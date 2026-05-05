Музей музыки представит выставку «После боя сердце просит музыки вдвойне...»

В Музее музыки 8 мая начнет работу выставка «После боя сердце просит музыки вдвойне...».



Экспозиция посвящена тому, как российские музыканты поддерживают участников специальной военной операции. В центре внимания — деятельность композиторов, исполнителей, общественных организаций и творческих объединений, которые помогают воинам, сражающимся за свободу и независимость России.





Строка, вынесенная в название выставки, взята из стихотворения Василия Лебедева-Кумача «После боя» («Только на фронте») 1943 года, которое спустя некоторое время превратилось в песню на музыку Анатолия Лепина.





Генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов отметил, что организаторы искренне признательны постоянным партнерам и коллегам, помогавшим в подготовке выставки. В их числе — композитор Андрей Батурин и директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха. Благодаря таким людям и их командам, а также неравнодушным музыкантам и обычным гражданам сегодня удается находить, сохранять и показывать широкой публике подлинные свидетельства музыкальной жизни фронтовых бригад и работы музыкальных учреждений.





Помимо физических предметов, в экспозиции используются видео- и аудиоматериалы произведений, обращённых к теме специальной военной операции. Всего представлено более ста экспонатов.



