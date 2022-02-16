Переполох в купеческом городе: о трудностях, удачах и надеждах на будущее центра актуального искусства в Калуге

Елизавета СМИРНОВА

Материал опубликован в спецномере газеты «Культура» от 15 декабря 2021 года.

В Калуге завершились театральные показы в рамках гастрольного проекта в поддержку негосударственных театров под названием «Поехали!».

На двух городских площадках — в Инновационном культурном центре и центре актуального искусства Pro Art’s калужские зрители увидели четырнадцать спектаклей в исполнении пяти театральных команд, которые работают в различных современных театральных техниках: от новой драмы до партиципаторного театра и перформанса. Для калужан это пусть и необычный, но не первый опыт столкновения с неклассическим театром.

В 2018 году в здании бывшего купеческого склада, построенного более двухсот лет назад, открылся центр актуального искусства Pro Art’s. Он стал первой независимой арт-институцией в городе, при поддержке которой теперь существуют современный театр, галерея актуального искусства, проводятся поэтические батлы, лекции, кинопоказы и экспериментальные лаборатории для художников, занимающихся междисциплинарными исследованиями.

Появление на калужской культурной карте Pro Art’s создало в городе настоящую конкурентную среду, подстегивая к самосовершенствованию более традиционные старые институции.

Чтобы понять, каково быть культурными первооткрывателями, «Культура» поговорила с основателями и руководителями пространства — Марией и Алексеем Майоровыми.

От галереи к центру актуального искусства

На первый взгляд, обывателю не так много известно о Калуге, хотя находится она всего в каких-то двухстах километрах от Москвы. Это небольшой старинный купеческий город, который до сих пор сохранил размеренный темп жизни, несмотря на закрепившийся за ним в советские времена статус «колыбели космонавтики» (ведь именно здесь жил и работал Константин Циолковский). Горожане ходили на работу, а по вечерам и выходным могли отправиться в единственный в городе драматический театр, который даровала Калуге еще Екатерина Вторая в далеком 1777 году, ну или в Филармонию или художественный музей. За современным искусством ценителям приходилось ездить в Москву, благо, что дорога до нее занимает всего три часа.

Но четыре года назад житель Калуги Алексей Майоров вместе с супругой и своими единомышленниками решил, что пришло время сделать свой город значимой точкой на культурной карте страны. Так, сначала появилась галерея современного искусства, а затем и центр Pro Art’s, который теперь вмещает в себя не только галерею, но и современный театр, кинозал и лекторий.

«Первым культурным проектом, который мы сделали вместе с Марией Майоровой, была галерея современного искусства M-gallery, — рассказывает о начале своей работы Алексей Майоров. — Она просуществовала один год, мы провели ряд хороших выставок, по итогам которых у нас сложился союз с предпринимателем и меценатом Леонидом Мееровичем. Благодаря его помощи и появился Pro Art’s».

Полностью от своего первого проекта супруги Майоровы отказываться не стали. «Осталась идеология, которой мы следовали изначально, изменилась только форма проекта, — поясняет Алексей. — Самым главным для нас остаются независимость площадки, свобода высказывания и междисциплинарный подход во всех проектах; это касается и выставочных и театральных проектов, потому что мы понимаем, что все формы взаимосвязаны друг с другом».

Этим же подходом руководствуются Майоровы и при организации фестивалей, которых, в Калуге на базе культурного центра всего за три года его существования уже состоялось немало.

Так, в 2020 году прошел первый в городе всероссийский фестиваль актуального искусства Most. Его главной целью стала попытка сблизить современное искусство с жителями города, которым прежде оно было неизвестно. А чтобы достигнуть этой цели, решено было проводить фестиваль не только на площадке культурного центра. Перформансы проходили в торговых центрах, читка пьес современного драматурга Ивана Вырыпаева состоялась в аудитории Калужского университета, а в здании железнодорожного вокзала московский театр Communite stage и вовсе сыграл спектакль с подходящим для локации названием «Пассажиры».

Однако, по словам Алексея, несмотря на столь широкий размах, городская публика по-прежнему не слишком расположена к современному искусству.

Актуальность против консерватизма

Как и многие другие региональные культурные проекты, решившие заняться продвижением современного искусства, Pro Art’s столкнулся с вязкостью и неподготовленностью местной почвы. Это касалось не только публики, но и местного арт-сообщества.

«Я уверен, что мы должны ориентироваться на те ресурсы, которые есть в городе, но их, к сожалению, не так много, — делится с «Культурой» своим опытом работы с калужским арт-сообществом Алексей Майоров. — В нашей галерее представлено всего два местных художника — Юлия Агеносова и Алексей Васильев. В Калуге очень мало культурных институций, вузов, поэтому практически во всех художественных направлениях существуют серьезные кадровые проблемы. А проект, как вы понимаете, развивается только тогда, когда привлекается «новая кровь»: сильные режиссеры, художники, актеры и актрисы из других городов».

Так, приглашение на одну из выставок студентов и преподавателей калужского колледжа культуры обернулось, скорее, отторжением и критикой в адрес организаторов, чем надеждами на продуктивное сотрудничество. «У нас было несколько попыток выстроить диалог с колледжем искусств, но, к сожалению, очень слабый отклик. — рассказывает Майоров. — Когда удавалось вытащить к нам студентов и преподавателей, последние говорили, что они ничего не понимают, что это какая-то ерунда. У многих в городе очень консервативный взгляд на искусство».

Несмотря на все трудности, по словам Алексея, сообщество вокруг его проекта постоянно растет. «Мы смотрим статистику — сегодня есть уже около 6 тысяч человек, которые постоянно включены в происходящие в нашем центре процессы, это важно, хотя мы все-таки стараемся не позиционировать себя как проект конкретного региона и сейчас активно вовлекаемся в федеральные проекты», — заключает Майоров.

Но справедливости ради стоит заметить, что в последние годы на традиционных культурных площадках Калуги тоже стали появляться более современные проекты. Так, заметно обновился репертуар Драматического театра, который, наконец-то, включает в себя не только Грибоедова и Островского, но, например, и Венечку Ерофеева.

С заявкой на будущее

Федеральных проектов, в которых принимает участие Pro Art’s, немало. Это и прошедший недавно театральный фестиваль «Поехали!», реализованный при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры. Также калужане принимают участие в биеннале и ярмарках современного искусства, например, в ежегодной московской ярмарке Cosmoscow.

Что же касается финансовой стороны вопроса, то, по словам Алексея, в основном деньги на работу и развитие центра поступают из федерального центра, а не от местной администрации или бизнеса: «Мы очень плодотворно работаем с Министерством культуры, участвуем в региональных грантах; сейчас подаем на президентский грант, в Российский Фонд культуры, чтобы запустить новый международный фестиваль; в этом смысле мы стараемся использовать все доступные сегодня возможности».

Один из будущих проектов Pro Art’s будет базироваться на модной в последнее десятилетие урбанистической теме «мест памяти» и брендирования городов. Алексей подробно рассказал «Культуре» свой замысел: «В декабре мы будем проводить лабораторию, резиденцию под названием «Реминисценция 85». Мы собираем урбанистов, архитекторов, художников; большая команда будет искать культурный код шести городов, формировать проекты, которые затем в конце года мы презентуем в Pro Art’s, и уже в следующем году под эти проекты будут искаться площадки, на которых они будут реализованы».

По его словам, главная задача — чтобы в каждом городе появился объект паблик-арта, который станет выражением культурного кода региона. Задействованы в экспериментальной лаборатории будут Калуга, Иваново, Санкт-Петербург, Сочи, Москва и Рязань. Планы же у авторов более глобальные: в перспективе охватить все 85 регионов страны.