Евгений Водолазкин станет лауреатом Платоновской премии в области литературы и искусства.



Решение было принято на заседании Совета по присуждению премии под руководством губернатора Воронежской области Александра Гусева. Писатель, литературовед, доктор филологических наук Евгений Водолазкин станет лауреатом Платоновской премии в номинации «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». Премию вручат в рамках XV Международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже, сообщили в пресс-службе правительства региона.





«Эксперты рассматривали несколько кандидатур: театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя, литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина, с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры», — отметили в пресс-службе.



