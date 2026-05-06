По итогам режиссерской лаборатории репертуар Малого театра пополнился новыми спектаклями

Репертуар Малого театра России пополнился новыми постановками по итогам режиссерской лаборатории «Россия. Время героев. От XX к XXI веку», передает пресс-служба Минкультуры России.



В Малом театре завершилась третья режиссерская лаборатория, заявки на которую принимались с 1 сентября по 31 октября 2025 года. В этом году темой проекта стало «Россия. Время героев. От XX к XXI веку»: участникам предложили обратить внимание на авторов XX и XXI веков, чье творчество до сих пор оставалось неизвестным широкой публике. Заявленная тема произведений — герой и его судьба.





За два месяца поступило около ста заявок со всей страны. В финал вышли главный режиссер Театра Защитника Отечества Андрей Корионов из Краснодара, режиссер Александра Ловянникова из Москвы, а также артист и режиссер Государственного ордена Трудового Красного Знамени Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева Цырен Батоцыренов из Улан-Удэ. Каждый финалист на протяжении трех недель работал над эскизом с артистами Малого театра.





Победителем режиссерской лаборатории стал Цырен Батоцыренов — премьера его спектакля «Жена солдата» состоится 6 июня 2026 года. В спектакле заняты народная артистка России Алена Охлупина, заслуженные артистки России Зинаида Андреева, Юлия Зыкова, Инна Иванова, артисты Варвара Шаталова, Лидия Милюзина, Анна Шишкина, Александр Годованец, Елизавета Соловьева, Максим Хрусталев.





Полноценным спектаклем стал и эскиз «Дайте мне право не быть забытым» — на Малой сцене на Большой Ордынке уже прошло три показа, которые смогли увидеть военнослужащие и ветераны СВО. В этой работе в художественной форме фиксируются свидетельства реальных людей, оказавшихся внутри трагических событий. Из стихотворных текстов, написанных участниками специальной военной операции, рождается многоголосие современных героев. В спектакле участвуют заслуженные артисты России Сергей Вещев, Василий Зотов, Михаил Фоменко, артисты Полина Долинская, Лидия Милюзина, Варвара Шаталова, Арсений Сидякин.



