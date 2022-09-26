МАМТ рассказал о планах: «Щелкунчик», «Норма» и эксперименты на пространстве современного танца

Елена ФЕДОРЕНКО

На сборе труппы в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко рассказали о предстоящем 104-м сезоне.

Фотографии: Сергей Родионов/предоставлена пресс-службой МАМТ; Александр Авилов / АГН Москва (на анонсе).

Сбор труппы в Театре на Большой Дмитровке провели руководители: генеральный директор театра Андрей Борисов, возглавляющий коллектив неполные два года, и художественные руководители трупп: Александр Титель, стоящий у руля оперы Театра Станиславского более трех десятилетий, и 25-летний Максим Севагин, «подхвативший» балет, оставшийся без худрука, в конце прошлого сезона. Главный дирижер Феликс Коробов — неизменный участник собраний Музтеатра — не присутствовал: маэстро готовится к выпуску балета в «Ла Скала».Открыл встречу коллектива его гендиректор отчетом о достижениях предшествующего сезона — зрители увидели 210 показов спектаклей, то есть «театр вернулся к допандемийному уровню». Андрей Борисов напомнил собравшимся, что фактически сезон уже начался, еще до сбора труппы. На своей Основной сцене 20 и 22 сентября оперный коллектив представил капитальное возобновление оперы Джузеппе Верди «Аида» в постановке Петера Штайна, оркестр повел маэстро Тимур Зангиев.Десятью днями раньше балетная труппа выступила на Международном фестивале музыки и танца в Таиланде — «Лебединое озеро» Владимира Бурмейстера» прошло с огромным успехом в Бангкоке. Такие многочисленные по количеству участников гастроли за рубежом —редчайший пример в новой реальности. В рамках фестиваля «Золотая маска» 17 и 18 сентября Музтеатр показал свой прекрасный вечер современной хореографии («KAASH» хореографа Акрама Хана, «Маленькая смерть» хореографа Иржи Килиана и «Autodance» хореографа Шарон Эяль) в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Так что рабочий сезон у артистов уже начался,отдых остался позади.Гендиректор подчеркнул, что театр сочетает в «своей концепции традиции и новаторство». Это сочетание действительно присутствует, но показалось, что объявленные планы предлагают две разные стратегии и составлены двумя разными театрами, решающими несхожие творческие задачи. За традиции отвечает опера, с новаторством разбирается балет.Александр Титель поделился оперными задумками. «Норма» Винченцио Беллини с неподражаемой Хиблой Герзмава в заглавной партии украсит сцену в начале марта 2023 года. Поставят спектакль опытные и известные приглашенные мастера: режиссер Адольф Шапиро и дирижер Владимир Спиваков. «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова пожалует и тоже на Основную сцену «на закате» сезона — в июне 2023 года. Имя дирижера пока не определено, а режиссером спектакля станет 33-летний Дмитрий Белянушкин, который поставил немало спектаклей на просторах России и четыре оперы в Большом театре. Сценограф — главный художник Музтеатра Александр Арефьев.Выступление балетного худрука стало самой интригующей частью собрания, его ждали в интересом особым: что придумала балетная юность в лице Максима Севагина для знаменитых подмостков почтенных лет? Первым, уже в ноябре, родится новая версия «Щелкунчика», договоренность с востребованным хореографом Юрием Посоховым (десятки спектаклей во всем мире, шесть — в Большом, среди них — «Герой нашего времени» и «Чайка») была достигнута еще при прежнем руководстве. Из иностранной постановочной команды, анонсируемой в прошлом сезоне, в работе примет участие лишь художник по костюмам, американский театральный дизайнер Сандра Вудалл. Остальных заменили российские профессионалы: дирижер — молодой дебютант, победитель конкурса имени Рахманинова Иван Никифорчин, художник — Полина Бахтина, участник и лауреат российских и зарубежных выставок сценографии.Остальные балетные планы, продвигающие современные формы танца, составлены Максимом Севагиным самостоятельно. В апреле на Малой сцене появится любознательная Алиса из Зазеркалья — иммерсивный спектакль адресован подросткам. Музыку пишет композитор-электронщик Василий Пешков. Балет сочиняет талантливый артист Музтеатра Константин Семенов, давно пробующий свои силы как хореограф. Сценографию и костюмы придумывает Мария Трегубова — художник с неисчерпаемой и яркой фантазией.В июне ожидается премьера трех одноактных танцевальных спектаклей, объединенных в один вечер. Их поставят молодые хореографы: Ксения Тернавская, Павел Глухов и сам Максим Севагин. Дирижером-постановщиком станет маэстро Феликс Коробов. В декабре худрук покажет новую версию балета Bloom на музыку Антонина Дворжака, который поставил более двух лет назад. «Хочу добавить еще пару частей и сделать действие более развернутым — уже начал это осуществлять», — говорит Севагин.Процесс слияний московских театров в рамках программы оптимизации не обошел и Театр Станиславского. Танцевальная труппа «Новый балет», который не может похвастаться достижениями последних лет, теперь включена в состав Музтеатра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Андрей Борисов и его команда, похоже, пока не определили место невольных «пришельцев» в спектаклях, но гендиректор пообещал встретить их гостеприимно и сказал, что «создаст им комфортные условия для работы». «Через год будет проведена аттестация, после нее выяснится, кто останется в труппе».150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова театр посвятит вечер 1 апреля 2023 года — на Основной сцене будет исполнена музыкальная поэма «Колокола». Музыкальный руководитель и дирижер концерта — маэстро Феликс Коробов.Театр отметит юбилей со дня рождения (160 лет) великого реформатора сцены, актера, режиссера, педагога Константина Станиславского, чье имя носит театр. Александр Титель справедливо считает наследие Константина Сергеевича актуальным в наши дни: «У него есть высказывания, которые звучат так, будто написаны даже не сегодня, а завтра».В ноябре в Атриуме театра стартует цикл из четырех концертов и лекций Musica Antica, рассчитанный на весь театральный сезон: «Дом Медичи. Процветающие искусства», «Песни Рождества», «Пророки и апостолы», «Закат династии Стюартов». Музыкальный руководитель и дирижер — Мария Максимчук. В концертах примут участие солисты оперы и детский хор Музтеатра. Оркестр — барочный консорт Tempo Restauro.Театр выступит генеральным партнером Первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, важные мероприятия которого пройдут на Основной сцене с 11 по 22 января 2023 года. Победители и лауреаты этого музыкального соревнования получат возможность дебютировать на прославленной сцене театра.