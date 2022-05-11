В Перми завершился конкурс артистов балета имени Екатерины Максимовой «Арабеск»

Елена ФЕДОРЕНКО, Пермь

Нынешний смотр юных дарований был посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева.

В Перми — городе, который по праву называют третьей балетной Меккой России после Москвы и Санкт-Петербурга, «Арабеск» «прописан» с 1988-го. Конкурс проходит один раз в два года, в двух возрастных категориях. За это время в нем приняли участие около тысячи молодых артистов балета и учащихся хореографических училищ России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Нынешний смотр оказался российским по преимуществу, что в определенной степени вернуло его к истокам.

Основан «Арабеск» великим дуэтом — Екатериной Максимовой и Владимиром Васильевым — и сразу стал одним из самых престижных. Артисты-легенды создали его, в первую очередь, чтобы открывать российские таланты. Но заявки на просмотр принимали от всех желающих, и танцовщиков-иностранцев с каждым годом появлялось все больше. Но на нынешнем форуме главными участниками стали наши соотечественники.

Зарубежье представляли трое участников, которые сейчас живут в России и учатся в Пермском хореографическом училище: артистичная турчанка Дога Су Акташ и нежные музыкальные виртуозные японки Михиро Мории и Рино Фукуока. Недавний выпускник пермской школы грек Михаил Киминос выступал не за родную страну, а за Саратов, где работает в театре оперы и балета. Героем конкурса стал бесстрашный француз Клеман Гийом, о его полном препятствий пути в Пермь мы расскажем отдельно. Самые многочисленные группы конкурсантов — пермяки и москвичи, трое соискателей прибыли из Санкт-Петербурга. Участники приехали из разных российских городов, среди них: Астрахань и Казань, Красногорск и Нижний Новгород, Уфа и Тула, Челябинск и Якутск, Красноярск и Новосибирск, Саратов и Улан-Удэ. Они складывали реальную картину современного балета, представляя разные школы, государственные и частные, и театры, как академические с серьезными традициями, так и небольшие муниципальные.

Первый танцовщик мира Владимир Васильев — худрук и председатель жюри «Арабеска» — и его дружная судейская команда со сложившейся дирекцией конкурса думают о российском балете и его будущем. Принципиальность и справедливость арбитров, ценящих благородство и вкус, не допускают скрытого соперничества, главный принцип всех, кого собирает конкурс, — доверие друг к другу.

Открывал конкурс вечер «Дягилев. Hommage», подготовленный артистами Пермского театра оперы и балета. Оркестр под управлением маэстро Владимира Ткаченко доносил до зрителей магию музыки эпохи дягилевской антрепризы. Вероятнее всего, новорожденный спектакль пополнит афишу театра. Приношение Дягилеву — не попытка повторения, а дань уважения и признание в любви великому импресарио. Четверо молодых хореографов, лауреаты «Арабеска» прошлых лет, обратились к мечтам и идеям «Русских сезонов».

Петербурженка Юлия Бачева сочинила «Сады Аранхуэса» на музыку «Испанской рапсодии» Равеля — этот балет мечтал поставить дягилевский хореограф Леонид Мясин. Юлия Репицына из Челябинска переосмыслила «Игры» на музыку Дебюсси — спектакль, который более века назад поставил Вацлав Нижинский. Москвич Александр Могилев предложил свое прочтение «Кикиморы» на музыку Анатолия Лядова. Беспокойный сказочный персонаж, воплощенный Мясиным, век спустя превратился в блистательную хищницу, женщину-вамп, представленную с яркой танцевальной иронией. Остроумную шутку подарил пермяк Алексей Расторгуев — когда-то в «Павильоне Армиды» Николая Черепнина и Михаила Фокина увлекало путешествие по эпохам, которые «оживали» в сладком сновидении. Галантный век современного сочинителя опоен тонким юмором, соткан из парадоксов и насмешки. «Под занавес» спектакля на подмостки вышел режиссер-постановщик вечера, его художник, ведущий, предваряющий каждый мини-спектакль программы, кумир пермяков Владимир Васильев и самозабвенно продирижировал лучезарной увертюрой к «Руслану и Людмиле» Глинки. Зал отозвался восхищенными овациями.

«Арабеск» ориентирован на академический канон классического танца. Но как вглядываться в будущее, намечая ориентиры дальнейшего пути и открывая горизонты, без новой хореографии? В рамках большого исполнительского состязания традиционно проводится конкурс современной хореографии. Сегодня он обозначил две тенденции. Подросла генерация танцовщиков, которым подвластны различные танцевальные стили. Но опусы сочинителей грешат вторичностью, отсутствием пластической свободы, фантазии и мыслей. Черный кабинет, мрачная невнятность, в луче света страдают и мучаются персонажи, похожие друг на друга, как близнецы-братья. Смотр хореографов насыщен рефлексиями, он, скорее, конкурс-лаборатория, и сегодня непритязательные ученические этюды, в которых увлечение движением заслоняет смысл, составляли большинство. Острый дефицит внятных пластических высказываний не позволил жюри присудить первую премию балетмейстеру. Лауреатом второй премии стала москвичка Лилия Симонова за энергичный игровой номер «Маргарита» по мотивам романа «Дамы с камелиями». Третью премию поделили москвичка Елизавета Мазуркевич (номер Mielikki) и пермячка Ксения Малинина (номер «При тусклом свете»). В их миниатюрах чувствовался желанный поворот к истинным человеческим ценностям и живым искренним эмоциям. К ним стоит добавить постановки Алексея Мирошниченко, Арины Панфиловой, Анны Лавриненко, Тимура Загидуллина и четверку авторов спектакля «Дягилев. Hommage». Пермский хореограф Алексей Расторгуев удостоен спецприза жюри «За вклад в развитие современной хореографии». Генрих Райник отлично и нервно станцевал его «Септаккорд». Гамму чувств и заразительность транслировали Никита Повалихин (Ростов-на-Дону), Егор Березиков (Барнаул) — все они стали дипломантами. Список прекрасных исполнителей новорожденной хореографии можно продолжить.

Главной сенсаций основного конкурса, где правит бал классика, оказалась Валерия Кузнецова — ученица Пермской школы, воспитанница Елены Щегловой (диплом жюри прессы). Балерина аристократических кровей, с абсолютным слухом к танцу, отзывчивая, с невероятно гибкими руками, «бестелесной» хрупкостью, имеет все шансы стать выдающейся. В ее Жизели и Одетте — какая-то петербургская отрешенность, щемящая хрупкость, сжимающая сердце красота линий. Валерия получила первую премию в младшей группе среди девушек. Помимо этой главной награды, ей достались первая премия исполнителю номера современной хореографии, премия жюри прессы, приз Дома Дягилева «Надежда России» и очень важная награда — приз зрительских симпатий. «Арабеск» щедр на поощрения, многие из них заслуженно достались пермякам, и потому диплом «Лучший педагог-репетитор» присужден коллективу педагогов Пермского хореографического училища, чьи выпускники украшают многие труппы мира.

Первая премия старшей группы и приз имени Галины Улановой «За одухотворенность танца» достались москвичке Алесе Лазаревой — ее умный, грамотный, но немного дистиллированный танец отмечен бесценными нюансами стиля. Удивительной индивидуальностью сразил обладатель первой мужской премии пермяк Георгий Еналдиев — точно подобранный репертуар, взрывные открытые эмоции, брутальная харизма, героический победный танец. Останутся в памяти выступления солистов Башкирского театра — Разиля Мурзакова (вторая женская премия), Алиса Алексеева (третья женская премия) и солнечный башкирский японец Шота Онодера (диплом «Лучший партнер», не участвовавший в конкурсе) подтвердили культуру, стиль, стабильность и артистизм уфимской школы. Обладатель второй мужской премии статный Олег Мангадаев из Перми порадовал чувством сцены и позы. Звание серебряного лауреата он разделил с французом Клеманом Гийомом — мастером энергичных прыжков и жемчужной мелкой техники. Третья мужская премия досталась опытному конкурсанту красноярцу Георгию Болсуновскому — танцовщику сильному, темпераментному, азартному поклоннику сложных трюков.

Запомнились выступления пылкого Сергея Букатина — он получил диплом финалиста, для лауреатства ему не хватило баллов. Самарский солист удивлял стремительными вращениями, высокими прыжками, точной графикой поз — его танец щедро отмечен внутренней свободой, которую Сергей Дягилев считал для художника необходимым состоянием души.

Фотографии Никиты и Андрея Чунтомовых/предоставлены фестивалем «Арабеск»