В Мариинском театре состоится литературно-музыкальный спектакль «В списках не значился»

На сцене Концертного зала Мариинского театра 8 мая состоится показ литературно-музыкального спектакля «В списках не значился».





В основе проекта, реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, лежит произведение Бориса Васильева о защитнике Брестской крепости Николае Плужникове.





В спектакле принимают участие Государственный Кремлевский оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Константина Чудовского и народный артист России Дмитрий Певцов.





Актерский талант Дмитрия Певцова не только заново открывает литературное произведение публике, он побуждает каждого человека, находящегося в зале, прожить всё то, что испытал Плужников, почти год сражаясь с врагом до последнего патрона, отметили в театре.







