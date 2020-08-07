Что год грядущий нам готовит? Большой театр объявил планы нового сезона

Елена ФЕДОРЕНКО









Из-за эпидемиологической ситуации Большой театр отказался от традиционного сбора труппы в легендарном зале Исторической сцены и оповестил о планах на грядущий сезон, в соответствии с наступившей новой реальностью, с помощью интернета — электронным письмом. Как сообщает Большой, 245-й сезон откроется 6 сентября: на Исторической̆ сцене пройдет опера «Дон Карлос», в главных партиях – Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов. Первый̆ балетный̆ спектакль – «Дон Кихот» — состоится 12 сентября. Он будет посвящен врачам, героически спасающим людей в тяжелейших условиях пандемии. Часть зрительного зала будет зарезервировано именно для врачей, которые будут приглашены на показ.



Вечер одноактных балетов, объединяющий три спектакля российских хореографов на музыку отечественных композиторов зрители впервые увидят 18 декабря. «Танцеманию» на музыку Юрия Красавина сочинит Вячеслав Самодуров, «Времена года» на музыку Александра Глазунова доверили Артемию Белякову, талантливому солисту Большого театра.



«Сделано в Большом» — название одноактовки на музыку Анатолия Королева в постановке Антона Пимонова, недавно возглавившего балет Пермской Оперы.



Вернется в Большой хореограф Юрий Посохов — для сочинения балета «Чайка», а музыку по заказу театра напишет Илья Демуцкий. Руководитель балета в Цюрихе Кристиан Шпук покажет в марте премьеру балета «Орландо» на музыку Антонина Дворжака и Макса Рихтера. Все пять объявленных балетных премьер — оригинальные произведения, еще никогда не встречавшиеся со зрителями.



В первые дни зимы Камерная сцена приглашает на премьеру оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга», режиссер – Владислав Наставшев. Еще две премьеры: «Белая Роза» Удо Циммермана и «Дневник Анны Франк» Григория Фрида, из-за пандемии не состоявшиеся в апреле, появятся на Камерной в начале мая 2021.



На Исторической сцене 25 февраля 2021 появится опера «Саломея» Рихарда Штрауса. Это – совместная работа с Нью-Йоркской Метрополитен-оперой, режиссер – Клаус Гут, за дирижерским пультом музыкальный̆ руководитель постановки – Туган Сохиев. Через год после московских показов спектакль представят публике Нью-Йорка.



Музыкальная комедия Дмитрия Шостаковича «Москва – Черемушки» в постановке Ивана Поповски пополнит репертуар Камерной сцены 18 марта.



Одна из самых популярных опер — «Тоска» Джакомо Пуччини вновь займет место в афише. Премьера состоится на Новой сцене 22 апреля 2021, постановочная команда: режиссер и художник Стефано Пода и маэстро Джакомо Сагрипанти.



К концу театрального года, 23 июня, Историческая сцена встретит «Мазепу» Петра Чайковского, режиссер Евгений Писарев, дирижер Туган Сохиев. Завершит парад премьер опера Георга Фридриха Генделя «Ариодант», которую представят режиссер-постановщик Дэвид Олден и маэстро Джанлука Капуано (Новая сцена, 21 июля).



Среди запланированных событий, отмененных из-за эпидемии, оказалось выступление Пласидо Доминго в «Травиате». Выдающийся певец современности приедет совсем скоро: 21 октября он продирижирует оперой̆ «Манон Леско», а 24 октября со своими друзьями-коллегами выступит на Исторической̆ сцене в концерте в сопровождении оркестра Большого театра.



С сентября по декабрь на всех площадках театра будет проходить большой фестиваль, посвященный 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. В ноябре Большой̆ театр отметит юбилей своего выдающегося премьера и хореографа Владимира Васильева. На Исторической̆ сцене будут показаны спектакли, в которых он блистал, завершит торжества премьера Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля «И воссияет вечный̆ свет» на музыку Моцарта, постановщиком, хореографом и сценографом которого является сам юбиляр.



20 ноября в день рождения Майи Плисецкой Большой проведет на Исторической̆ сцене гала, посвященное 95-летию легендарной артистки.



В фойе Исторической̆ и Новой̆ сцен пройдут выставки из богатейшего архива музея театра. Экспозиции посвящены творчеству Майи Плисецкой̆ и Владимира Васильева, Наталии Бессмертновой̆ и Нины Сорокиной̆, Бориса Акимова и Юрия Кондратова, Ярослава Сеха и Александра Огнивцева. К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева откроется выставка «Гений ХХ века».





Фото: Александр Авилов и Сергей Ведяшкин / АГН Москва



