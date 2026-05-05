В Северной Осетии впервые пройдет конкурс игры на кавказской гармонике

Его участниками станут исполнители из Северной Осетии, Южной Осетии, Абхазии, а также из республик, входящих в СКФО. Мероприятие получило имя заслуженной артистки России, гармонистки Ирины Мистуловой и будет проведено как международное. Как сообщили в пресс-службе конкурса, проект выиграл во втором грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.«Для юных и молодых музыкантов конкурс — это не просто шанс получить диплом. Это конкретный механизм профессионального роста: возможность выйти из привычных кабинетов, сыграть на сцене перед живой публикой и авторитетным жюри, услышать ровесников из других городов и стран, получить развернутые комментарии жюри», —рассказали организаторы.