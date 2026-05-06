Стартовали съемки детективного триллера «Община»

Онлайн-кинотеатр Okko совместно с компанией Norm Production и продюсерским центром Originals Production приступили к производству детективного триллера «Община».



Главные роли в новом проекте исполнят Александр Ильин-мл. и Дарья Савельева.



Центральный персонаж фильма — следователь. В последний день перед отпуском его вызывают на место трагедии. Вместе с прибывшей из областного центра коллегой, специализирующейся на деструктивных организациях, герою предстоит распутать дело, которое тянется из прошлого уже тридцать лет.





Режиссером картины выступил Динар Гарипов, известный по проекту «Камбэк».



