В Воткинске и Смоленске пройдут концерты фестиваля «Гений места»

Валерий Гергиев вместе с объединёнными труппами Мариинского и Большого театров примет участие в продолжении фестиваля «Гений места».



7 мая концерт фестиваля пройдёт в Воткинске — городе, где родился Петр Ильич Чайковский, а 10 мая — в Смоленске, малой родине Михаила Ивановича Глинки. Третий сезон проекта охватывает рекордное число городов: Великий Новгород, Псков, Тихвин, Воткинск, Смоленск, Ораниенбаум и Санкт-Петербург.





Новый этап фестиваля начнётся 7 мая, в день рождения Петра Ильича Чайковского. В Воткинске на сцене Дворца культуры «Юбилейный» покажут оперу-симфонию «Пиковая дама» в постановке Алексея Степанюка, которую называют драматургически безукоризненной. Главные партии исполнят Дмитрий Головнин, Ирина Чурилова, Екатерина Лукаш, Анна Кикнадзе, Вячеслав Васильев и Владислав Куприянов, за дирижёрским пультом — Валерий Гергиев.





10 мая в Смоленске, на родине Михаила Ивановича Глинки, в Драматическом театре им. А. С. Грибоедова прозвучит «Жизнь за царя» — первая национальная опера, перевернувшая историю русской музыки. Постановку Дмитрия Чернякова представят с восстановленными танцами польского акта в хореографии Сергея Кореня и Андрея Лопухова, взятой из спектакля 1939 года. В главных ролях: Станислав Трофимов, Екатерина Савинкова, Светлана Карпова и Ярамир Низамутдинов, за дирижёрским пультом — Валерий Гергиев.



