Шотландия в театре Терезы Дуровой: магический голос волынки и волшебный напиток из вереска

Елена ФЕДОРЕНКО

«Театриум» на Серпуховке приглашает детей и взрослых в фантастическое путешествие по истории Шотландии. Новый музыкальный спектакль «Вересковый мед» поставила народная артистка России Тереза Дурова, создатель и бессменный руководитель театра.

На спектаклях «Театриума» выросло уже как минимум два поколения зрителей. На каждую премьеру родители приводят своих детей, как когда-то приводили их самих в этот театр. Театральная команда давно определила свой путь: создавать спектакли для семейной аудитории. Юным зрителям здесь предлагают серьезные спектакли, требующие раздумий над тем, что такое настоящая любовь и преданная дружба, честность и предательство.

Тереза Дурова создала прекрасный образец стильного театра этнической темы, которая проходит через многие спектакли, открывающие культуру разных стран. «Маугли» знакомит с Индией, руны «Калевалы» сопровождают «Волшебную мельницу Сампо», арабская экзотика удивляет в «Волшебной лампе Аладдина», «Меч самурая» передает дух Страны Восходящего солнца. Зрителей окружают кружевами аутентичных мелодий, сценография и костюмы поражают исторической точностью. Театральные экспедиции охватили уже десять стран. Шотландией с «Вересковым медом» «Театриум» открыл второй десяток своих странствий.

Название спектакля невольно вызывает ассоциацию с «Вересковым медом» Стивенсона. В своей балладе знаменитый шотландец (в России популярны его приключенческий роман «Остров сокровищ» и готическая повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда») рассказал о гордом старце-медоваре, не пожелавшем открыть секрет приготовления чудотворного напитка из вереска, хотя за эту тайну ему сулили сохранить жизнь.

Вероятно, постоянному автору театра Артему Абрамову в своей оригинальной пьесе было важно проследить, как времена отражаются друг в друге, выявить рифмы в характерах поколений, в основе которых – отвага, доблесть, честь. Сами древние медовары также появятся в одной из сцен спектакля. Причудливое сюжетное действие драматург соединил с увлекательными старинными преданиями, легендами и мифами Шотландии – страны живописных холмов, средневековых замков, суровых гор, сверкающих водопадов и быстрых рек. Постоянный соавтор спектаклей Максим Гуткин сочинил не мелодии для сопровождения сценической истории, а выстроил музыкальную драматургию – тонкую, глубокую, чувственную, передающую психологические перепады фабулы. «Вересковый мед» оказался «лебединой песней» талантливого композитора, не дожившего до премьеры.

На сцене — Эдинбург первых лет XX столетия. Эра стремительного технического прогресса и научных изобретений «встречается» с крепкими традициями в укладе жизни. Герои удивляются паровозу, мчащемуся над арьерсценой из кулисы в кулису и беседуют о готовящемся полете на Луну, а потом спешат на доставшийся им от далеких предков праздник – «Игры горцев» с плясками, песнями, турнирами по боевой сноровке и перетягиванию каната. В состязании по стрельбе из лука участвуют главные герои спектакля – юноша Вилли и переодевшаяся в мужской наряд, поначалу никем не узнанная девушка Элли. Они – представители двух враждующих родов. Причина давней ненависти затерялась в веках, но потомки не общаются друг с другом – так уж повелось. У Элли блестящие навыки стрельбы из лука, она – непревзойденная лучница, а Вилли приводят в гнев любые напоминания о традициях, его увлекают стихи и читать ему гораздо интереснее, чем ставить рекорды на «Играх горцев».

Не смею раскрывать интригу, но в результате причудливых поворотов фабулы Элли и Вилли попадают в далекое седое прошлое, в древнюю Каледонию. Здесь их ожидают чудеса: камень с загадочными рунами и горящий костер у подножия скал, племена пиктов и скоттов, древние римляне и рассудительный друид, отчаянное сражение и грозные опасности, преодолеть которые помогает вересковый мед, сотканный из тумана, запахов трав, дыма родного очага и воды из реки времен. Элли и Вилли – представители конфликтующих кланов – не просто проявляют взаимовыручку, а спасают друг друга. Но театр ведет речь о чем-то большем, чем невероятное приключение – герои идут дорогой познания жизни, которая приводит их из юности во взрослую жизнь. Они понимают непростую истину: «Вместе устоим – порознь падем».

Все актеры здорово исполняют песенные номера и, кажется, получают удовольствие от спектакля, хотя им пришлось осваивать неведомое: с легкостью горцев взбираться на скалы, фехтовать, эквилибрировать бревнами и оружием, стрелять из лука. Кстати, Тереза Дурова целенаправленно отправляла артистов в клубы и тиры. «Если ты не умеешь стрелять из лука, нельзя начинать делать спектакль о Шотландии», — считает она.

Убедителен актерский ансамбль, лирична и обаятельна Элли Елизаветы Виноградовой, узнаваем типаж искреннего юного максималиста Вилли — Артура Матусова. Покоряют прекрасным вокалом и верой в невероятные предлагаемые обстоятельства Евгений Мишечкин (Папа Вилли) и Анастасия Тюкова (ей достались две роли: Мама Элли и мать-Шотландия). Роль сэра Гуслинга – старика весьма почтенных лет, знающего все тайны прошлого, с замечательным юмором по отношению к своему персонажу сыграла Татьяна Михайлюк. Признаюсь, я опознала в ней даму только на поклонах. Цирковые номера включены в роль Наложницы Центуриона и обаятельная Анна Акелькина выполняет трюки легко и убедительно – как не вспомнить о цирковом прошлом и корнях самой Терезы Дуровой?

Спектакль учитывает особенности детского восприятия. Известно, что одних привлекает общая картинка, другим важны детали, из которых «собран» спектакль. Давно сложившаяся команда мастеров: художник-постановщик Мария Рыбасова, художник по костюмам Виктория Севрюкова, художник по свету Андрей Тарасов – предложила фантастическое яркое решение: разноцветный паровоз, площадь с уличным кафе и фигурными стульями, шатер в Каледонии, туманы у подножия гор, мечи, щиты, шлемы, кольчуги, клетчатые килты и сумки-спорраны на боку, изысканные головные уборы и кожаные мокасины.

Захватывающее дух путешествие во времени заканчивается праздничным финалом. Финалы в «Театриуме» – история отдельная и впечатляющая. Они – долгие, радостные и счастливые. В «Вересковом меде» на сцену вышли все участники.

Приглашенный Оркестр волынщиков Москвы со своим худруком Артемием Воробьёвым, активно задействованный в спектакле, в финале получил прекрасный сольный выход. Колдовское звучание волынки, ставшей одним из национальных символов Шотландии, придало всему действию необычный и завораживающий акцент.

Оркестр под управлением дирижера Василия Пехова также стал одним из важнейших действующих лиц спектакля, а названия инструментов, собранных для постановки «Верескового меда», звучали как неведомые стихи: карникс с кабаньей головой и авлос, шотландские барабаны и кельтская арфа, фидл и вистл – о каждом из них можно прочитать в программке.

Фотографии предоставлены «Театриумом» . Автор фотографий -- Елена Маряшина.