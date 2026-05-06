Театр Пушкина представит спектакль о подростках блокадного Ленинграда

Как сообщил художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Евгений Писарев, показы постановки Бориса Дьяченко «Белый вальс», приуроченные ко Дню Победы, пройдут на сцене филиала Московского драматического театра имени А.С. Пушкина 6 и 7 мая.«Белый вальс» — это тонкое, эмоционально насыщенное высказывание о дружбе, утрате, внутреннем выборе и любви. Мне, как художественному руководителю, очень ценно, что герои спектакля, как и артисты, исполняющие роли, — совсем молодые люди, которые со многими вещами в жизни сталкиваются впервые и взрослеют на глазах у зрителя. Спектакль адресован тем, кто готов к вдумчивому, честному диалогу, сочувствию и сопереживанию, и тем, кто порой задумывается, как события прошлого отзываются в настоящем», — отметил Писарев.В основе постановки лежит пьеса Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». В аннотации «Белого вальса» говорится: «Судьбы юных Марата, Лики и Леонидика оказались связаны случайной встречей в блокадном Ленинграде. А дальше — 17 лет жизни. Встреч и расставаний. Поисков себя, преодоления страхов, обид и — прощения. Путь к подлинной дружбе и любви». В спектакле заняты Ян Сибряев (Марат), Ляля Анпилогова (Лиа), Артем Ляшенко (Леонидик).