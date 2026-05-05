В столице подошел к концу Международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс | ГИТИС-фест».



С 20 по 30 апреля на учебных площадках ГИТИСа была представлена международная часть программы. В ней приняли участие Академия искусств Университета Баня-Луки (Сербия), Театр Эскола Макунаима (Бразилия), Национальная школа драмы в Нью-Дели (Индия), Национальный театр Туниса, Университет Чили, студенты китайского курса РГИСИ, Государственный русский драматический театр имени Н. А. Бестужева из Улан-Удэ, Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая, АГИКИ, Рязанский областной музыкальный театр. В ходе фестиваля для студентов Университета Чили и актеэрского курса Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского была организована школа ГИТИСа. Результатом совместной работы с чилийскими студентами стал спектакль «Иван. Детство».





На сцену Учебного театра ГИТИС вышли ребята из Бразилии, Туниса, Индии, Сербии, Чили, Китая, Якутии, а также артисты из Улан-Удэ, Рязани и села Большая Атня. Спектакли вышли живыми, разнообразными, порой неожиданными, и, самое главное, они тронули каждого зрителя, отметили устроители.



