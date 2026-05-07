В Калужской области пройдет фестиваль «Движение по вертикали»
С 20 по 29 мая 2026 года в Обнинске и Тарусе пройдет третий этап кинофестиваля «Движение по вертикали».
Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина, выдающегося режиссера, актера, художника, политика и общественного деятеля. Проект реализуется при поддержке Минкультуры РФ и министерства культуры и туризма Калужской области.
В программу войдут не только традиционные кинопоказы, но и творческие встречи, мастер-классы, а также дискуссии. Для зрителей подготовили концерт «Музыка кино», где прозвучат любимые произведения Говорухина и песни на его стихи. Кроме того, состоится музыкально-поэтический спектакль «Вертикаль продолжается», созданный специально для фестиваля молодыми артистами театра и кино.
Кинофестиваль «Движение по вертикали» проводится в российских регионах с 2023 года. За это время состоялось более 70 просветительских мероприятий и свыше 200 кинопоказов, которые посетили более 30 тысяч зрителей. В марте 2026 года фестиваль с большим успехом прошел в Ставропольском крае, собрав более трех тысяч участников, а в апреле более 2,5 тысячи гостей посетили мероприятия в Череповце. Завершится кинофестиваль в июне 2026 года в Дубне Московской области. В 2026 году он стал частью основного плана мероприятий Минкультуры РФ по празднованию 90-летия со дня рождения мастера.
Фото: Андрей Любимов/АГН "Москва"