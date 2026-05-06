В Москве стартовал отбор на юбилейный 10-й сезон конкурса «Дизайн-цех

С 6 по 14 мая столичное Агентство креативных индустрий при поддержке департамента культуры Москвы проводят прием заявок на участие в юбилейном сезоне профессионального конкурса «Дизайн-цех».



К участию приглашаются дизайнеры, маркетологи, художники и другие специалисты креативных сфер, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.





Как сообщили организаторы, в этом сезоне участникам предстоит разработать концепции сувенирной продукции для пяти ведущих учреждений культуры столицы: Московского музея современного искусства, музея-заповедника «Царицыно», Московского планетария, Государственного Дарвиновского музея и Государственного музея А.С. Пушкина.





Всего в конкурсе примут участие 120 человек, которым предстоит создать оригинальные дизайнерские решения. «Дизайн-цех» традиционно посвящен созданию мерча и сувенирной продукции. Дизайнеры и маркетологи получат возможность показать профессиональные навыки, создав мерч и сувенирную продукцию, а также установить новые деловые контакты.





За три года существования проекта в нем приняли участие более тысячи профильных специалистов. Они разрабатывали продукцию для самых разных организаций — от Третьяковской галереи до Гжельского фарфорового завода. Часть созданных изделий уже представлена в музейных магазинах и на онлайн-площадках.







