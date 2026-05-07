Ученые оцифруют единственный объект ЮНЕСКО на территории Вологодской области

Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) приступили к оцифровке единственного объекта ЮНЕСКО на территории Вологодской области. Речь идет об ансамбле Ферапонтова монастыря с росписями Дионисия.





В 2026 году регион отметит 25-летие включения этого ансамбля в Список Всемирного наследия. Фрески собора Рождества Богородицы являются единственной полностью сохранившейся и никогда не поновлявшейся росписью мастера Дионисия. Как сообщили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, прямо сейчас в храме ведутся работы по оцифровке шедевров живописи 1502 года с применением передовых геоинформационных технологий.





В музее, филиалом которого является музей фресок Дионисия, уточнили, что сотрудники Центра высокоточной навигации, позиционирования и систем сбора пространственных данных при МИИГАиК переведут в цифровую форму около 300 самостоятельных сюжетов, созданных в интерьере собора более 500 лет назад.



