В Ставрополе снимут фильм «Казаки-разбойники»

Этот проект получил поддержку, победив во втором грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, проинформировали в Терском войсковом казачьем обществе.«Современные дети растут в цифровой среде, где влияние социальных сетей нередко формирует их ценности и модели поведения. Для многих подростков образцами становятся вымышленные персонажи и блогеры. Проект сознательно меняет этот вектор: героями становятся реальные люди — наши предки, ветераны, казаки и сегодняшние защитники Отечества», — отметили организаторы.Основной площадкой для съемок выбрана станица Горячеводская, а именно подворье «В гости к казакам», где есть конюшня и хозяйственные постройки. Там дети также будут осваивать народные ремесла и учиться ездить верхом. Сцены, связанные с духовной тематикой, снимают в казачьем храме Успения Божией Матери. Часть эпизодов планируют отснять в других станицах края. В центре сюжета — два мальчика.. Игра «Казаки-разбойники» становится для них связующим звеном между разными поколениями и взглядами на жизнь. Картина показывает, что настоящие характер, дружба и братство рождаются в реальных поступках и заботе об окружающих.