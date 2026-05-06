Современную версию «Курьера» Шахназарова выпустят к 40-летию фильма

К 40-летию фильма «Курьер» Карена Шахназарова выйдет современная версия картины.



Премьера намечена на первый квартал 2027 года, сообщили в пресс-службе кинокомпании «Кинотека». Картина станет новым взглядом на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня.





Съемки стартуют в июне, детали актерского состава пока не разглашаются. Продюсером картины стал Георгий Малков («На деревню дедушке», «Непослушник»), режиссером — Илья Ермолов («Хирург», «Золотое дно»). Права на экранизацию одноименной повести Карена Шахназарова приобрела компания «Кинотека».





Оригинальная картина «Курьер»вышла в широкий прокат в мае 1987 года и стала одним из лидеров проката, собрав более 50 млн зрителей. Действие разворачивается в Москве эпохи перестройки. Главный герой Иван, не поступив в институт после школы, устраивается курьером в журнал «Вопросы познания». Выполняя поручение, он привозит рукопись профессору Кузнецову, где знакомится с его дочерью Катей.








