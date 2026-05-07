В Калужской области пройдет фестиваль «Движение по вертикали»

С 20 по 29 мая 2026 года в Обнинске и Тарусе пройдет третий этап кинофестиваля «Движение по вертикали».



Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина, выдающегося режиссера, актера, художника, политика и общественного деятеля. Проект реализуется при поддержке Минкультуры РФ и министерства культуры и туризма Калужской области.





В программу войдут не только традиционные кинопоказы, но и творческие встречи, мастер-классы, а также дискуссии. Для зрителей подготовили концерт «Музыка кино», где прозвучат любимые произведения Говорухина и песни на его стихи. Кроме того, состоится музыкально-поэтический спектакль «Вертикаль продолжается», созданный специально для фестиваля молодыми артистами театра и кино.



