В Казани прошел инклюзивный фестиваль «Я могу! Творчество без границ»

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Ежегодный инклюзивный фестиваль, направленный на развитие творческих способностей детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, прошел при поддержке Минкультуры России, сообщили в пресс-службе ведомства.В Год единства народов России мероприятие собрало более 500 участников заочного тура из 98 городов страны, а очный этап в Казани принял 125 финалистов.В рамках конкурса состоялись творческие мастер-классы по лепке из глины, сценической речи, актерскому мастерству и вокалу, а также спектакль «Слон Хортон слышит кого-то». Дети отправляли письма через «Почту Дружбы» от «Движения Первых», оставляли мечты на «Дереве пожеланий», делали фото с мимами и осваивали тактильное искусство на семинаре «Татарстан на кончиках пальцев». Для наставников организовали дискуссию, посвященную инновационным практикам инклюзивного творчества. Программа заключительного концерта финалистов включила танцевальные номера, вокальные выступления, игру на музыкальных инструментах, чтение стихов.