фантазией.
В июне ожидается премьера трех одноактных танцевальных спектаклей, объединенных в один вечер. Их поставят молодые хореографы: Ксения Тернавская, Павел Глухов и сам Максим Севагин. Дирижером-постановщиком станет маэстро Феликс Коробов. В декабре худрук покажет новую версию балета Bloom на музыку Антонина Дворжака, который поставил более двух лет назад. «Хочу добавить еще пару частей и сделать действие более развернутым — уже начал это осуществлять», — говорит Севагин.
Процесс слияний московских театров в рамках программы оптимизации не обошел и Театр Станиславского. Танцевальная труппа «Новый балет», который не может похвастаться достижениями последних лет, теперь включена в состав Музтеатра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Андрей Борисов и его команда, похоже, пока не определили место невольных «пришельцев» в спектаклях, но гендиректор пообещал встретить их гостеприимно и сказал, что «создаст им комфортные условия для работы». «Через год будет проведена аттестация, после нее выяснится, кто останется в труппе».
150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова театр посвятит вечер 1 апреля 2023 года — на Основной сцене будет исполнена музыкальная поэма «Колокола». Музыкальный руководитель и дирижер концерта — маэстро Феликс Коробов.
Театр отметит юбилей со дня рождения (160 лет) великого реформатора сцены, актера, режиссера, педагога Константина Станиславского, чье имя носит театр. Александр Титель справедливо считает наследие Константина Сергеевича актуальным в наши дни: «У него есть высказывания, которые звучат так, будто написаны даже не сегодня, а завтра».
В ноябре в Атриуме театра стартует цикл из четырех концертов и лекций Musica Antica, рассчитанный на весь театральный сезон: «Дом Медичи. Процветающие искусства», «Песни Рождества», «Пророки и апостолы», «Закат династии Стюартов». Музыкальный руководитель и дирижер — Мария Максимчук. В концертах примут участие солисты оперы и детский хор Музтеатра. Оркестр — барочный консорт Tempo Restauro.
Театр выступит генеральным партнером Первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, важные мероприятия которого пройдут на Основной сцене с 11 по 22 января 2023 года. Победители и лауреаты этого музыкального соревнования получат возможность дебютировать на прославленной сцене театра.
Фотографии: Сергей Родионов/предоставлена пресс-службой МАМТ; Александр Авилов / АГН Москва (на анонсе).