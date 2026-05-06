Стартовали съемки детективного триллера «Община»
Онлайн-кинотеатр Okko совместно с компанией Norm Production и продюсерским центром Originals Production приступили к производству детективного триллера «Община».
Главные роли в новом проекте исполнят Александр Ильин-мл. и Дарья Савельева.
Центральный персонаж фильма — следователь. В последний день перед отпуском его вызывают на место трагедии. Вместе с прибывшей из областного центра коллегой, специализирующейся на деструктивных организациях, герою предстоит распутать дело, которое тянется из прошлого уже тридцать лет.
Режиссером картины выступил Динар Гарипов, известный по проекту «Камбэк».
В актерский ансамбль также вошли Евгений Харитонов, Алексей Серебряков, Сергей Шакуров, Эльдар Калимулин, Евгения Дмитриева, Данил Стеклов, Геннадий Смирнов, Анатолий Кот, Александр Доронин, Артур Харитоненко, Олег Рязанцев, Юлия Франц и Валерия Репина.
